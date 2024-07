Test Sennheiser HD 620 S : découvrez le nouveau casque audiophile de référence

Nous avons récemment fait un test complet sur le Sennheiser HD 620 S. Lisez cet article pour voir notre verdict final sur ce produit.

Vous recherchez un casque performant ? Le marché offre une multitude de modèles, chacun promettant une expérience sonore unique. Parmi eux, le Sennheiser HD 620 S se démarque comme une option incontournable pour les audiophiles et les professionnels du son. Il s'agit d'un casque fermé circum-aural. Dans ce test, nous examinerons en détail ses caractéristiques techniques, ses avantages et ses points faibles pour déterminer s'il mérite sa place parmi les meilleures options sur le marché des casques audiophiles.

Caractéristiques techniques

Type de casque : Circum-aural fermé

: Circum-aural fermé Réponse en fréquence : 10 Hz – 41 kHz

: 10 Hz – 41 kHz Impédance nominale : 150 ohms

: 150 ohms Sensibilité : 104 dB (SPL)

: 104 dB (SPL) Distorsion harmonique totale (THD) : < 0,04 %

: < 0,04 % Poids : Environ 260 grammes (sans câble)

: Environ 260 grammes (sans câble) Longueur des câbles : 3 mètres

: 3 mètres Transducteurs : Transducteurs de nouvelle génération

: Transducteurs de nouvelle génération Matériaux : Coussinets en velours doux, bandeau ajustable

: Coussinets en velours doux, bandeau ajustable Design : Fermé, circum-aural

: Fermé, circum-aural Accessoires inclus : Câbles amovibles et interchangeables (6,35 mm et 4,4 mm)

Présentation du Sennheiser HD 620 S

HD 620 S est un casque récemmentconçu par Sennheiser. Il se positionne comme une nouvelle référence dans la gamme audiophile de la marque allemande. Ce casque hi-fi fermé offre une expérience sonore de haute fidélité, tout en conservant les caractéristiques appréciées des modèles ouverts. Grâce à ses transducteurs de nouvelle génération, il promet une reproduction sonore équilibrée et précise. En fait, le son couvre une large gamme de fréquences allant de 10 Hz à 41 kHz. L'impédance nominale de 150 ohms permet une compatibilité étendue avec une variété d'amplificateurs de casque, tant portables que fixes.

Test du Sennheiser HD 620 S : design et confort

Le design du Sennheiser HD 620 S se distingue par son élégance et sa robustesse. Il fusionne esthétisme et fonctionnalité pour offrir une expérience d'écoute haut de gamme. Ce casque hi-fi fermé présente une construction soignée, utilisant des matériaux de haute qualité qui garantissent durabilité et confort.

Conception fermée

Contrairement aux modèles ouverts de la gamme, le HD 620 S adopte une conception fermée. Sa structure lui permet d'offrir une meilleure isolation des bruits extérieurs. Cela en fait un choix idéal pour ceux qui envisagent de l'utiliser dans des environnements bruyants. Il est également adapté à ceux qui souhaitent bénéficier d'une écoute plus immersive sans interférences. Ce n'est pas tout, la conception fermée améliore la restitution des basses fréquences. Autrement dit, le casque offre une expérience sonore plus dynamique et percutante.

Matériaux de qualité

Le HD 620 S est construit avec des matériaux premium. Cela assure une durabilité accrue tout en offrant un confort optimal. Les coussinets en velours doux enveloppent les oreilles. De ce fait, vous bénéficiez d'une sensation agréable même pendant de longues sessions d'écoute. De plus, le bandeau est rembourré et ajustable. Cela permet une meilleure répartition du poids du casque, réduisant ainsi la pression sur la tête.

Esthétique

Le design esthétique du Sennheiser HD 620 S allie modernité et sobriété, avec des lignes épurées et des finitions soignées. La palette de couleurs neutres et les détails subtils accentuent son allure haut de gamme, faisant de ce casque un accessoire aussi agréable à regarder qu'à utiliser.

Test du Sennheiser HD 620 S : sa conception sonore

Le Sennheiser HD 620 S se distingue par une conception sonore avancée, visant à offrir une expérience d'écoute exceptionnelle aux audiophiles exigeants. Chaque aspect de la technologie audio du casque a été optimisé pour garantir une fidélité sonore inégalée et une immersion totale dans la musique.

Transducteurs de nouvelle génération

Le HD 620 S utilise des transducteurs de haute précision. Ces derniers minimisent la distorsion harmonique et fournissent une clarté sonore remarquable. Autrement dit, ils permettent une reproduction fidèle de chaque nuance musicale, des basses profondes aux aigus cristallins.

Réponse en fréquence étendue

Avec une réponse en fréquence de 10 Hz à 41 kHz, le HD 620 S capture une gamme complète de sons, allant des notes les plus graves aux harmoniques les plus élevées. Cette plage étendue permet aux utilisateurs de percevoir chaque détail de leur musique, offrant une expérience sonore riche et complète.

Impédance nominale

Le casque Sennheiser HD 620 S dispose d'une impédance nominale de 150 ohms. De ce fait, il est compatible avec de nombreux appareils audios. Cela inclut des amplificateurs de casque portables, des systèmes hi-fi de salon, etc. Cette caractéristique permet aux utilisateurs de bénéficier d'une qualité sonore optimale, quel que soit le dispositif utilisé.

Scène sonore large

Grâce à sa conception acoustique fermée, le HD 620 S parvient à créer une scène sonore étonnamment large et ouverte. Ainsi, les auditeurs peuvent ressentir une sensation d'espace et de profondeur dans la musique, comme s'ils étaient en présence directe des artistes.

Balance sonore

Le HD 620 S est réputé pour son équilibre sonore exceptionnel. Les basses sont profondes et contrôlées, les médiums sont détaillés et naturels, tandis que les aigus sont nets et précis. Cette balance garantit une expérience d'écoute harmonieuse et agréable, adaptée à tous les genres musicaux.

Isolation phonique

La conception fermée du casque offre une isolation phonique efficace, bloquant les bruits extérieurs indésirables. Cette isolation permet de se concentrer pleinement sur la musique, même dans des environnements bruyants, sans compromis sur la qualité sonore.

Test du Sennheiser HD 620 S : les connectiques

Le Sennheiser HD 620 S est équipé de connectiques de haute qualité, offrant une flexibilité et une compatibilité optimales avec une variété de sources audio. Voici un aperçu des options de connectivité disponibles avec ce casque audiophile :

Câbles amovibles

Le HD 620 S est livré avec des câbles amovibles. Vous pouvez les remplacer facilement en cas de besoin. Il est également possible de les adapter à différents types de connecteurs en fonction de l'appareil utilisé.

Connecteur 6,35 mm (1/4 pouce)

Le Sennheiser HD 620 S est doté d'un câble avec un connecteur jack 6,35 mm. Ce dernier vous permet de connecter votre casque avec des amplificateurs de casque, des équipements hi-fi et des consoles de mixage. Ce type de connecteur est couramment utilisé dans les environnements audiophiles et professionnels. Il garantit une transmission sonore de haute qualité.

Connecteur 4,4 mm Pentaconn

Le HD 620 S est également livré avec un câble équipé d'un connecteur 4,4 mm Pentaconn. Ce dernier est compatible avec les amplificateurs de casque symétriques modernes. La technologie offre une meilleure séparation des canaux gauche et droit. Cela réduit les interférences et améliore la qualité sonore globale.

Longueur des câbles

Les câbles fournis avec le HD 620 S sont suffisamment longs (environ 3 mètres). Cela vous permet pour offrir une liberté de mouvement confortable, que vous soyez en studio, à la maison, ou en déplacement. La longueur standard est généralement de 3 mètres, permettant une utilisation polyvalente sans restrictions.

Test du Sennheiser HD 620 S : quels sont les avantages de l'acheter ?

Le Sennheiser HD 620 S présente plusieurs avantages uniques et spécifiques qui en font un excellent choix pour divers utilisateurs.

Scène sonore immersive

La conception fermée du HD 620 S, combinée à sa réponse en fréquence étendue, crée une scène sonore immersive. Cela offre une sensation d'espace et de profondeur qui rend l'écoute plus engageante et plus réaliste.

Adaptabilité aux différents genres musicaux

Le HD 620 S dispose d'un équilibre sonore neutre et précis. De ce fait, il s'adapte une grande variété de genres musicaux. Cela inclut le rock, le jazz, l'électronique, etc. En somme, ce casque procure une expérience d'écoute versatile et agréable.

Réduction des distractions

Grâce à l'isolation phonique efficace, l'utilisateur peut se concentrer pleinement sur sa musique ou son travail audio. En fait, cette fonctionnalité réduit les distractions externes. C'est particulièrement bénéfique dans des environnements de travail ou d'écoute partagés.

Test du Sennheiser HD 620 S : son prix

Le Sennheiser HD 620 S est proposé au prix de 349,90 euros, un tarif compétitif pour un casque audiophile de cette qualité. Ce prix le place dans une gamme accessible pour les amateurs de musique exigeants, tout en offrant des performances de haut niveau.

Sennheiser HD 620 S Un casque audiophile de référence Voir l'offre Verdict Le Sennheiser HD 620 S est un choix solide pour les audiophiles et les professionnels du son. Ce casque offre une qualité sonore exceptionnelle et un confort d'utilisation prolongé. Il procure une clarté sonore remarquable avec une réponse en fréquence étendue. Cela permet de percevoir chaque nuance musicale avec précision. La conception fermée du casque offre une isolation sonore efficace, rendant l'écoute immersive même dans des environnements bruyants. Le confort est également au rendez-vous grâce aux coussinets en velours doux et au bandeau ajustable, permettant des sessions d'écoute prolongées sans inconfort. Cependant, le HD 620 S présente quelques inconvénients. Son prix élevé de 349,90 euros peut représenter un obstacle pour certains utilisateurs. De plus, son poids et son encombrement le rendent moins pratique à transporter. Bien que son impédance de 150 ohms le rende plus accessible, un amplificateur de qualité est nécessaire pour en tirer pleinement parti. En conclusion, le Sennheiser HD 620 S est un casque haut de gamme. Il est idéal pour une utilisation domestique ou en studio. Toutefois, ce casque peut présenter des limitations pour une utilisation en déplacement ou dans des environnements extrêmement bruyants. On aime Qualité sonore supérieure

Confort et ergonomie On aime moins Nécessité d'un bon amplificateur

Poids et encombrement

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.