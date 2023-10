Vous l’attendiez, mesdames : un vélo électrique fait par les femmes 

Integral Electrics vient de lancer le Maven Cargo, un e-bike conçu par des femmes. Cette entreprise spécialisée dans la conception de vélos électriques destinés spécifiquement aux cavalières, vise à offrir une expérience de conduite exceptionnelle pour tous.

Comme de nombreuses entreprises proposent des vélos électriques « à taille unique », les femmes et les cyclistes de petite taille sont souvent laissées pour compte. C’est pourquoi Integral Electrics a entrepris de concevoir des vélos électriques mieux adaptés aux femmes. Avec son vélo électrique Maven Cargo conçu par des femmes, cette entreprise tente de se libérer d’une industrie principalement destinée aux hommes.

Un vélo électrique pour les cavalières

Lors du plus grand salon de la bicyclette au monde, le Taipei Cycle Show, Laura Belmar, PDG et cofondatrice d’Integral Electrics, a rencontré des milliers de contacts dans l’industrie du vélo. Elle a toutefois indiqué qu’elle n’avait pas rencontré une seule femme du côté des marques. Pour elle, il était clair que « les choix en matière de conception et d’ingénierie pour l’industrie du vélo proviennent principalement d’une perspective masculine. La plupart d’entre eux ne tiennent pas compte de l’accessibilité ».

C’est pourquoi l’équipe d’Integral Electrics et elle-même ont conçu le Maven Cargo. Conçu par des femmes, ce vélo électrique offre une expérience de conduite exceptionnelle à tous. Il permet de s’affranchir d’un secteur traditionnellement conçu pour les hommes, par les hommes.

Alors en quoi le vélo électrique Maven Cargo est-il différent ? Le vélo électrique Maven Cargo se distingue par sa conception destinée à mieux accueillir les cyclistes de petite taille, en particulier les femmes. Il a été conçu pour le partage, de sorte que les partenaires plus grands et les cyclistes chevronnés peuvent également rouler confortablement.

Une velo electrique au design accessible

Son cadre réglable convient aux cyclistes de 152 à 200 cm. Plus encore, des caractéristiques telles que la tige de selle tombante et le guidon réglable permettent d’ajuster rapidement la hauteur de la selle et l’allongement de la portée.

Integral Electrics s’est concentré sur le centre de gravité des femmes, en plaçant le cargo juste au-dessus de la roue arrière, à moins de 24 pouces du sol. De cette manière, le cargo s’aligne sur les genoux des femmes et se situe en dessous du centre de gravité moyen des femmes. Ce choix de conception a pour but d’assurer la stabilité et la confiance pendant la conduite.

Ce vélo électrique conçu par des femmes parcourt 130 km

En plus du design accessible du vélo, le Maven Cargo possède également des spécifications impressionnantes. En fait, ce vélo électrique, fabriqué par des femmes, dispose de deux batteries de série. Selon l’entreprise, elles offrent une autonomie de plus de 130 km. Le vélo comprend un long porte-bagages arrière pour accueillir une gamme d’accessoires de chargement ainsi que des porte-enfants.

Plus encore, son moteur de 750 W peut être contrôlé soit par l’assistance au pédalage, soit par l’accélérateur manuel. Les caractéristiques de sécurité comprennent un grand phare et un feu arrière, ainsi que des clignotants avant et arrière. Les freins à disque hydrauliques assurent des arrêts sûrs et rapides.

Le vélo électrique Maven Cargo est proposé au prix de 1 999 dollars (1 893 euros) avec une date de livraison estimée à partir de février 2024.