UFC Fight Night – Barber vs. Namajunas : Comment regarder gratuitement ?

Amateurs de sensations fortes, préparez-vous pour un combat de titans ! Le 14 juillet, l'UFC Denver mettra aux prises Namajunas et Barber dans un affrontement au sommet. Ces deux gladiatrices s'affronteront sans merci sur le mythique ring de la Ball Arena à Denver, dans le Colorado. Frissons, sueur et adrénaline seront au rendez-vous pour ce choc des poids mouches. Découvrez comment regarder UFC Fight Night Barber vs Namajunas gratuitement.

Ça va être un combat de tous les dangers dans cette catégorie poids mouche ! Le 14 juillet prochain, Rose Namajunas et Maycee Barber s'affronteront pour l'une des plus grandes rivalités de l'UFC. Après un énième face-à-face explosif, ces deux-là entreront dans l'octogone à partir de 03h00, heure française.

Aucune des deux ne voudra laisser l'autre prendre l'ascendant, après s'être lancées dans une préparation des plus exigeantes. Leurs véritables forces et faiblesses devraient donc être exposées au grand jour lors de cette confrontation. Suivez le guide pour regarder Barber vs. Namajunas gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night Barber vs. Namajunas gratuitement ? Barber et Namajunas vont se donner à fond sur le ring. Et le meilleur dans tout ça, c'est que grâce à MatchTV, vous pourrez suivre chaque minute de ce duel de titans sans avoir à sortir un seul centime de votre poche ! Voici comment contourner y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Barber vs. Namajunas : Qui sera la reine des poids mouches ?

Le 14 juillet prochain, l'UFC Denver sera le théâtre d'une confrontation titanesque entre deux gladiatrices hors-pair. Dans l'impitoyable Ball Arena du Colorado, Rose Namajunas et Maycee Barber s'affronteront sans merci pour le choc des poids mouches que tous les fans attendent avec impatience.

D'un côté, Namajunas, combattante complète avec des bases solides en taekwondo et jiu-jitsu. Ses frappes précises, ses enchaînements impeccables et son redoutable ground game en font une adversaire redoutable. De l'autre, Barber, équilibrée à la perfection grâce à sa lutte, son jiu-jitsu offensif et sa solide technique de kickboxing. Son cardio à toute épreuve et ses takedowns dévastateurs pourraient bien faire la différence.

Si aucune animosité personnelle ne semble opposer les deux athlètes, quelques tensions ont déjà émergé entre leurs camps respectifs, ajoutant une dimension explosive supplémentaire à ce choc au sommet. Namajunas, avec son expérience de plus d'une décennie chez les professionnelles, sait à quoi s'attendre face à l'assurance et la détermination de Barber.

Prêtes à en découdre, les deux combattantes n'auront qu'un seul objectif en tête : remporter cette confrontation légendaire pour inscrire leur nom au palmarès des plus grandes. Frissons, sueur et adrénaline seront au rendez-vous dans cet affrontement haletant entre deux monstres sacrés de l'octogone.

Si l'expérience et le bagage technique de Namajunas en font l'épouvantail de la catégorie, l'impétuosité et la polyvalence de Barber pourraient créer la surprise. Avec son rythme effréné, elle pourrait bien épuiser et déstabiliser son aînée. Mais gare aux contre-attaques fulgurantes de Rose qui, avec sa boxe percutante et son jeu au sol implacable, possède tous les atouts pour conserver sa couronne. Quelle que soit l'issue, ce choc des titans promet des étincelles pour une soirée historique !

UFC Fight Night : Regarder Barber vs. Namajunas en direct et gratuitement sur MatchTV

Ce 14 juillet, l'UFC Fight Night Barber vs Namajunas s'annonce comme un véritable feu d'artifice dans l'octogone. Ces deux combattantes de la catégorie poids mouches vont s'affronter sans merci.

La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez suivre l'intégralité de cet événement en direct et en exclusivité, sans débourser un seul centime ! Comment ça ? Grâce à MatchTV, la référence russe des sports de combat. Que vous soyez fans de frappes dévastatrices ou de soumissions impitoyables, cette chaîne comblera toutes vos attentes.

Le seul bémol, c'est que MatchTV n'est malheureusement accessible qu'aux téléspectateurs russes. Afin de résoudre cela, vous devez vous souscrire à un VPN comme NordVPN pour contourner cette limitation géographique en un clin d'œil.

Réputé pour ses plus de 6 300 serveurs répartis dans 64 pays, ce fournisseur vous permettra de vous connecter à un serveur basé en Russie. Peu importe où vous vous trouvez sur la planète, vous profiterez alors d'un streaming fluide et sécurisé de ce choc au sommet.

Mais ce n'est pas tout ! NordVPN offre également une navigation confidentielle avec un chiffrement de données de pointe. Vos informations personnelles seront à l'abri des regards indiscrets, pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le spectacle. Alors n'attendez plus et regardez Barber vs. Namajunas gratuitement !

Quels sont les face-à-face prévus ?

Voici la carte complète de l'évènement :

Matchs Principaux :

R. Namajunas (États-Unis) vs. M. Barber (États-Unis) – Poids mouches

V. Araujo (Brésil) vs. J. Jasudavicus (Canada) – Poids mouches

S. Ponzinibbio (Argentine) vs. M. Salikhov (Russie) – Poids mi-moyens

D. Dober (États-Unis) vs. M. Davis (États-Unis) – Poids légers

M. Malott (Canada) vs. G. Urbina – Poids (États-Unis) – Poids mi-moyens

Matchs Préliminaires :

B. Royal (États-Unis) vs. A. Albazi (Suède) – Poids mouches

C. Rodriguez (États-Unis) vs. J. Erosa (États-Unis) – Poids plumes

C. Brundage (États-Unis) vs. A. R. Alhassan (Ghana) – Poids moyens

A. Loosa (Suisse) vs. G. Bonfim (Brésil) – Poids mi-moyens

L. Santos (Brésil) vs. M. Agapova (Kazakhstan) – Poids mouches

J. Fremd (États-Unis) VS A.Petroski (États-Unis) – Poids moyens

Quand aura lieu le duel entre Barboza et Murphy ?

Les préliminaires débuteront le dimanche 14 juillet à partir de 00 h et la carte principale à partir du dimanche 14 juillet à 03 h du matin.

