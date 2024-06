McGregor vs. Chandler : Comment regarder l’UFC 303 gratuitement ?

Le retour très attendu de Conor McGregor est sur toutes les lèvres ! Après presque 3 années loin des rings, l'Irlandais remonte enfin sur les rings le 30 juin prochain pour l'UFC 303. Face à lui, l'Américain Michael Chandler dans un affrontement qui s'annonce explosif. Découvrez comment regarder UFC 303 : McGregor vs. Chandler gratuitement.

Vous les attendiez avec impatience, les fans ? Ce jour est enfin arrivé ! Après presque 3 longues années d'absence, Conor McGregor, la superstar irlandaise surnommée « The Notorious », va remonter sur le ring le 30 juin à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Et attention, il n'affrontera pas n'importe qui pour son grand retour à l'UFC 303 ! En face, il retrouvera Michael Chandler, un combattant redoutable qui promet un affrontement absolument explosif !

Mais au-delà du simple choc sportif, c'est surtout l'énigme autour du véritable niveau actuel de McGregor qui fait monter la sauce. Après cette interruption très longue, est-il toujours au sommet, aussi affûté que lors de ses années de gloire ? Ou alors n'est-il désormais plus que l'ombre déchue du légendaire Notorious d'antan ? Ses défaites en 2021 face à Dustin Poirier ont semé un sacré doute. Pourtant, l'Irlandais se veut très confiant et prédit un come-back fracassant, assurant qu'il va écraser Chandler. Un retour brûlant qui permettra enfin de voir si McGregor a profité de ce break forcé pour se réinventer totalement ou s'il a bel et bien perdu à jamais l'aura de titan qui faisait sa légende !

Comment regarder UFC 303 : McGregor vs. Chandler gratuitement ? La chaîne russe MatchTV a acquis les droits exclusifs pour diffuser gratuitement l'UFC 303 opposant McGregor à Chandler. Mais ne vous inquiétez pas si vous habitez ailleurs dans le monde ! Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

McGregor vs. Chandler : Qui sera le dernier debout ?

Le compte à rebours est lancé avant l'UFC 303 et le très attendu retour de Conor McGregor dans l'octogone. Près de trois années se sont écoulées depuis son dernier combat, une absence interminable pour quelqu'un d'aussi bouillonnant que l'Irlandais. Cette longue mise au vert soulève évidemment de nombreuses questions sur son état de forme et sa réelle motivation à se battre à nouveau. McGregor lui-même a reconnu avoir parfois négligé son entraînement, accaparé par d'autres occupations.

Son adversaire, Michael Chandler, n'a en revanche qu'un seul objectif en tête depuis des mois : vaincre le « Notorious« . Connu pour son dévouement sans faille à la préparation, l'Américain fera assurément le poids face au prestigieux McGregor. D'autant que l'affrontement se déroulera sur 5 rounds en catégorie poids légers, un format propice aux rebondissements.

Si les bookmakers accordent un léger avantage à McGregor, rien ne semble acquis d'avance aux yeux des fans. 3 longues années d'absence après sa blessure contre Poirier, l'Irlandais fait débat : conserve-t-il les ressources pour briller au plus haut niveau ? Sa passion demeure intacte, mais suffira-t-elle face à la faim dévorante de Chandler ? Ce choc des égos aux allures de revanche promet des étincelles.

Pourtant, depuis sa défaite, le « Notorious » passe plus de temps sur des projets annexes que sur les rings. Difficile dès lors d'accorder du crédit à ses promesses fracassantes d'un come-back tonitruant. Trop de zones d'ombre persistent sur son véritable niveau actuel. Seule la confrontation du 30 juin permettra d'y voir plus clair. Les fans découvriront alors si cette pause a permis à McGregor de se réinventer ou s'il n'est désormais plus que l'ombre de sa légende.

La carte complète de l'UFC 303

Le 30 juin prochain, l'UFC 303 vous réservera un véritable feu d'artifice de talents ! Toutes les catégories de poids seront représentées pour une soirée d'exception. Détermination, combativité et niveau stratosphérique seront au rendez-vous. Voici le programme complet de ce spectacle qui s'annonce déjà légendaire.

Matchs principaux :

C. McGregor (Irlande) vs. M. Chandler (États-Unis) – Poids mi-moyen

J. Hill (États-Unis) vs. C. Ulberg (Nouvelle-Zélande) – Poids mi-lourds

M. B. Silva (Brésil) vs. M. Chiasson (États-Unis) – Poids coqs

Matchs préliminaires :

M. Waterson-Gomez (États-Unis) vs. G. Robertson – poids plumes

C. Hernandez (États-Unis) vs. R. Tsuruya (Japon) – Poids mouches

C. Swanson (États-Unis) vs. A. Fili (États-Unis) – Poids plumes

A. Arlovski (Biélorussie) vs. M. Buday (Slovaquie) – Poids lourds

J. Pyfer (États-Unis) vs M-A. Barriault (Canada) – Poids moyen

R. Simon (États-Unis) vs. V. Oliveira (Brésil) – Poids coqs

P. Talbott (États-Unis) vs. Y. Ghemmouri (France) – Poids coqs

C. Jourdain (Canada) vs. J. Silva (Brésil) – Poids plumes

Regardez l'UFC 303 en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Vous avez hâte de suivre le choc explosif entre McGregor et Chandler à l'UFC 303 ? Excellente nouvelle, la chaîne russe Match TV diffusera gratuitement cet événement de légende en direct ! Mais attention, cette diffusion premium n'est normalement accessible qu'en Russie. Pas de panique cependant, il existe une astuce géniale pour la débloquer où que vous soyez dans le monde.

Il vous suffit d'utiliser un VPN pour le streaming comme NordVPN pour rediriger votre connexion internet vers un serveur russe. Vous passerez ainsi pour un utilisateur local et pourrez accéder sans limite au streaming de Match TV ! Du premier combat préliminaire jusqu'à l'affrontement final très attendu, vous ne raterez alors rien de ce sommet sportif.

De plus, NordVPN garantit une navigation en toute sécurité, sans risque de piratage ou de surveillance indésirable. Une vraie tranquillité d'esprit pour profiter sereinement et comme si vous y étiez de cette soirée électrique !

