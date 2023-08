La prochaine Tesla coûtera beaucoup moins chère ! Économisez dès maintenant 

Baptisée Project Highland, la nouvelle version de la Tesla Model 3 devrait coûter beaucoup moins chère, à en croire les médias chinois locaux. Cette voiture électrique fait déjà l’objet d’une production d’essai à Shanghai, dans la Gigafactory.

Cela fait maintenant plus d’un an que Tesla développe une nouvelle version révisée de sa célèbre berline, la Model 3 Highland. Cette mouture arbore un concept totalement inédit, notamment au niveau de sa face avant et de son capot. Pour l’heure, on attend toujours sa présentation officielle. Cependant, une source révèle que ce modèle lifté bénéficierait d’une baisse de prix de 14%.

La Model 3 redessinée de Tesla sera proposée à un prix moins cher

La Tesla Model 3 mise à jour s’approche de la fin de son cycle de développement. Et ce, selon une publication chinoise répondant au nom de JRJ. Une capture de cette révélation a été publiée sur Twitter, puis retweetée par un propriétaire passionné de Tesla. En quoi consiste cette allégation ? Apparemment, cette version améliorée sera vendue à un prix moins cher que la version de base. Cette source fait référence à un rabais de 14 %. Ainsi, la Tesla Model 3 Highland va coûter 200 000 yuan, ou environ 25 000 euros.

À titre de comparaison, la Model 3 existante est vendue à 231 900 yuan. Cela équivaut à 29 000 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes. En France, si l’on applique la même grille tarifaire, la Model 3 redessinée pourrait être commercialisée entre 30.000 et 31.000 euros, prime écolo déduite.

Dans l’hypothèse où cette fourchette de prix se concrétise également sur le reste des marchés, la Model 3 Highland peut révolutionner le secteur des voitures électriques. En effet, elle constitue un modèle autonome, puissant et moderne accessible à tous. Cette révélation tarifaire emballe davantage la toile que les caractéristiques de la batterie ou la date de lancement qui s’approche à grands pas. Même si le coût de la Highland a été annoncé comme moins élevé, cette estimation donne une idée plus précise de ce qu’il faut espérer de cette nouvelle voiture.

Une production en masse à partir de septembre 2023

À l’approche de la sortie de la Tesla Model 3 Highland, le web bruisse de rumeurs. Il en ressort que la production en série va débuter dans le courant du mois de septembre 2023. Quant aux livraisons, elles auront lieu un mois plus tard, plus exactement en octobre 2023. Il faut bien sûr souligner que Tesla n’a pas encore confirmé cette nouvelle, se montrant plutôt discret comme toujours.

Dans le cadre d’un accord prolongé en 2021, le groupe Ningde Times va fournir des batteries lithium-ion à Tesla et ce, jusqu’en 2025. Cette voiture électrique révisée va ainsi bénéficier de batteries LFP (lithium-manganèse-fer-phosphate) de 66 kWh de type M3P CATL. Cette batterie permet une autonomie de 500 km. Difficile de déterminer si le prix le moins cher de cette nouvelle voiture Tesla découle de cette batterie CATL. Il faut attendre en octobre pour en savoir plus.