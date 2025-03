Gaming immersif : découvrez le H3 Wireless signé CHERRY XTRFY

CHERRY, leader des périphériques informatiques haut de gamme, lance le H3 Wireless, son tout premier casque gaming sans fil. Développé pour offrir une immersion sonore totale, ce casque combine performance, confort et polyvalence. Pensé pour les gamers exigeants, il propose une qualité audio précise, adaptée aux jeux FPS, mais aussi à la musique et aux films. Sa conception durable et son autonomie de 100 heures en font un allié de choix pour toutes les situations.

Un casque pensé pour la compétition

CHERRY XTRFY, spécialiste des périphériques gaming, fait une entrée remarquée sur le marché des casques audio sans fil avec le H3 Wireless. Conçu pour les joueurs exigeants, ce modèle se distingue par un son ultra-précis, idéal pour les jeux de tir compétitifs comme CS2. Doté de haut-parleurs de 53 mm, il amplifie les sons clés pour offrir plus de confort aux utilisateurs. « Ce casque est parfait pour les FPS. Je l’ai testé sur CS2, et son audio directionnel se démarque vraiment, facilitant le repérage des ennemis et la lecture du jeu« , affirme Emil « HeatoN » Christensen, légende de l’esport et ancien champion du monde de Counter-Strike.

Une connectivité adaptée à tous les usages

Avec une double connectivité sans fil – via dongle USB à faible latence et Bluetooth – le H3 Wireless s’adapte à différents supports. Que ce soit sur PC, console ou appareil mobile, il garantit une transmission audio réactive et sans coupure. Son égaliseur intégré permet à l’utilisateur de personnaliser le son selon ses activités, qu’il s’agisse de gaming, de musique ou de films. « Nous sommes ravis de proposer un casque qui réunit performance et polyvalence. Son faible temps de latence et ses multiples options de connexion en font un outil incontournable pour les joueurs« , explique Joakim Jansson, Responsable produit chez CHERRY.

Confort longue durée et autonomie record

Pensé pour les sessions prolongées, le H3 Wireless mise sur une construction en aluminium léger et des coussinets en mousse à mémoire de forme. Son ergonomie garantit un port confortable, même après plusieurs heures d’utilisation. Mais son atout reste son autonomie exceptionnelle : jusqu’à 100 heures sur une seule charge. Et pour ne jamais interrompre une partie, le casque sans fil peut être utilisé et rechargé via USB-C. Disponible dès aujourd’hui au prix de 129 euros, le CHERRY XTRFY H3 Wireless se positionne comme un choix stratégique pour les joueurs en quête d’un matériel performant et endurant.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

