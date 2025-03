Réduction de bruit et autonomie XXL : Sony dévoile les WF-C710N

Sony frappe fort avec ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit, les WF-C710N, qui allient qualité sonore, autonomie prolongée et fonctionnalités intuitives. Grâce à une technologie de réduction de bruit à double micro et à un mode Ambient Sound, ils offrent une expérience d’écoute immersive et personnalisable. En parallèle, la marque joue sur le style avec des teintes pastel à ses casques WH-CH720N et WH-CH520.

Un nouveau modèle polyvalent qui mise sur la réduction de bruit

Avec les WF-C710N, Sony joue la carte de la polyvalence. Ces nouveaux écouteurs sans fil misent sur une réduction active du bruit optimisée par deux microphones et un traitement sonore intelligent. Grâce à la fonction Adaptive Sound Control, le système ajuste automatiquement le niveau de filtrage en fonction du lieu et des habitudes de l’utilisateur. Une manière discrète mais efficace d’apporter une meilleure immersion, sans forcer l’utilisateur à jongler avec les réglages.

Le mode Ambient Sound, pour sa part, permet de rester attentif à l’environnement et d’écouter sa musique, un point particulièrement utile en milieu urbain. L’application Sony | Sound Connect donne d’ailleurs un contrôle très fin sur ces paramètres, avec pas moins de 20 niveaux de réduction du bruit personnalisables. Une promesse de confort, certes technique, mais pensée pour s’adapter au quotidien.

Une autonomie robuste et des appels clairs, même dans le bruit

Côté endurance, les WF-C710N annoncent jusqu’à 30 heures d’écoute avec l’étui de chargement. Un chiffre à relativiser selon l’usage réel, mais qui positionne le produit dans une bonne moyenne du marché. Il est à noter qu’une recharge rapide de cinq minutes permettrait de récupérer une heure d’écoute. Un détail qui compte, surtout pour les utilisateurs pressés.

Sur les appels, Sony met en avant la technologie Precise Voice Pickup, appuyée par une base de données de plus de 500 millions d’échantillons vocaux. Le principe : isoler la voix de l’utilisateur pour réduire les sons parasites. Là encore, le positionnement est clair : offrir un usage fluide, même en déplacement ou dans un open-space animé. Les microphones internes et externes sont coordonnés via une IA pour garantir une restitution vocale claire et naturelle.

Esthétique revisitée et ouverture vers un public plus jeune

Les WF-C710N ne misent pas uniquement sur la technique. Le design compact et l’étui cylindrique léger renforcent l’aspect pratique. Côté coloris, une version Glass Blue vient enrichir la palette, aux côtés du noir, blanc et rose. Une esthétique qui vise une clientèle soucieuse de style autant que de performance.

Vous l’aurez compris ! Sony étend aussi les options pour deux de ses casques existants. Les WH-CH720N et WH-CH520, déjà bien implantés sur le marché, se déclinent désormais en rose pastel. Le WH-CH520 propose même un jaune doux. Une stratégie qui semble répondre à une tendance observée chez la Gen Z : celle de personnaliser ses accessoires technologiques avec des teintes plus expressives.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn