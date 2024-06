F1 : Comment regarder le Grand Prix d’Espagne 2024 gratuitement ?

Passionnés de Formule 1, attention ! Le Grand Prix d'Espagne approche à grands pas. Que vous soyez un fan invétéré ou un curieux du sport automobile, vous aurez la possibilité de regarder Grand Prix d'Espagne 2024 gratuitement. Grâce à diverses options en ligne, vous pourrez vibrer aux exploits des pilotes sans bourse délier. Préparez-vous à une expérience de visionnage de qualité, où l'action sur la piste se mêlera aux commentaires passionnés des experts.

Le Grand Prix d'Espagne 2024 s'apprête à électriser les passionnés de Formule 1. Du 21 au 23 juin, le Circuit de Barcelona-Catalunya accueillera à nouveau l'un des événements phares du championnat.

Sur la piste catalane, les pilotes les plus talentueux s'affronteront dans un spectacle digne des plus grands. Et grâce aux nombreuses options de diffusion en ligne, vous pourrez suivre l'action en direct, sans débourser un euro. L'adrénaline sera au rendez-vous sur ce circuit de Barcelone ! Accrochez-vous, le départ approche à grands pas.

Comment regarder le Grand Prix d'Espagne 2024 gratuitement ? La chaîne publique RTBF vous offre la possibilité de suivre gratuitement tous les Grands Prix de la saison. Et ce 23 juin, ce sera l'occasion de vibrer en direct à l'action du Grand Prix d'Australie. Voici comment suivre l'évènement sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Grand Prix d'Espagne 2024 : une course pleine de suspense sur la piste de catalane

Le rugissement des moteurs résonnera à nouveau sur le Circuit de Barcelona-Catalunya du 21 au 23 juin 2024. En effet, la Formule 1 fait son grand retour en Espagne pour la dixième manche du championnat du monde. C'est toujours un moment très attendu par les passionnés, qui vont pouvoir vibrer au rythme de cette course palpitante, remplie de surprises et de moments forts.

Ce circuit situé à Montmeló, à deux pas de Barcelone, est l'un des plus célèbres du paddock. Ses 4,657 km et 16 virages offrent un mélange grisiant de grande vitesse, de séquences techniques et de zones propices aux dépassements. De quoi régaler les spectateurs sur les bords de la piste !

Par ailleurs, l'Espagne peut se réjouir, puisque Madrid a signé un accord de 10 ans avec la F1. Cela nous promet donc un Grand Prix dans la capitale espagnole jusqu'en 2035 au moins. Le circuit urbain et routier de 5,47 km, qui prendra place autour de l'IFEMA, devrait également offrir beaucoup de spectacle aux supporters ibériques.

Enfin, les meilleurs pilotes du moment seront là. Bien sûr, il y aura le champion en titre Max Verstappen, le légendaire Lewis Hamilton, le local Fernando Alonso, mais aussi Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. D'ailleurs, tous voudront s'imposer dans cette course très ouverte et indécise jusqu'au bout. Alors, qui de ces pilotes monteront sur le podium ? Rendez-vous le 23 juin.

Suivre le Grand Prix d'Espagne en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Depuis des années, la chaîne belge RTBF diffuse en direct et gratuitement l'intégralité des courses de Formule 1. Ses commentaires en français font sa réputation.

Vous préférez l'option suisse ? Rendez-vous sur RTS Sport. Là aussi, les retransmissions sont complètes et les commentaires en français.

Seul bémol si vous êtes en France : il faudra passer par un VPN pour accéder à ces chaînes. Cependant, cette solution vous affranchira aisément des restrictions géographiques. Préparez-vous donc à vivre les courses haletantes du Grand Prix comme un vrai pilote, sans débourser un centime !

Recourir à NordVPN pour regarder le Grand Prix d'Espagne 2024

Vous avez déjà la pétoche avant le Grand Prix d'Espagne 2024 ? Pas de panique, NordVPN sera votre meilleur allié, peu importe où vous vous trouvez. Cette solution VPN réputée vous évitera tous les tracas liés aux géo-blocages. Que ce soit pour accéder aux chaînes RTBF ou RTS Sport, tout sera débloqué.

NordVPN fait référence sur le marché grâce à ses performances de haut vol et son immense réseau optimisé pour le streaming. Fini les ralentissements ! Son interface intuitive vous connectera à la Belgique ou la Suisse en un clin d'œil. Vous y serez comme si vous y étiez, chaque dépassement sera saisissant.

Grand Prix F1 d'Espagne 2024 : FAQ

Quand se déroulera le Grand Prix F1 d'Espagne ?

Le GP se déroulera du 21 au 23 juin 2024. La course commencera le dimanche 23 juin à 15 h.

Où se déroulera le GP F1 d'Espagne ?

Le GP F1 d'Espagne 2024 se déroulera sur le circuit de Barcelona-Catalunya.

