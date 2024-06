Euro 2024 Turquie vs Portugal : Comment regarder le match gratuitement

Ce 22 juin, le Portugal, finaliste en 2004 et vainqueur en 2016, affronte la Turquie au BVB Stadion Dortmund. Grandissime favori avec son effectif cinq étoiles, les Portugais portent les espoirs d'un Cristiano Ronaldo revanchard. Cependant, dans ce groupe F homogène, la prudence reste de mise face à la jeune garde turque, ambitieuse et sans complexe. Découvrez comment regarder Turquie Portugal gratuitement.

Le choc des titans est imminent au BVB Stadion Dortmund ! Pour cette deuxième journée brûlante du Groupe F de l'Euro 2024, le Portugal, quintuple étoiles affronte la Turquie et sa fougueuse jeune garde. Une rencontre indécise qui pourrait bien redistribuer les cartes dans cette poule homogène.

D'un côté, les Portugais de Cristiano Ronaldo, finalistes malheureux en 2004, mais vainqueurs en 2016, débarquent en Allemagne avec l'étiquette de grandissimes favoris. De l'autre, les Turcs ambitieux, portés par leur talent émergent, n'ont que faire des réputations et comptent bien jouer les trouble-fêtes. Suivez le guide pour regarder Turquie Portugal gratuitement.

Comment regarder Turquie Portugal gratuitement ? Le choc Turquie-Portugal à l'Euro 2024 vous fait vibrer ? Pas de panique, la RTBF vous gâte en diffusant ce sommet du foot européen gratuitement ! Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer gratuitement NordVPN

Turquie vs Portugal : Qui va craquer sous la pression ?

Le choc Turquie-Portugal à l'Euro 2024 s'annonce bouillant ! D'un côté, les Turcs ambitieux comptent sur leur jeunesse et leur jeu agressif pour bousculer un favori. De l'autre, les Portugais n'entendent pas lâcher leur rang face à l'un des outsiders du tournoi.

La Turquie devrait opter pour un pressing intense et des transitions rapides, exploitant sa fougue pour déstabiliser les Portugais. Elle cherchera à profiter de sa puissance physique et de son rythme effréné pour s'appuyer sur des attaques directes et les coups de pied arrêtés.

Face à ce défi turc, le Portugal visera à contrôler le jeu par une maîtrise de la possession et un jeu créatif au milieu. La Seleção devrait étirer son bloc pour libérer ses ailiers et alimenter ses attaquants prolifiques. Un duel de stratégies qui s'annonce passionnant !

Sur le papier, le Portugal fait figure d'immense favori. Vainqueur en 2016, il rêve d'un doublé historique grâce à son armada de stars emmenée par un Cristiano Ronaldo toujours affamé à 39 ans. Porté par une confiance immense après des éliminatoires parfaits, ce Portugal taillé pour l'attaque semble trop costaud.

Cependant, gare aux pièges de ce groupe F plus relevé que prévu. Et les Turcs, émergents surprenants de la dernière édition, pourraient bien créer la sensation. Avec l'état d'esprit conquérant qui les caractérise, ils ont les armes pour contrarier les plans portugais.

Le pronostic ? Une rencontre âpre et tendue, où les Turcs pousseront les favoris dans leurs derniers retranchements. Toutefois, la différence de talent devrait finir par payer. Rendez-vous ce 22 juin.

Toutes les actions du match Turquie-Portugal en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Réjouissez-vous amateurs de ballon rond ! Malgré l'absence des diffuseurs français, vous pourrez tout de même suivre le choc Turquie-Portugal sur quelques chaînes étrangères, et ce gratuitement. Une aubaine pour ne rien manquer de cette affiche à haute intensité du Groupe F.

Jetons d'abord un œil chez nos voisins belges et leur chaîne publique, la RTBF. Sur leur plateforme Auvio, les francophones se délecteront de commentaires dans la langue de Molière pour profiter pleinement de cette rencontre capitale. La RTBF proposera d'ailleurs la diffusion d'autres affiches populaires comme la F1 ou la MotoGP.

L'Allemagne, pays hôte, réserve un véritable triplé gagnant à ses spectateurs avec la diffusion gratuite sur les antennes ARD, RTL Germany et ZDF. Un large choix pour vibrer au rythme effréné de cet Euro à domicile ! Les Flamands belges aussi seront servis par la VRT.

Enfin, du côté latin, si l'Espagne réserve sa TVE nationale à sa « Roja », les amoureux du calcio pourront eux se régaler avec les commentaires experts de la Rai italienne lors du choc Turquie-Portugal.

Utilisez un VPN pour regarder Turquie Portugal gratuitement

Privé de diffusion gratuite sur les chaînes nationales pour le choc Turquie-Portugal ? Qu'à cela ne tienne, une solution simple existe : le VPN ! Cet outil vous permettra de contourner les geo-restrictions et d'accéder aux diffuseurs étrangers gratuitement depuis la France.

Un VPN crée en effet une connexion sécurisée qui modifie virtuellement votre localisation en vous faisant passer pour un utilisateur basé ailleurs dans le monde. Fini les blocages de contenu liés à votre position géographique réelle !

Parmi la multitude de fournisseurs VPN pour le streaming, NordVPN fait figure d'excellence. Cette référence du secteur promet un service premium avec un réseau étendu, des débits élevés et surtout une confidentialité à toute épreuve grâce à un système de double chiffrement révolutionnaire.

NordVPN se démarque aussi par une interface intuitive, idéale pour les néophytes, et la possibilité de se connecter sur 10 appareils simultanément. Un atout pour suivre Turquie-Portugal où que vous soyez, que ce soit sur smart TV, tablette ou smartphone. Le tout pour un tarif très abordable, NordVPN proposant des offres ultras avantageuses à long terme.

Euro 2024 : Turquie vs Portugal FAQ

Quand se déroulera le match entre Turquie-Portugal ?

Le match se déroulera le mardi 22 juin à 18 h.

Où se déroulera le match Turquie-Portugal ?

Le match Turquie-Portugal se déroulera au BVB Stadion Dortmund.

