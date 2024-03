Renault et Stellantis en fête, mais à quel prix ? La menace pourrait transformer nos voitures en reliques !

Renault et Stellantis semblent danser au rythme des profits faramineux et la fête bat son plein au détriment d'une réflexion cruciale sur l'avenir de l'automobile. L'ironie du sort est palpable : pendant que les actionnaires remplissent leurs poches, le spectre d'une conservation forcée plane sur l'industrie, transformant potentiellement nos voitures flambant neuves en reliques poussiéreuses dignes des rues de La Havane.

Cette vision n'est pas qu'une simple fantaisie. Derrière les célébrations et les dividendes, une réalité plus sombre se dessine, une ligne floue entre le luxe et l'obsolescence. Renault et Stellantis, perches sur leur piédestal doré, semblent ignorer les signes avant-coureurs d'une industrie en pleine mutation. L'heure n'est-elle pas venue pour ces géants de descendre de leur tour d'ivoire et de reconnaître la situation précaire dans laquelle se trouve l'automobiliste moyen ?

Une course d'obstacles pour les constructeurs européens

La scène automobile est en pleine ébullition, marquée par une transition impitoyable vers l'électrique. Le verdict est tombé : adieu les moteurs thermiques d'ici 2035, une décision de l'Union Européenne accueillie avec un enthousiasme mitigé. Pendant ce temps, les prix des voitures électriques s'envolent, défiant toute logique économique et laissant le citoyen ordinaire face à un dilemme financier sans précédent. Cette mutation rapide vers l'électrique, bien que nécessaire, s'accompagne d'un éventail de défis, notamment la dépendance vis-à-vis des technologies et des matériaux contrôlés majoritairement par la Chine.

Mais ce n'est pas tout : la fracture sociale s'agrandit, transformant l'automobile de luxe en un symbole de statut inatteignable pour le commun des mortels. La situation actuelle risque de mener à une polarisation extrême, où une minorité privilégiée navigue dans des voitures électriques subventionnées tandis que la majorité se retrouve coincée dans l'âge d'or des moteurs à combustion.

Pendant ce temps, à la Bourse, les géants de l'automobile jouent des coudes, avec diverses fortunes. Tandis que certains, comme Tesla et Toyota, surfent sur des vagues de succès spectaculaires, d'autres, à l'image de Renault, naviguent en eaux troubles, confrontés à des défis de taille sur un marché en pleine mutation.

Le tableau est contrasté : entre avancées technologiques et réalités économiques, le secteur automobile européen est à la croisée des chemins. Les constructeurs, les politiciens et les consommateurs sont tous appelés à réagir face à ces changements. Ignorer ces signaux pourrait mener à une « cubanisation » non seulement de l'industrie, mais aussi de la société, un scénario où la voiture devient un privilège plutôt qu'un droit.