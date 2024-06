UFC Fight Night – Whittaker vs. Aliskerov : Comment regarder gratuitement ?

Un revirement de dernière minute secoue l'UFC Fight Night. Khamzat Chimaev, prévu face au top 3 Robert Whittaker, déclare forfait pour raisons médicales. C'est Ikram Aliskerov, hors du top 15, qui défiera Whittaker. Une prise de risque pour le Russe, mais une opportunité de faire un bond monumental au classement. Découvrez comment regarder UFC Fight Night Whittaker vs Aliskerov gratuitement.

Un saut de l'ange pour Ikram Aliskerov. Initialement non-classé chez les middleweight, le Daghestanais remplace au pied levé Khamzat Chimaev, forfait pour raisons médicales. Une occasion en or pour surprendre le monde face à l'ancien champion Robert Whittaker.

Arrivé à l'UFC en 2023, le Russe ne compte que deux combats au sein de l'organisation. Un défi colossal face à Whittaker, à quelques victoires d'une chance pour le titre. Presque invaincu, Aliskerov a connu une seule défaite cuisante face à… Chimaev, vaincu par KO en 2019. Alors, qui des deux va remporter la victoire ? Rendez-vous ce 22 juin.

Comment regarder UFC Fight Night Whittaker vs Aliskerov gratuitement ? Le 22 juin, tous les regards seront tournés en Louisville pour assister à la confrontation entre Whittaker et Aliskerov. Que les amateurs se rassurent, grâce à MatchTV, vous vivrez chaque seconde de ce duel sans débourser un centime. Voici comment contourner y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Whittaker vs. Aliskerov : Préparez-vous à une guerre de 5 rounds

Les amateurs de MMA se retrouveront le 22 juin 2024 au Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite, pour l'UFC Fight Night. Le combat principal opposera deux géants des poids moyens : Robert Whittaker et Ikram Aliskerov. L'enjeu ? Une meilleure place au classement pour défier le champion en titre.

Actuel n°3, Whittaker est un boxeur en questionnement. Cet ancien champion par intérim ne compte que 3 victoires sur ses 5 derniers matchs. Pourtant, son palmarès reste très solide avec 25 combats gagnés et 7 défaites en 32 rencontres officielles.

De son côté, Aliskerov arrive en pleine confiance. Sur une impressionnante série de 7 succès, ce boxeur presque invaincu vise une entrée fracassante au classement en cas de victoire sur Whittaker.

Ce duel plein de promesses entre l'expérience de Whittaker et la fougue d'Aliskerov s'annonce intense. Le Néo-Zélandais, passé par toutes les étapes, aura à cœur de s'appuyer sur sa puissance de frappe et sa science du combat pour décrocher un titre shot. Spécialiste des low kicks, il cherchera à éteindre son adversaire.

Face à lui, la nouvelle sensation Aliskerov tentera de faire parler sa lutte et ses techniques de takedown pour venir à bout de son prestigieux adversaire. Une victoire propulserait le Russe, encore invaincu à l'UFC, dans le haut du classement après seulement quelques combats.

Notre pronostic ? Si Whittaker dispose d'un avantage d'expérience, la forme étincelante d'Aliskerov pourrait bien faire pencher la balance. Un combat pour marquer l'histoire qui s'annonce âpre et indécis sur 5 rounds !

Regardez UFC Fight Night Whittaker vs Aliskerov en direct et gratuitement sur MatchTV

Les amateurs de sensations fortes seront comblés ce 22 juin avec l'UFC Fight Night Whittaker vs Aliskerov! Dans l'Octogone mythique, ces deux poids moyens s'affronteront dans un duel à haute intensité promettant des étincelles. Whittaker, l'ancien champion par intérim, tentera de retrouver les sommets. Face à lui, Aliskerov, l'invaincu russe aux 15 victoires, vise une entrée fracassante au classement.

La bonne nouvelle? Grâce à MatchTV, vous aurez l'immense privilège de suivre l'intégralité de cet événement stellaire en direct et en exclusivité! Que vous soyez friands de frappes dévastatrices ou de soumissions impitoyables, cette référence russe des sports de combat saura répondre à toutes vos attentes. Un pur bonheur en perspective pour les amoureux des arts martiaux mixtes!

Le seul bémol est que MatchTV n'est malheureusement accessible qu'aux téléspectateurs russes. Mais rien d'insurmontable! Il vous suffira de souscrire à un VPN fiable comme NordVPN pour contourner cette limitation géographique. Réputé pour ses serveurs répartis dans de nombreux pays, ce fournisseur vous permettra de vous connecter à la Russie. Peu importe votre localisation, vous profiterez alors d'un streaming fluide, sécurisé et gratuit !

NordVPN dispose d'applications dédiées pour la plupart des appareils, que ce soit votre ordinateur, tablette, smartphone ou même votre box TV. L'interface intuitive vous guidera pour choisir un serveur russe en quelques clics. De plus, NordVPN propose régulièrement des offres promotionnelles très intéressantes pour réduire vos frais d'abonnement. Avec un tel service, plus rien ne vous empêchera de vibrer aux exploits de Whittaker et Aliskerov !

Quels sont les face-à-face prévus ?

Voici la carte complète de l'évènement :

Matchs Principaux :

R. Whittaker (Nouvelle-Zélande) vs. I. Aliskervov (Russie) – Poids moyens

S. Pavlovich (Russie) vs. A. Volkov (Russie) – Poids lourds

K. Gastelum (États-Unis) vs. D. Rodriguez (États-Unis) – Poids mi-moyens

M. Naimov (Tadjikistan) vs. F. Lima (Brésil) – Poids plumes

J. Walker (Brésil) vs. V. Oezdemir (Suisse) – Poids mi-lourds

Matchs Préliminaires :

S. Magomedov (Russie) vs. J. Lutterbach (Brésil) – Poids mi-moyens

N. Haqparast (Allemagne) vs. J. Gordon (États-Unis) – Poids légers

R. Fakhretdinov (Russie) vs. N. Dalby (Danemark) – Poids mi-moyens

M. Gafurov (Tadjikistan) vs. K. Ho Kang (Corée du Sud) – Poids coqs

B. Ribeiro (Brésil) vs. M. Gadzhiyasulov (Russie) – Poids mi-lourds

L. Xiao (Chine) vs. C. Ho Lee (Corée du Sud) – Poids coqs

Quand aura lieu le duel entre Barboza et Murphy ?

Les préliminaires débuteront le samedi 22 juin à partir de 18h et la carte principale à 21h.

