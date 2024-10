Sony lance LinkBuds Fit et Open pour une écoute immersive

Sony dévoile ses nouveaux écouteurs LinkBuds Fit et LinkBuds Open. Ils combinent confort, personnalisation et innovation sonore. Avec une collaboration spéciale d’Olivia Rodrigo, la marque promet une expérience unique. Leur enceinte LinkBuds Speaker complète cette gamme novatrice pour offrir une écoute continue et intuitive.

Un design novateur pour une écoute immersive

Sony continue de repousser les limites avec ses nouveaux écouteurs sans fil, les LinkBuds Fit et les LinkBuds Open. Depuis le lancement de la série LinkBuds en 2022, l’accent a été mis sur le confort et la connexion entre le monde en ligne et hors ligne. Ces modèles sont équipés de stabilisateurs légers. Cela assure un port confortable tout au long de la journée, même lors d’activités physiques.

Le design circulaire ouvert des LinkBuds Open est l’un des aspects les plus marquants. Il permet à l’utilisateur de rester connecté à son environnement et de profiter d’une qualité sonore exceptionnelle. Sony renforce cette innovation avec des embouts personnalisables. Les écouteurs s’adaptent ainsi à tous les styles et préférences. Disponibles en plusieurs coloris, y compris une teinte violette exclusive conçue avec l’artiste Olivia Rodrigo, ces écouteurs s’intègrent parfaitement à tout look.

Une expérience sonore personnalisée

Sony s’attache à offrir une expérience sonore unique, et les LinkBuds Fit et Open ne font pas exception. Grâce au processeur V2, ces écouteurs adaptent automatiquement le son ambiant à l’environnement de l’utilisateur. La fonction Auto Ambient Sound ajuste le niveau sonore. Cela permet une écoute sans interruption, que ce soit en ville ou au bureau.

En plus de cela, les deux modèles sont équipés de la fonction Auto Switch, qui permet de passer sans effort de l’écoute sur écouteurs à celle sur l’enceinte LinkBuds Speaker. Cette dernière, compacte et puissante, offre une qualité sonore claire et équilibrée grâce à son haut-parleur X-Balanced. Les utilisateurs peuvent également contrôler la lecture musicale par des gestes de la tête pour rendre l’utilisation plus intuitive et pratique.

Un engagement environnemental affirmé

Sony s’engage également dans une démarche écoresponsable. Les nouveaux LinkBuds et l’enceinte sont fabriqués à partir de plastique recyclé, et l’emballage ne contient aucun plastique. Cet engagement fait écho à la volonté de la marque de réduire l’impact environnemental de ses produits et de garantir une qualité sonore optimale. Les écouteurs LinkBuds Fit et Open sont proposés à partir d’octobre au prix de 199€, tandis que l’enceinte LinkBuds Speaker est disponible pour 159€. Cette nouvelle gamme représente une avancée significative dans le domaine de l’audio sans fil. Elle associe technologie, confort et respect de l’environnement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

