Test du Maono WM620 : le microphone sans fil idéal pour les créateurs de contenu ?

Disponible en noir et violet, le Maono WM620 se présente comme l'outil idéal pour les créateurs en déplacement. Il semble parfait pour ceux cherchant à améliorer la qualité de leurs enregistrements vocaux de manière pratique et efficace. Une chose est sûre : il promet une performance fiable et polyvalente, mais est-ce vraiment le cas ? Nous avons réalisé le test pour vous donner une réponse claire et objective.

Le WM620 est la dernière innovation de la série de microphones sans fil de Maono. Il représente une solution alliant accessibilité financière et fonctionnalités avancées pour les créateurs de contenu. Destiné à ceux qui recherchent une configuration simple mais efficace, ce système sans fil USB Type-C se distingue par sa compacité et sa facilité d'utilisation. Selon la marque, il propose des options de réduction de bruit en mode faible et élevé ainsi qu'une fonctionnalité de réverbération activable d'un simple toucher. Il dispose également d'une impressionnante autonomie de 6 heures qui peut être étendue à 12 heures grâce à son étui de chargement. De plus, son design intuitif permet d'accéder facilement à toutes les fonctionnalités sans passer par des menus compliqués ou des combinaisons de boutons. Nous vous présentons les réelles capacités et performances de ce microphone dans cet article.

Caractéristiques techniques

Fréquence de transmission des signaux audio : 2,4 GHz

: 2,4 GHz Connexion du récepteur : USB-C

: USB-C Émetteurs clipables : 2 avec microphones intégrés

: 2 avec microphones intégrés Bouton de réduction de bruit : 2 niveaux

: 2 niveaux Portée : environ 100 m

: environ 100 m Autonomie : environ 5 heures par microphone, 6 heures de batterie plus 12 heures supplémentaires avec l'étui de chargement

: environ 5 heures par microphone, 6 heures de batterie plus 12 heures supplémentaires avec l'étui de chargement Batterie intégrée par microphone : 95 mAh

: 95 mAh Batterie intégrée dans l'étui de chargement : 500 mAh

: 500 mAh Compatibilité : iOS, Android (nécessite un adaptateur OTG supplémentaire), Windows et Mac

: iOS, Android (nécessite un adaptateur OTG supplémentaire), Windows et Mac Poids par microphone : 10,8 g

: 10,8 g Fixation aux vêtements : magnétique ou clip

: magnétique ou clip Prise casque 3,5 mm : sur le récepteur pour le monitoring audio

: sur le récepteur pour le monitoring audio Dimensions du microphone : 35 mm de diamètre et 10 mm de hauteur

: 35 mm de diamètre et 10 mm de hauteur Dimensions du récepteur : 45 mm de longueur, 25 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur

: 45 mm de longueur, 25 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur Plage de fréquence du microphone : 50 – 18 000 Hz

Le design moderne et pratique du Maono WM620

Le Maono WM620 redéfinit la portabilité et l'élégance dans le monde des microphones sans fil. Fini les équipements lourds et encombrants ! Cet appareil, disponible en noir et en violet, combine style et fonctionnalité avec une construction aussi bien légère que compacte. Pesant seulement 10,8 g, il permet une mobilité sans effort.

L'emballage du Maono WM620 comprend un récepteur et deux microphones émetteurs munis de clips magnétiques. Il inclut également deux aimants pour la fixation et un manuel. L'étui de chargement avec un câble USB-C est aussi fourni avec le microphone. À peine plus grand qu'un boîtier d'écouteurs, il abrite tout le système. Il rend l'ensemble extrêmement transportable et idéal pour une utilisation en déplacement.

Fabriqués en polycarbonate dur, tous les composants du Maono WM620 sont robustes tout en restant légers. De plus, le récepteur est équipé d'une prise USB-C pour une connexion facile aux téléphones Android et aux ordinateurs. Pour les utilisateurs des smartphones d'Apple, un adaptateur OTG est nécessaire, sauf pour les modèles comme l'iPhone 15 qui possèdent un port USB type-C.

Le design du WM620 privilégie également la simplicité d'utilisation. L'unité de réception (RX) comprend une prise audio de 3,5 mm pour le monitoring. Elle dispose aussi d'un interrupteur de gain à quatre niveaux pour des ajustements rapides du niveau sonore. En outre, elle permet de contrôler la réduction de bruit grâce à un bouton situé sur le bord inférieur.

Les unités TX et l'unité RX sont à peine perceptibles lorsqu'elles sont attachées à votre téléphone. Maono a réussi à concevoir un système à la fois élégant, pratique et facile à utiliser. Son microphone répond parfaitement aux besoins des créateurs de contenu modernes, qu'ils soient en pleine production vidéo mobile, en plein vlogging ou en reportage journalistique.

L'excellente qualité sonore du Maono WM620

Le Maono WM620 se distingue par une qualité sonore exceptionnelle, grâce à l'utilisation de microphones Dual MEMS de pointe dans chaque émetteur. Ce système sans fil offre une expérience audio claire et précise, idéale pour les créateurs de contenu exigeants. Doté d'une réduction de bruit à deux niveaux, il permet de capturer un son net aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Que ce soit pour enregistrer des aventures en plein air ou des vlogs, ce microphone assure toujours une clarté acoustique remarquable.

Commutateur de gain et réverbération

Le commutateur coulissant de gain de micro en quatre étapes permet d'ajuster précisément les niveaux audio. Il garantit ainsi un contrôle optimal de ce que l'audience entend. Par ailleurs, les tests réalisés avec le kit WM620, un MacBook Air 2022, une radio FM et des enregistrements vocaux ont révélé des performances impressionnantes. Le gain maximal des microphones a permis de capter un son de qualité, même avec la radio jouant en sourdine. La fonction de réverbération, bien que légèrement gadget, et la réduction de bruit environnementale (ENC) intégrée contribuent toutes deux à une expérience audio propre et nette.

Connectivité et commandes faciles

Le système de microphone du Maono WM620 dispose également d'une prise micro de 3,5 mm, permettant de connecter un micro cravate si nécessaire. Les commandes de puissance, de réduction de bruit, de coupure du son et de réverbération sont toutes accessibles sur le bord biseauté des unités émettrices (TX). Elles facilitent ainsi les ajustements en cours d'utilisation. Avec une fréquence d'échantillonnage de 48K, le WM620 offre une qualité de capture impressionnante.

Performance audio et réduction de bruit

Les tests en conditions réelles montrent un son clair et propre, avec peu de bruit de fond, surtout à des niveaux de gain plus faibles. Bien que les fréquences basses puissent être légèrement étouffées, les gammes moyennes et hautes capturent bien l'audio. À des niveaux de gain élevés, le son peut devenir brillant et légèrement distordu, mais les niveaux de gain inférieurs ne présentent pas ce problème. La fonction de réduction de bruit du WM620 fait un excellent travail de filtrage des fréquences, isolant efficacement les voix. Bien que cela puisse introduire quelques artefacts vocaux, cela reste globalement performant pour éliminer les bruits de fond, offrant une capture sonore utilisable et de qualité.

Par conséquent, le Maono WM620 excelle dans la fourniture d'une qualité sonore supérieure. Avec des fonctionnalités de réduction de bruit efficaces et des options de personnalisation audio, il est idéal pour toute production audio exigeante.

Les fonctionnalités et l'expérience utilisateur du Maono WM620

Les aimants intégrés permettent de fixer le Maono WM620 sur un vêtement sans utiliser de clip, offrant ainsi une grande flexibilité de positionnement. De plus, sa qualité de suppression du bruit, avec une réduction en deux étapes, assure un son clair et net. Elle rend l'utilisation du microphone sans fil parfaite pour les enregistrements en intérieur ou en extérieur.

Par ailleurs, les indicateurs lumineux sur le Maono WM620 et le récepteur simplifient le suivi des réglages en un coup d'œil. Les utilisateurs peuvent ajuster le gain sur quatre niveaux, ce qui améliore la clarté vocale. En outre, la prise en charge d'un microphone externe via la prise jack 3,5 mm ajoute une option supplémentaire pour ceux qui préfèrent utiliser un micro lavalier.

La performance de la batterie et la portée du Maono WM620

La performance de la batterie du Maono WM620 est l'un de ses atouts majeurs, alliant légèreté et endurance. Chaque unité émettrice (TX), pesant seulement 10,8 g, est équipée de petites batteries qui offrent une autonomie d'environ cinq heures et demie. Ce temps d'utilisation est particulièrement impressionnant compte tenu de la taille compacte des unités.

Lorsqu'elles sont placées dans l'étui de chargement, les unités émettrices peuvent être rechargées complètement, permettant une session supplémentaire de cinq heures et demie. Cet étui de chargement pratique offre ainsi une autonomie totale d'environ 11 heures pour les deux microphones, ce qui est idéal pour les longues sessions de tournage ou les événements prolongés.

En termes de portée, le Maono WM620 est évalué à 100 mètres avec une ligne de vue dégagée. Bien que tous les tests n'aient pas été effectués à cette distance maximale, les microphones ont maintenu une qualité de signal et de capture constante à plus de 60 mètres sans difficulté. Cela garantit une grande flexibilité d'utilisation, même dans des environnements étendus.

Maono WM620 Le microphone sans fil performant qui allie design compat et fonctionnalités avancées Voir l'offre Verdict Le Maono WM620 est un kit de microphones compact, léger et performant, idéal pour le vlogging, le streaming et les téléconférences. Offrant une excellente qualité sonore et des fonctionnalités avancées comme la réverbération et la réduction de bruit, il est parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Très portable, son étui de chargement pratique ne dépasse pas la taille de certains étuis d'écouteurs TWS. Le tout à un prix attractif, faisant du WM620 un choix incontournable pour les créateurs de contenu. On aime Bonne qualité sonore

Algorithme de réduction de bruit efficace

Mode réverbération pour les productions musicales

Utilisation flexible

Fabrication robuste

Design compact, petit et pratique

Bon rapport qualité-prix On aime moins Connectivité limitée, uniquement une connexion USB-C (adaptateurs non inclus)

Sensibilité aux empreintes digitales, attire facilement les traces

