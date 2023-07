Tout savoir sur le permis accéléré

Le permis accéléré est une solution proposée aux personnes qui veulent se former rapidement au Code de la route et à la conduite. En principe, il se déroule sur une période de 30 jours.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le coût des procédures intensives est souvent bien plus élevé que celui des procédés classiques. La raison se trouve probablement dans les multiples avantages que procure l’augmentation de la cadence. Dans cet article, nous vous expliquons le principe, les atouts et le déroulement du permis accéléré.

En quoi consiste le permis accéléré ?

Certaines auto-écoles permettent à leurs élèves de se préparer rapidement aux épreuves du Code de la route et de la conduite. Elles leur proposent une formation de seulement quelques semaines pour passer les examens. En principe, la pédagogie appliquée est basée sur la pratique et les candidats ont l’opportunité de s’immerger totalement dans l’univers du fin pilotage d’un véhicule. Dans la majorité des cas, cette alternative leur donne la possibilité d’assimiler rapidement les règles de conduite et du Code de la route. Le permis accéléré est particulièrement adapté aux personnes qui sont pressées d’obtenir leur droit de prendre le volant d’une voiture.

Pour quelles raisons choisir le permis accéléré ?

Le premier avantage des cours intensifs se trouve dans la rapidité de la procédure. Ainsi, au lieu d’attendre en moyenne un an pour réussir ses deux épreuves, il suffit d’un mois pour tout boucler. Par ailleurs, les élèves ont l’occasion de profiter des conseils avisés de véritables professionnels tout au long de la formation. De plus, la méthodologie employée est de haute qualité. Contrairement à ce que certaines personnes disent, il ne s’agit pas de « bourrage de crâne ». Les candidats ont même l’opportunité d’apprendre rapidement de leurs erreurs et de changer leurs mauvaises habitudes au volant. Grâce au permis accéléré, ils ont la possibilité d’acquérir des automatismes gestuels et mentaux.

D’abord, les intéressés doivent s’inscrire à une formation intensive du Code de la route auprès de l’auto-école de leur choix. En général, le stage dure environ une semaine avec des plages horaires de deux à quatre heures par jour. Ensuite, les élèves sont invités à réaliser des examens blancs afin de vérifier leur taux d’assimilation des cours. Cependant, pour pouvoir se présenter à l’épreuve théorique officielle, ils doivent faire leur inscription au moins un mois avant le début de la formation. Heureusement, l’auto-école se charge généralement de toutes les démarches administratives nécessaires. Ainsi, les candidats n’auront plus qu’à passer l’examen du Code de la route après le test en conditions réelles.

La prochaine étape du permis accéléré est la réalisation de la formation pratique : la conduite. Les élèves doivent suivre des cours quotidiens d’environ huit heures pendant au moins deux jours et demi. À titre de rappel, la Loi impose une durée de stage de plus de 20 heures avec un moniteur. Dans la majorité des cas, les séances sont organisées en communauté restreinte afin d’améliorer la qualité du suivi de chaque candidat. Toutefois, il est possible de demander une formation intensive en individuel. Il suffit de choisir une auto-école qui est capable de se conformer à cette exigence.