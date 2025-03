Audiophiles, attention : ces enceintes HECO vont vous faire vibrer !

HECO, véritable institution de l’audio haute-fidélité, franchit un cap emblématique. La marque célèbre ses 75 ans d’innovation. Pour célébrer cet anniversaire, la marque allemande présente deux nouveaux modèles phares : la collection Aurora XT et une édition revisitée de son emblématique Direkt Premium. Fidèle à son héritage, HECO conjugue design sophistiqué et ingénierie acoustique de pointe afin d’offrir une expérience sonore d’exception aux audiophiles les plus exigeants.

Direkt Premium : le retour d’une icône revisitée

Avec son design rétro directement inspiré des années 70, l’enceinte Direkt Premium fait son grand retour dans une version améliorée. Ce modèle 2 voies, dont la première édition a vu le jour en 2016, revient avec des innovations techniques et esthétiques, sans renier l’âme vintage qui a fait son succès. Dotée d’un grand caisson aux angles arrondis, elle est disponible en finitions noir ou blanc satiné avec un panneau central en noyer. Son pied métallique en trépied, incliné à 6°, optimise l’orientation du son pour une restitution immersive.

Côté performances, la Direkt Premium se distingue par un tweeter Fluktus à dôme de 28 mm, ce qui assure des aigus cristallins et précis. Ses haut-parleurs de 28 cm en papier kraft garantissent une reproduction riche et naturelle des médiums et des basses. Un filtre de haute qualité affine le rendu. Commercialisée à 1 499 € la pièce, cette enceinte s’adresse aux amateurs de son pur qui recherchent à la fois performance et esthétique.

Aurora XT : une immersion sonore inégalée

En parallèle, HECO enrichit sa gamme avec les enceintes Aurora XT, une collection conçue pour satisfaire les audiophiles comme les cinéphiles. Inspirée par la majesté des aurores boréales, cette série vient succéder à la gamme Aurora avec une approche renouvelée en termes de design et de performances. La ligne se compose de deux enceintes colonnes, d’une paire d’enceintes bibliothèques, d’une enceinte centrale et d’un caisson de basses actif. Elle permet ainsi de créer un système stéréo 2.0 ou un home cinema 5.1 pour une expérience sonore enveloppante. Chaque enceinte intègre un tweeter Fluktus de 28 mm. Les haut-parleurs de grave en papier kraft offrent des basses puissantes et naturelles, tandis qu’un filtre de croisement optimisé affine le signal sonore avec précision.

L’esthétique n’est pas en reste : HECO propose l’Aurora XT en noir avec un revêtement chêne foncé ou noyer. Sa finition bois, associée à une façade laquée mate, confère à l’ensemble un design épuré et moderne. La grille en tissu amovible, maintenue par des aimants discrets, apporte une touche de sobriété supplémentaire. Les enceintes colonnes reposent sur des barres de son transversales en aluminium avec pointes coniques réglables pour assurer une stabilité optimale. Avec des tarifs compris entre 299 € et 799 €, la gamme Aurora XT se positionne comme une référence dans sa catégorie.

Un engagement renouvelé pour l’excellence audio

Avec ces nouvelles sorties, HECO réaffirme son engagement à proposer des solutions audio d’exception. Elle conjugue haute technicité et savoir-faire artisanal. Forte de 75 ans d’innovation, la marque continue de repousser les limites de l’acoustique et reste fidèle à son ADN. Un pari réussi pour une enseigne qui, loin de se reposer sur son héritage, inscrit son avenir dans une quête perpétuelle d’excellence sonore.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

