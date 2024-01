YouTube repose sur la pub pour rester gratuit. Pourtant, il existe des astuces simples pour profiter de la plateforme sans spots envahissants. Découvrez comment avoir Youtube sans publicité gratuitement.

YouTube a bâti son succès sur une offre gratuite reposant entièrement sur la publicité. InStream, pop-ups, bannières : ces spots envahissants, parfois gênants, financent pourtant le service vidéo le plus populaire au monde.

Désireux de tranquillité, beaucoup recherchent comment profiter de YouTube sans endurer ces insertions commerciales. Il existe des parades efficaces, légales et gratuites pour y parvenir. Suivez notre guide pour avoir Youtube sans publicité gratuitement.

Comment regarder Youtube sans publicité gratuitement ? Pour regarder YouTube sans pub gratuitement, l’utilisation d’un VPN est requise. Cet outil masquera votre adresse IP, empêchant ainsi le pistage publicitaire de YouTube. Votre flux vidéo restera ininterrompu par les annonces, et ce, sans payer d’abonnement premium. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Connectez-vous à un serveur en Albanie ou en Moldavie

Commencez à regarder Youtube en streaming Essayer NordVPN gratuitement

Quelques méthodes simples et gratuites pour regarder YouTube sans publicité

Vous pouvez regarder YouTube sans aucune publicité de façon simple et légale. En effet, il existe des techniques qui permettent de contourner les annonces vidéo intrusives impossibles à skipper. Ces astuces bloquent aussi les spots in-stream, bumper et bannières masthead. Avec ces méthodes gratuites et sans risque, vous pouvez enfin dire adieu aux coupures intempestives de YouTube et profiter de vos contenus sans entraves.

Utilisez un VPN

Contournez les publicités YouTube en vous connectant à un serveur VPN situé en Albanie, Moldavie ou Birmanie. YouTube n’y diffuse aucune annonce faute de programme publicitaire local.

Avec une adresse IP albanaise par exemple, zero spot vidéo intrusif ou bannière pendant votre streaming. Cette combine bloque aussi les annonces bumper et pop-up. Cependant, vous devrez activer votre VPN à chaque session YouTube.

Dans tous les cas, pour profiter pleinement de cette parade antepub, optez pour un fournisseur VPN multi-appareils. Outre cela, configurez vos extensions de navigateur pour un blocage maximal des annonces.

Contournez les annonces avec un bloqueur de publicité efficace

Simplifiez-vous la vie avec un bloqueur de publicité fiable pour naviguer sur YouTube sans annonces envahissantes. Ces extensions open source filtrent efficacement les spots indésirables. Faciles à installer, elles sécurisent toutes vos sessions YouTube en supprimant pop-ups, bannières et spots vidéo intrusifs.

D’ailleurs, nos tests ont désigné uBlock Origin comme champion toutes catégories. Ce bloqueur free et simple d’utilisation bloque 100 % des annonces YouTube. Pour une protection optimale, paramétrez-le selon vos besoins. Vous pourrez enfin profiter de YouTube sans coupures intempestives.

Visionnez YouTube sans publicité avec une application modifiée

Profitez d’une expérience YouTube optimale avec les apps modifiées. Ces versions hackées, disponibles uniquement sur Android, sécurisent votre streaming en supprimant tous types de spots publicitaires par défaut.

Privilégiez NewPipe, appli libre ultra-efficace. Contrairement à l’app officielle, son interface épurée et ses fonctionnalités limitées demandent un temps d’adaptation.

Vous ne pouvez importer votre compte YouTube, mais vous visionnez vos contenus préférés sans la moindre interruption pub. Pour plus de flexibilité, combinez NewPipe à un bloqueur de pub sur votre desktop.

Quel VPN pour avoir Youtube sans publicité gratuitement ?

Optez pour NordVPN et sa solution tout-en-un pour dire adieu aux publicités YouTube. Disponible sur tous vos appareils, ce fournisseur masque efficacement votre adresse IP au moyen d’un large réseau de serveurs ultra-rapides.

Avec NordVPN, vous regardez vos vidéos préférées en streaming HD sans la moindre coupure pub. Ses serveurs dédiés permettent même de débloquer des contenus YouTube géo-restreints.

Autre atout majeur, NordVPN garantit la confidentialité de votre historique de navigation grâce au cryptage avancé des données. De plus, avec sa politique de non-journalisation, aucune information d’utilisation n’est collectée à des fins commerciales.