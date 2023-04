Amazfit officialise la GTR Mini : découvrez la montre

Amazfit a récemment lancé la GTR4, une montre connectée de 46 mm avec un grand écran de 1,43 pouce. Pour beaucoup, elle était trop grande. Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas apprécié cela, Amazfit a pris en compte vos demandes. Il vient de sortir la GTR Mini 42 mm.

Les caractéristiques de l’Amazfit GTR Mini 42mm

Comme son nom l’indique, l’Amazfit GTR Mini a un châssis de 42 mm, ce qui la rend plus légère et plus fine que la plupart des autres montres connectées. Elle ne mesure que 9,25 mm d’épaisseur et pèse seulement 24,6 g, ce qui la rend très confortable à porter.

La GTR Mini dispose également d’un écran AMOLED de 1,28 pouce avec une densité de pixels de 366 ppp, offrant ainsi un texte et des images exceptionnellement nets. Elle intègre une batterie de 280 mAh, ce qui peut sembler petit, mais qui peut offrir jusqu’à 14 jours d’autonomie.

Fonctionnalités sportives et GPS

Bien que la GTR Mini soit petite et plus abordable, elle est tout aussi performante que la GTR classique. Elle dispose d’un GPS intégré avec une antenne polarisée circulairement brevetée qui peut considérablement améliorer la réception du signal. La GTR Mini prend également en charge 5 systèmes de positionnement global.

Avec plus de 120 modes sportifs et une résistance à l’eau de 5 ATM, vous pouvez même nager avec la montre. Après vos sessions d’exercice, vous pouvez partager toutes vos données avec Apple Health et Google Fit. Elle fonctionne également avec des applications comme Adidas Running, Relive et Strava.

Système de surveillance de la santé

L’Amazfit GTR Mini 42mm dispose d’une fonctionnalité de surveillance de la fréquence cardiaque et de la SpO2 24/7. L’un des points forts de ce système est qu’il est assez rapide pour vous offrir un rapport précis en seulement 15 secondes grâce à la fonction de mesure en un seul clic. Il y a également de nombreuses fonctionnalités de remise en forme, comme le suivi du sommeil et la détection des problèmes respiratoires.

Personnalisation, OS et couleurs

Tout comme les modèles plus grands, l’Amazfit GTR Mini fonctionne sous ZeppOS 2.0. Bien que ce ne soit pas WearOS, l’OS est convivial et fonctionne avec de nombreuses applications tierces. Vous pouvez également personnaliser votre montre en ajoutant des cartes de membre et de club à travers l’application Zepp. Enfin, elle est disponible en trois couleurs : Misty Pink, Ocean Blue et Midnight Black.