Test du GXT 491 Fayzo de Trust : Un casque sans fil vraiment adapté au gaming ?

Vous vous intéressez au GXT 491 Fayzo de Trust, mais vous doutez encore s’il s’agit du casque sans fil idéal pour vos sessions de jeu ? Nous l’avons essayé et vous donnons les résultats de nos tests dans cet article.

Le GXT 491 Fayzo de Trust s’impose comme une nouvelle référence dans l’univers des casques gaming sans fil abordables. Il reprend les atouts des précédents modèles de la gamme, en y ajoutant encore plus de confort et de fonctionnalités. Grâce à ses larges haut-parleurs de 50 mm et à son son surround virtuel 7.1, il vous plonge dans une immersion sonore impressionnante. De plus, il reste à l’engagement écologique de la marque, étant fabriqué à 85 % à partir de plastique recyclé. Le GXT 491 Fayzo est également compatible avec de nombreuses plateformes, dont PC, consoles et smartphones. Il promet une liberté de mouvement optimale avec sa connexion sans fil. Découvrons ensemble ses caractéristiques, ses performances, ses points forts et ses éventuelles faiblesses.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 180 x 200 x 90 mm

: 180 x 200 x 90 mm Poids : 290 g

: 290 g Compatibilité : Windows, MacOS, Android, iOS, PS4, PS5, Nintendo Switch

: Windows, MacOS, Android, iOS, PS4, PS5, Nintendo Switch Plage de fréquences : 20 Hz – 20 kHz

: 20 Hz – 20 kHz Niveau sonore : 100 dB

: 100 dB Autonomie maximale annoncée : 22 heures

: 22 heures Connexion filaire : Prise jack 3,5 mm

: Prise jack 3,5 mm Taille des haut-parleurs : 50 mm

Test du GXT 491 Fayzo de Trust : Déballage et première impression

Lors du déballage du GXT 491 Fayzo de Trust, la première impression est très positive. Le casque arrive bien protégé dans une boîte qui met en avant ses principales fonctionnalités : connexion sans fil, son surround 7.1 et 22 heures d’autonomie. À l’intérieur, on découvre un casque gaming au design soigné, avec une finition blanche et des coussinets noirs en cuir synthétique, à la fois élégants et confortables. Le packaging inclut aussi :

un micro amovible ;

un câble USB-C ;

un câble audio jack de 1,2 mètre ;

un petit dongle pour la connexion sans fil.

En main, le GXT 491 Fayzo semble solide et bien conçu. Avec ses matériaux doux et robustes, il dégage une impression de qualité, tout en restant fidèle à l’engagement écologique de Trust grâce à sa fabrication en plastique recyclé.

Test du GXT 491 Fayzo de Trust : Qualité audio

Le GXT 491 Fayzo de Trust offre une qualité audio correcte, surtout pour son prix. En jeu, le mode stéréo se démarque avec des basses puissantes et une bonne dynamique. Il pourrait parfaitement faciliter la localisation des adversaires. Le mode 7.1, quant à lui, améliore la spatialisation du son. Cependant, il manque de profondeur, avec des basses presque absentes et un rendu assez plat. De plus, à volume élevé, les aigus et graves peuvent devenir un peu brouillons. Cela dit, pour un casque sans fil de cette gamme, l’audio reste tout à fait acceptable. On sent bien que Trust a fait des compromis pour maintenir un prix accessible. Toutefois, cela n’empêche pas le casque d’offrir une expérience sonore honnête, surtout pour les gamers.

Test du GXT 491 Fayzo de Trust : Microphone

Le microphone du GXT 491 Fayzo de Trust est une belle surprise, rivalisant avec des modèles de gamme supérieure. Que ce soit pour discuter sur Discord ou passer des appels, la voix reste claire et nette, sans interférences. La pièce utilise un format 2 canaux avec une profondeur de 16 bits et une fréquence d’échantillonnage de 48 000 Hz. Elle fournit ainsi une restitution précise pour une communication fluide, facilitant les échanges en jeu.

La perche du micro est flexible, donc facile à ajuster pour qu’il soit toujours bien positionné près de la bouche. Elle est également détachable quand vous n’en avez pas besoin. La petite bonnette anti-pop fait aussi son job en réduisant efficacement les bruits de souffle. Et le système de réduction de bruit filtre les sons de fond pour des communications limpides. Ainsi, en jeu, vos coéquipiers vous entendront parfaitement, même lors des moments les plus intenses !

Test du GXT 491 Fayzo de Trust : Connectivité

Le GXT 491 Fayzo de Trust fonctionne avec presque toutes les plateformes, via un dongle USB, Bluetooth ou un câble jack. Sur PlayStation, il est reconnu automatiquement et prend même en charge l’audio 3D pour une immersion sonore complète. Sur smartphone ou tablette, il suffit de sélectionner « Trust Fayzo » pour l’appairer en Bluetooth en quelques secondes. Pour les utilisateurs Xbox, le casque ne peut pas se connecter sans fil, mais il reste utilisable via un câble jack branché à la manette. Enfin, l’application GamingXTrust permet de personnaliser les modes d’écoute, même si elle ne gère pas les effets lumineux.

Test du GXT 491 Fayzo de Trust : Confort et ergonomie

Le casque GXT 491 Fayzo de Trust offre une expérience agréable grâce à son design confortable et bien pensé. Avec ses 290 g, il reste léger sur la tête, et l’arceau rembourré ainsi que les coussinets doux ajoutent un vrai plus au niveau du confort. Il tient bien en place, même si pour certains, la pression pourrait se faire sentir après de longues sessions. Heureusement, le bandeau ajustable permet de le régler pour mieux répartir le poids. Côté ergonomie, tout est à portée de main : vous pouvez facilement ajuster le volume, activer l’éclairage RGB ou passer en mode 7.1 surround. Les commandes sont directement accessibles sur les oreillettes.

