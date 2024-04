Amazift lance une montre connectée commémorant ce champion tragiquement décédé

La montre connectée Amazfit Cheetah Pro Kelvin Kiptum Commemorative Edition a été annoncée. Cette smartwatch est une nouveauté qui a été produite dans un but bien précis.

Le design de la montre fait référence au drapeau kényan et porte la signature de l'athlète. Voici donc la petite histoire qui se cache derrière ce produit.

Une montre connectée Amazfit en hommage à Kelvin Kiptum

Suite au décès tragique du détenteur du record du monde de marathon. La marque Amazfit a décidé de sortir une montre connectée en l'honneur de Kelvin Kiptum. La production de ce modèle a été annoncée en même temps que le partenariat de l'entreprise avec la Kelvin Kiptum Foundation.

Le produit de la vente de cette édition limitée. Et les fonds récoltés par rapport à la vente de ces produits seront reversés à la Kelvin Kiptum Foundation. A cela s'ajoute un don supplémentaire de la part d'Amazfit. La marque a déclaré qu'elle ferait don de 100 000 dollars à la fondation en plus des bénéfices générés par la smartwatch.

Ces démarches visent à financer l'éducation et les infrastructures au Kenya. Ce qui est une très bonne initiative pour le développement du pays.

Des caractéristiques spécifiques assez remarquables

La montre connectée Amazfit Cheetah Pro transformée en édition commémorative Kelvin Kiptum est assez personnalisée. En plus d'arborer les couleurs du drapeau kenyan et la signature de Kiptum sur le bracelet en tissu, la montre présente de belles options.

Il semble que le wearable aura une lunette en alliage de titane en or, comme pour la Cheetah Pro normale. Elle sera dotée d'un GPS, de cartes hors ligne et de divers outils conçus pour la course et l'entraînement.

Sinon, dans sa généralité en termes de design la montre devrait être identique à l'édition standard. Si vous utilisez Zeep comme application de course, vous pouvez importer un fichier d'itinéraire et vous orientez avec une précision incroyable pendant que vous courez. La montre affiche également d'autres données telles que la fréquence cardiaque, les calories brûlées, le rythme de course et bien d'autres informations utiles

Une production limitée de modèles

La montre connectée Amazfit Cheetah Pro Kelvin Kiptum Commemorative Edition n'a été fabriquée qu'en 235 exemplaires. C'est un chiffre qui n'a pas été choisi au hasard. C'est un clin d'œil au record du monde de marathon. Kelvin Kiptum a effectué précisément 2:00:35 de temps établi.

De ce fait, les fans du coureur et ceux qui ont admiré ses performances pourront se souvenir de lui en se procurant ce modèle. Certaines montres seront disponibles à la Rotterdam Marathon Expo les 13 et 14 avril. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, le reste du stock sera disponible sur la boutique en ligne Amazfit à partir du 11 avril.

Le prix de cette fameuse montre connectée Amazfit dédiée à Kelvin Kiptum n'est pas encore connu. Mais rien que le fait qu'il s'agit d'une Cheetah Pro Commemorative Edition limitée pousse déjà de nombreuses personnes à la rechercher. Mais à titre indicatif, la Cheetah Pro standard est vendue au prix de 299,99 euros. C'est un prix assez abordable.

