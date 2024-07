F1 : Comment regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) 2024 gratuitement ?

Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2024 marque l'histoire de la F1. Cette 1113e course depuis 1950 se tiendra sur le mythique circuit de Silverstone. Découvrez comment regarder Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) 2024 gratuitement.

Silverstone, berceau historique de la Formule 1, s'apprête à vibrer au rythme des moteurs. Le 7 juillet 2024, le circuit légendaire accueille la 1113e course du championnat. Cette 75e édition du Grand Prix de Grande-Bretagne promet des moments intenses. Les fans se réjouissent déjà de ce rendez-vous incontournable de la saison.

Mais comment profiter pleinement de ce spectacle sans se ruiner ? Pas de panique, il existe des solutions pour suivre la course gratuitement. Nous vous dévoilons les astuces pour ne rien manquer de cette 12e manche. Suivez le guide.

Comment regarder Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) 2024 gratuitement ? Pour les mordus de F1 francophones, la RTBF belge offre une opportunité incroyable. Vous pourrez vivre chaque action du Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) 2024 ! Voici comment profiter de ce tournoi sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) 2024 : Un rendez-vous incontournable pour tous les fans de F1

Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2024 promet d'être un événement inoubliable. Ce rendez-vous incontournable se tiendra le 7 juillet sur le légendaire circuit de Silverstone. Véritable berceau de la Formule 1, il a accueilli la toute première course en 1950. Depuis, il a été le théâtre de moments historiques et de performances exceptionnelles.

Cette 75e édition s'annonce palpitante avec un plateau relevé et des enjeux cruciaux. Les pilotes se livreront une bataille acharnée sur ce tracé technique et exigeant. Les virages mythiques comme Brooklands et Luffield seront le théâtre de dépassements spectaculaires. Les tribunes offriront des vues imprenables sur les moments clés de la course.

Difficile de prédire l'issue de cette 12e manche tant la compétition est serrée. Cependant, les pilotes britanniques auront à cœur de briller devant leur public. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, tentera de décrocher une huitième victoire record à domicile. Son coéquipier George Russell, en pleine progression, visera lui aussi le podium.

Max Verstappen, actuel leader du championnat, sera l'homme à battre avec sa Red Bull. Le Néerlandais a prouvé sa rapidité sur tous les types de circuits. Son rival Charles Leclerc espère bien prendre sa revanche après des dernières courses frustrantes. Les outsiders comme Lando Norris ou Fernando Alonso pourraient créer la surprise.

Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous avec des batailles intenses. Les stratégies pneumatiques et les arrêts au stand joueront un rôle crucial. Le facteur météo, souvent capricieux à Silverstone, pourrait aussi rebattre les cartes. Rendez-vous le 7 juillet lors de ce Grand Prix de légende !

Direction les chaînes étrangères pour regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) gratuitement

Pour suivre gratuitement le Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) 2024, cap sur les chaînes étrangères ! La Belgique et la Suisse offrent des options intéressantes pour les fans de F1. Pas besoin de débourser un centime, il suffit de connaître les bonnes adresses.

Direction la Belgique où la RTBF retransmettra l'intégralité de la course. Rendez-vous sur rtbf.be/auvio/f1 pour ne rien manquer des exploits des pilotes. Avec des commentaires en français, vous serez au cœur de l'action.

La Suisse propose également une couverture complète de l'événement sur RTS Sport et RTS 2. Connectez-vous respectivement à rts.ch/sports/programmes et rts.ch/play/tv pour un accès gratuit. Là encore, vous pourrez suivre la course en français, sans publicité.

Attention toutefois si vous regardez depuis l'étranger, un petit détour par un VPN sera nécessaire. Cette astuce vous permettra de contourner les restrictions géographiques et de profiter pleinement du spectacle. Ainsi, même loin de Silverstone, vous vivrez intensément ce week-end de compétition.

Recourir à NordVPN pour suivre le Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) gratuitement

Vous rêvez de vivre pleinement le Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) sans dépenser un centime ? NordVPN est votre allié incontournable ! Ce service révolutionnaire vous permet d'accéder aux chaînes étrangères qui retransmettent la course gratuitement.

Son fonctionnement est simple comme bonjour. NordVPN masque votre adresse IP et vous connecte à un serveur à l'étranger, contournant ainsi les restrictions géographiques. Résultat, même depuis la France, vous pouvez profiter des diffusions belges ou suisses !

En prime, l'utilisation est un vrai jeu d'enfant : souscrivez, téléchargez l'appli, sélectionnez un serveur dans le pays diffuseur et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à savourer chaque instant de la course sur le site de la chaîne.

Avec NordVPN, suivre la F1 gratuitement devient un réel bonheur. Oubliez les abonnements coûteux, savourez une couverture complète de l'événement, le tout avec une connexion sécurisée. Alors, prêt à vibrer devant les exploits des pilotes sans vous ruiner ?

Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) : FAQ

Quand et où se déroule l'évènement ?

Le Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) prendra place ce 07 juillet 2024 sur le circuit de Silverstone.

Quelle sera la programmation ?

Le programme du Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) 2024 se présente comme suit :

Vendredi 05 juillet 2024

13h30 : essais libres 1

17h00 : essais libres 2

Samedi 06 juillet 2024

12h30 : essais libres 3

16h00 : qualifications

Dimanche 07 juillet 2024

16h00 : la course principale

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.