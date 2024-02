Un nouveau casque audio premium s’apprête à sortir

Sennheiser a récemment annoncé le lancement de son dernier bijou technologique, le casque ACCENTUM Plus. Ce dernier combine les fonctionnalités préférées des utilisateurs avec une qualité sonore exceptionnelle, le tout dans un format économe en énergie.

Christian Ern, Principal Product Manager chez Sennheiser, met en avant les atouts de ce casque. Il fusionne les qualités du MOMENTUM 4 avec l’esprit économique de la gamme ACCENTUM. Cette prouesse promet une immersion sonore totale grâce à une technologie de pointe.

Plongez dans un monde sonore sans pareil

L’ACCENTUM Plus se distingue par son autonomie prolongée et son utilisation intuitive. Il intègre une expertise acoustique de renom, une annulation de bruit adaptative et des commandes tactiles faciles à utiliser. Il est conçu pour ceux qui cherchent à profiter pleinement de leur musique sans contraintes financières.

L’appareil est équipé de la technologie Bluetooth 5.2 et offre jusqu’à 50 heures d’écoute. Il supporte les codecs les plus répandus, comme l’aptX Adaptive. Cela garantit une qualité sonore irréprochable, quel que soit l’endroit.

Une innovation au service de l’utilisateur

Ce nouveau casque se démarque par ses fonctionnalités innovantes. Il possède un transducteur dynamique exclusif de 37 mm et un mode de personnalisation sonore. L’annulation de bruit s’ajuste aux bruits environnants.

Praticité et rapidité de recharge

Une caractéristique notable de l’ACCENTUM Plus est sa fonction « recharge express ». En seulement 10 minutes, le casque gagne 5 heures d’autonomie. Cela est idéal pour les utilisateurs toujours en mouvement.

Contrôle intuitif et ergonomique

Le casque offre un contrôle intuitif grâce à son panneau tactile et à son application compagnon. Ces outils permettent une gestion facile des fonctions d’écoute. Ce qui améliore significativement l’expérience utilisateur.

Conçu pour les aventures sonores en déplacement

Ce bijou technologique est parfait pour les voyageurs. Son design confortable et sa capacité à se connecter via un câble audio le rendent idéal pour tous les types de déplacements. De plus, il est facilement transportable grâce à son étui de rangement.

Disponible pour tous les amoureux de musique

L’ACCENTUM Plus sera disponible dès le 20 février 2024. Il est proposé à un prix de 229,90 euros TTC et vient en deux coloris : blanc et noir. Ce casque est accessible sur le site de Sennheiser et chez des revendeurs sélectionnés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.