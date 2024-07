Test des écouteurs Huawei FreeBuds 6i : Sont-ils vraiment à la hauteur face à une concurrence féroce ?

Les Huawei FreeBuds 6i, millésime 2024, arrivent avec la promesse de perpétuer une formule désormais bien rodée : celle d'écouteurs à réduction de bruit efficaces et accessibles. Succédant aux modèles 4i et 5i, ils reprennent l'essentiel du design et des fonctionnalités de leurs prédécesseurs, tout en apportant des optimisations techniques significatives.

Parmi les améliorations notables, on trouve des transducteurs dynamiques de 11 mm, remplaçant les 10 mm des FreeBuds 5i, offrant ainsi un son plus puissant. Les nouveaux microphones et unités de calcul plus performantes favorisent la réduction de bruit active et la qualité des appels. En alliant avancées technologiques et élégance du design, Huawei continue de séduire un large public à la recherche de qualité audio et de fonctionnalités avancées. Découvrez notre verdict après plusieurs jours de test des FreeBuds 6i.

Caractéristiques techniques

Poids des écouteurs : 5,4 g x 2

: 5,4 g x 2 Poids du boîtier de charge : 34 g

: 34 g Autonomie annoncée : 35 heures avec le boîtier de charge et 8 heures sans

: 35 heures avec le boîtier de charge et 8 heures sans Temps de charge : 40 minutes pour les écouteurs et 1 heure pour le boîtier

: 40 minutes pour les écouteurs et 1 heure pour le boîtier Capacité de la batterie : 55 mAh pour chaque écouteur et 550 mAh pour le boîtier

: 55 mAh pour chaque écouteur et 550 mAh pour le boîtier Connectivité : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Résistance à l'eau et à la poussière : Certification IP54

Le design des FreeBuds 6i

Les Huawei FreeBuds 6i se distinguent par leur design élégant et confortable, bien que légèrement plus lourds que la version précédente. Néanmoins, cette augmentation de poids reste négligeable en termes de ressenti. Elle n'affecte ni le design ni le confort des utilisateurs. Ces écouteurs sans fil adoptent un format semi-intra avec tige plate. Ils sont revêtus d'une finition brillante qui assure une qualité de fabrication satisfaisante, malgré une tendance à montrer les traces de doigts. De plus, la certification IP54 garantit une résistance appréciable à la poussière et à l'eau.

Le boîtier de charge, au design ovoïde et compact, a abandonné la finition mate des FreeBuds 5i pour une semi-brillante moins distinctive. Mesurant 48,2 x 61,8 x 27 mm pour 34 g, il est robuste, surtout au niveau de la charnière. Il est également facile à manipuler grâce à son couvercle aimanté. Bien qu'il manque une fonctionnalité de charge sans fil, il reste pratique avec un port USB-C et dispose d'un bouton dédié à l'appairage Bluetooth. En termes de confort, les FreeBuds 6i s'adaptent à diverses morphologies grâce à leurs trois tailles d'embouts en silicone. Ils se portent longtemps sans gêne, offrant une excellente isolation passive et une réduction active du bruit.

Les commandes et la connectivité des FreeBuds 6i

Avec une interface tactile complète héritée de la version précédente, les commandes des Huawei FreeBuds 6i présentent quelques améliorations notables. Elles incluent le double tapotement pour lecture/pause, l'appui long pour changer le mode de réduction de bruit et le balayage vertical pour ajuster le volume. Une nouvelle fonctionnalité, le triple tapotement, permet désormais de naviguer dans les playlists, complétant ainsi l'ensemble des commandes classiques. De plus, la détection de port met automatiquement en pause la lecture lorsque les écouteurs sans fil sont retirés. Elle peut être désactivée via l'application AI Life de Huawei.

Côté connectivité, les FreeBuds 6i utilisent la version 5.3 du Bluetooth, garantissant une connexion stable et rapide. Ils peuvent se connecter simultanément à deux appareils grâce à la compatibilité multipoint, bien que cette fonctionnalité puisse parfois être capricieuse. Cependant, l'appairage rapide est supporté pour les dispositifs Huawei et pris en charge via Swift Pair pour Windows. Toutefois, la connectivité avec Google Fast Pair pour Android est absente. Les codecs audio supportés incluent SBC, AAC, LDAC et L2HC. Ces deux derniers offrent une qualité audio Hi-Res lorsqu'ils sont activés dans l'application.

En termes de performance, la latence est raisonnable à 160 ms avec le codec SBC. Néanmoins, un mode basse latence peut être activé pour des améliorations mineures. Les commandes tactiles peuvent être personnalisées selon les préférences de l'utilisateur. Elles ajoutent ainsi une touche de flexibilité et d'ergonomie à l'expérience d'écoute quotidienne avec les FreeBuds 6i.

L'application Huawei AI Life

L'application Huawei AI Life se révèle être un outil indispensable pour tirer le meilleur parti des écouteurs. Facile à utiliser et bien structurée, elle permet une personnalisation approfondie des paramètres audio. Vous pouvez notamment ajuster les niveaux de basses, de médiums et d'aigus. Ainsi, vous obtenez un son parfaitement adapté à vos goûts, que vous préfériez des basses puissantes ou des aigus clairs et nets.

Disponible sur l'App Store pour les appareils iOS, cette application n'est pas accessible sur le Google Play Store en raison des sanctions contre Huawei. Les utilisateurs Android doivent donc la télécharger via des boutiques tierces comme APKpure ou installer directement le fichier .APK. Pour les propriétaires de smartphones Huawei, AI Life est intégrée nativement, offrant une expérience fluide et complète.

Parmi ses fonctionnalités, l'application propose des mises à jour régulières du firmware pour que vos écouteurs sans fil bénéficient toujours des dernières améliorations. Elle inclut également un mode de recherche permettant de localiser les FreeBuds 6i en émettant un son strident. Il s'agit d'une solution pratique en cas de perte.

Par ailleurs, l'un des atouts majeurs de l'AI Life est la possibilité de configurer les commandes tactiles des écouteurs. Les utilisateurs peuvent personnaliser les gestes comme les appuis longs, les glissements ou les tapotements. Ainsi, ils contrôlent la musique, les appels et le volume sans avoir à sortir leur téléphone. Même si l'application est principalement optimisée pour les appareils Huawei, elle reste fonctionnelle aussi sur d'autres smartphones. Malgré que certaines options puissent être limitées, cela n'enlève rien à la capacité de AI Life à améliorer considérablement l'expérience d'utilisation des FreeBuds 6i.

La qualité audio des FreeBuds 6i

Test des écouteurs Huawei FreeBuds 6i

Les écouteurs sans fil 6i de Huawei offrent une qualité audio impressionnante, grâce à leur transducteur dynamique de 11 mm, plus puissant que celui de la génération précédente. Cette architecture acoustique permet d'obtenir des basses profondes et réactives qui sont bien dosées. Elle ajoute une belle sensation de puissance sans pour autant dominer le reste du spectre sonore. Avec ce choix technique, les FreeBuds 6i sont idéaux pour une écoute polyvalente adaptée à divers genres musicaux.

Les médiums, bien que légèrement inconstants, rendent les voix clairement audibles. Cependant, elles peuvent parfois sembler un peu trop claires et artificielles, donnant une impression de manque de naturel par rapport aux modèles précédents. Malgré cela, les voix ressortent bien et restent agréables à écouter. Quant aux aigus, ils trouvent un bon équilibre comparés aux générations passées. Ils ne sont ni trop piquants comme sur les FreeBuds 4i, ni trop doux comme sur les 5i. Ils parviennent à offrir une sortie agréable, bien que le niveau de détail reste moyen.

Concernant la scène sonore des écouteurs sans fil 6i de Huawei, elle est cohérente, mais limitée en largeur et en séparation des instruments. La qualité audio est agréable, mais ne brille pas par sa précision. En désactivant la réduction de bruit et le mode Perception, le son gagne en énergie, avec des basses légèrement plus prononcées par rapport aux aigus. Néanmoins, le rendu global peut sembler un peu terne.

Les performances d'isolation active des FreeBuds 6i

Les Huawei FreeBuds 6i se démarquent par une isolation active particulièrement efficace, surtout sur les basses fréquences. Leur technologie de réduction de bruit (ANC) atténue considérablement les bruits sourds, comme ceux des moteurs d'avion ou de la circulation urbaine. Elle crée une bulle sonore immersive, idéale pour les environnements bruyants. Ainsi, vous pouvez profiter de votre musique ou de vos appels sans être dérangé par le bruit ambiant.

Huawei a annoncé une suppression moyenne de 27 dB sur une large gamme de fréquences, de 50 Hz à 20 kHz. En pratique, cette réduction fonctionne très bien pour les basses et les bas-médiums, réduisant efficacement les bruits de fond sourds. Toutefois, l'ANC est moins performant sur les haut-médiums et les aigus qui sont filtrés, mais pas assez. Les voix restent quelque peu perceptibles, ce qui pourrait décevoir ceux qui cherchent une isolation totale. Cependant, pour des écouteurs sans fil de cette gamme de prix, les performances sont plus que satisfaisantes.

De plus, le mode « Perception » de Huawei, qui permet d'entendre les sons environnants, a été amélioré. Il offre une restitution sonore plus naturelle, bien que quelques imperfections subsistent, notamment un léger souffle. Cela permet tout de même de converser confortablement sans retirer les écouteurs.

L'autonomie des FreeBuds 6i

L'autonomie des FreeBuds 6i est l'un de leurs atouts majeurs. Annoncés à 5 heures d'écoute continue avec la réduction de bruit active et jusqu'à 8 heures sans cette fonctionnalité, les performances réelles confirment ces chiffres. Lors des tests, les écouteurs sans fil Huawei ont tenu environ 5 heures et 15 minutes avec l'ANC activée, et presque 8 heures sans.

De plus, le boîtier de rangement fournit une capacité supplémentaire non négligeable. Bien qu'il ne supporte pas la recharge sans fil, il permet environ deux charges et demie de plus. Il porte ainsi l'autonomie totale à environ 35 heures sans la réduction de bruit active, idéal pour de longs trajets comme un vol Paris-New York.

En revanche, il faut compter environ 40 minutes pour recharger complètement les écouteurs et une heure pour le boîtier.Un autre point fort des FreeBuds 6i est la charge rapide. En seulement 10 minutes, vous pouvez obtenir 4 heures d'écoute, ce qui est particulièrement pratique pour les utilisateurs pressés. Cependant, l'absence de recharge par induction pourrait être perçue comme un inconvénient pour certains usagers habitués à cette commodité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn