Test de la PS-921 Party Speaker de Sharp

L'enceinte Bluetooth PS-921 Party Speaker de Sharp ne se contente pas de fournir un son puissant et immersif. Elle transforme chaque événement en une véritable fête avec ses effets lumineux et son design pratique. Découvrez comment elle peut devenir l'élément central de vos rassemblements, offrant une expérience audio et visuelle exceptionnelle.

La PS-921 Party Speaker de Sharp est une enceinte portable Bluetooth conçue pour animer vos soirées avec style et efficacité. Dotée de lumières disco intégrées et d'un son spatial 3D, elle apporte une ambiance festive partout où vous allez. Sa conception compacte et résistante aux éclaboussures en fait un choix idéal pour une utilisation en extérieur, que ce soit à la plage, près de la piscine ou sous une légère pluie.

Caractéristiques techniques

Portée sans fil maximale : Jusqu'à 10 mètres

: Jusqu'à 10 mètres Batterie : Autonomie de 14 heures avec une charge complète

: Autonomie de 14 heures avec une charge complète Puissance de sortie : 130 watts

: 130 watts Configuration audio 2.1 canaux : 2 haut-parleurs de 2 pouces et 1 subwoofer de 4 pouces

: 2 haut-parleurs de 2 pouces et 1 subwoofer de 4 pouces Lecture USB : Prise en charge des formats MP3/WAV/FLAC

: Prise en charge des formats MP3/WAV/FLAC Résistance aux éclaboussures : Certification IPX

: Certification IPX Entrée auxiliaire : Port de 3,5 mm pour une connexion filaire

: Port de 3,5 mm pour une connexion filaire Dimensions : 220 x 226 x 220 mm

Le design de la PS-921 Party Speaker

La PS-921 Party Speaker de Sharp incarne la fusion parfaite entre esthétique moderne et fonctionnalité avancée. Compacte et élégante, elle offre une expérience sonore exceptionnelle dans un format portable, tout en étant robuste. Que vous organisiez une fête à la maison, une soirée à la plage ou un rassemblement au bord de la piscine, cette enceinte Bluetooth est conçue pour s'adapter à toutes les situations.

Avec une puissance maximale de 130 W, la PS-921 Party Speaker garantit une expérience audio riche et profonde qui remplit la pièce. De plus, son système audio 2.1 crée un son surround 3D immersif. Il est composé de deux petits haut-parleurs de 5 centimètres et d'un caisson de basse de 10 centimètres. Ceux-ci sont stratégiquement orientés pour diffuser uniformément la musique, enveloppant alors tous les invités dans une ambiance stéréo captivante. Leurs performances sonores sont simplement incroyables. De plus, le design de la PS-921 est pensé pour être pratique et convivial. Dans la boîte, vous trouverez un adaptateur secteur avec des inserts de type C ainsi qu'une documentation utilisateur claire, pour une mise en route rapide et facile. Chaque moment devient alors une fête avec cette enceinte. Son design robuste et portable vous permet de l'emporter partout, assurant des moments musicaux mémorables lors des périodes estivales.

Le mode duo de la PS-921 Party Speaker

Le mode duo de la PS-921 Party Speaker de Sharp est une fonctionnalité révolutionnaire qui transforme votre expérience d'écoute. Grâce à la technologie True Wireless Stereo (TWS), vous pouvez coupler deux enceintes pour créer un son immersif réparti dans toute la pièce. Ainsi, vous avez l'occasion de profiter d'une stéréo exceptionnelle, avec une puissance et une clarté impressionnantes. Représentant une véritable innovation musicale, ce mode est idéal pour les grandes fêtes en intérieur ou les rassemblements en plein air.

L'autonomie de la PS-921 est également remarquable, avec jusqu'à 14 heures de lecture continue grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable. Elle ne se contente pas de bien sonner, elle est aussi conçue pour durer. Que vous soyez en déplacement ou en pleine fête, cette enceinte ne vous laissera pas tomber. Profitez pleinement du moment sans vous soucier de la recharge !

En termes de connectivité, la PS-921 Party Speaker offre de nombreuses options. Vous pouvez notamment diffuser votre musique directement depuis votre smartphone ou votre tablette via Bluetooth. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les ports USB pour lire vos morceaux préférés ou même d'alimenter un appareil externe. De plus, cette enceinte de Sharp dispose d'une entrée auxiliaire de 3,5 mm pour connecter facilement d'autres dispositifs audio, comme un Écho d'Alexa. Ainsi, avec ses nombreuses fonctionnalités et son mode duo unique, elle est parfaite pour toutes les occasions, des petites réunions entre amis aux grandes fêtes en extérieur. Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle et d'une autonomie de longue durée pour animer vos soirées estivales.

Les lumières LED clignotantes de la PS-921 Party Speaker

Les éclairages LED clignotants de la PS-921 Party Speaker de Sharp sont parfaits pour transformer n'importe quelle occasion en une véritable fête. Grâce à son spectacle de lumières multicolores qui dansent au rythme de votre musique, cette enceinte crée une ambiance festive et énergique. Ajoutant une touche de magie à vos rassemblements, elle s'adapte à tous les événements. Elle est idéale, que vous souhaitez faire un barbecue dans le jardin, profiter d'une journée à la plage ou camper sous les étoiles. D'autres modèles sont beaucoup plus adaptés à un home cinéma ou à d'autres projets en intérieur.

De plus, avec plusieurs modes d'éclairage, vous pouvez ajuster les lumières selon l'humeur que vous voulez créer. Besoin de quelque chose de dynamique pour faire bouger tout le monde ? Pas de problème, choisissez une atmosphère énergique et vivante. Vous préférez une ambiance plus détendue et chill ? La PS-921 a ce qu'il vous faut avec le mode d'éclairage doux et relaxant, s'adaptant à vos envies.

En plus d'offrir un spectacle visuel impressionnant, cette enceinte délivre une expérience audio incroyable. Elle dispose notamment d'un réglage ultra bass et d'un égaliseur avec cinq préréglages, dont le super bass. Vous obtenez ainsi un son puissant et clair qui complète parfaitement la performance lumineuse.

La PS-921 est également conçue pour être pratique et durable. Sa poignée intégrée la rend facile à transporter. Grâce à sa protection contre les éclaboussures IPX5, elle peut résister aux petits accidents de la vie en plein air ainsi qu'aux intempéries. Elle est ainsi l'alliée parfaite pour créer l'ambiance idéale pour toutes vos fêtes, où que vous soyez.

Sharp PS-921 Party Speaker L'enceinte Bluetooth avec des lumières LED clignotantes multicolores Voir l'offre Verdict La PS-921 Party Speaker de Sharp est l'enceinte idéale pour tous les rassemblements en famille ou entre amis en plein air. Avec ses lumières LED clignotantes multicolores, elle crée une ambiance festive instantanée. De plus, son son puissant et ses basses profondes assurent une expérience audio exceptionnelle. Elle est également facile à transporter grâce à sa poignée intégrée. Grâce à sa grande robustesse et sa résistante aux éclaboussures avec sa protection IPX5, elle est parfaite pour une utilisation en extérieur. Autonome jusqu'à 14 heures, cette enceinte polyvalente et innovante est un choix incontournable pour animer vos soirées et créer des souvenirs inoubliables. Bien qu'il existe des alternatives à moins de 50 euros, elle reste intéressante pour son prix recommandé de 119 euros. On aime Son riche et profond

Spectacle de lumières multicolores avec plusieurs modes

Poignée intégrée pour un transport facile

Protection IPX5 contre les éclaboussures

Possibilité de coupler deux enceintes avec la technologie TWS

Connectivité multiple On aime moins Durée de recharge relativement longue

Absence de certaines fonctionnalités avancées comme la commande vocale ou la connexion Wi-Fi

Options de personnalisation des lumières limitées

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.