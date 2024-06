Euro 2024 Albanie vs Espagne : Comment regarder le match gratuitement

L'Albanie, petit Poucet du groupe B de l'Euro 2024, affronte l'Espagne ce lundi 24 juin. D'ailleurs, les Espagnols, favoris du « groupe de la mort », n'ont pas droit à l'erreur. Ce match crucial se déroulera à l'ESPRIT arena de Düsseldorf. Découvrez comment regarder Albanie Espagne gratuitement.

L'Euro 2024 réserve son lot de surprises et de confrontations épiques. L'Albanie, outsider du groupe B, se retrouve face à l'ogre espagnol. Malgré un format permettant à deux tiers des équipes de se qualifier, les Albanais partent avec un handicap certain.

En effet, l'Espagne a démarré son tournoi de manière tonitruante en écrasant la Croatie 3-0 à Berlin. Ce choc du groupe B s'annonce donc déséquilibré, mais passionnant. Les supporters albanais rêvent d'exploit, tandis que la Roja vise la première place. Ce match crucial sera diffusé gratuitement, permettant à tous de vibrer devant ce duel aux allures de David contre Goliath.

Comment regarder Albanie vs Espagne gratuitement ? Vous êtes fan de foot et vous ne voulez pas rater Albanie-Espagne à l'Euro 2024 ? Pas de panique, la RTBF diffuse le match en direct et gratuitement ! Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer gratuitement NordVPN

Albanie vs Espagne : Une rencontre sous haute tension

Le groupe B de l'Euro 2024 réserve son lot de surprises et de défis. L'Albanie, outsider de cette poule, se retrouve confrontée à trois poids lourds du football européen. Malgré un format permettant à deux tiers des équipes de se qualifier, les Albanais partent avec un handicap certain face à l'Espagne, l'Italie et la Croatie.

Sylvinho, l'entraîneur albanais, mise sur une approche défensive pour tenter de déjouer les pronostics. Depuis son arrivée en janvier 2023, il a su rendre son équipe difficile à manœuvrer. Lors des qualifications, seules la France et le Portugal ont encaissé moins de buts que les Aigles. Cette solidité défensive sera cruciale face aux armadas offensives adverses.

De son côté, l'Espagne a démarré son tournoi de manière tonitruante en écrasant la Croatie 3-0. Après un round d'observation, la Roja a déroulé son jeu grâce à des buts de Morata, Ruiz et Carvajal. La jeune pépite Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans, a également brillé en délivrant une passe décisive.

Sur le papier, l'Espagne part largement favorite face à l'Albanie. La Roja possède un effectif talentueux et expérimenté, capable de faire la différence à tout moment. Cependant, les Albanais ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient se montrer coriaces et frustrants pour leurs adversaires.

Un score étriqué en faveur des Espagnols semble l'issue la plus probable. L'Albanie tentera de verrouiller le jeu et de procéder en contre. Mais la qualité technique et la profondeur de banc de l'Espagne devraient faire la différence sur la longueur. Un succès 1-0 ou 2-0 de la Roja est un scénario crédible.

Néanmoins, dans un Euro souvent riche en surprises, l'Albanie rêvera d'exploit pour s'offrir une chance de qualification. Les supporters albanais pousseront fort derrière leur équipe pour créer la sensation. Réponse le 24 juin à Düsseldorf, lors de cette alléchante confrontation entre David et Goliath.

Suivez tous les actions du match Albanie-Espagne en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Bonne nouvelle pour les fans de foot qui ne veulent rien rater d'Albanie-Espagne ! Même si les chaînes françaises ne diffusent pas gratuitement ce choc de l'Euro 2024, des alternatives existent. En effet, plusieurs télévisions étrangères vous permettront de vibrer devant cette rencontre indécise aux enjeux cruciaux.

Tout d'abord, direction la Belgique où la RTBF, chaîne publique, propose le match sur sa plateforme Auvio. Les francophones auront ainsi le plaisir de suivre les commentaires dans la langue de Molière. Un régal en perspective pour savourer cette affiche du groupe B. Cerise sur le gâteau, la RTBF couvrira aussi d'autres événements populaires de la compétition.

L'Allemagne, pays hôte, met les petits plats dans les grands avec un triplé gagnant. ARD, RTL Germany et ZDF diffuseront gratuitement la rencontre pour satisfaire tous les publics. Les Belges néerlandophones pourront également suivre les matchs via la VRT. De quoi vivre pleinement cet Euro à domicile !

Les amateurs de football espagnol et italien ne seront pas en reste. La Roja sera à l'honneur sur TVE, tandis que les aficionados du calcio se régaleront devant Albanie-Espagne sur la Rai. Enfin, cap sur la Suisse où la RSI La 2 retransmettra le match en direct.

Euro 2024 : Albanie vs Espagne FAQ

Quand se déroulera le match entre Albanie-Espagne ?

Le match se déroulera le lundi 24 juin à 21 h.

Où se déroulera le match Albanie-Espagne ?

Le match Turquie-Géorgie se déroulera à l'ESPRIT arena de Düsseldorf.

