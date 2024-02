Comment regarder UFC 298 : Volkanovski vs. Topuria gratuitement ?

L’UFC 298 oppose Volkanovski à Topuria le 17 février à Anaheim. Vous voulez profiter de cet affrontement explosif entre le champion poids plume et le challenger invaincu ? Découvrez comment regarder UFC 298 gratuitement.

Le 17 février marque le retour d’Alexander Volkanovski, l’un des champions les plus dominants de l’UFC. Quittant ses terres australiennes, il défend ardemment sa couronne poids plume contre l’Espagnol invaincu, Ilia Topuria, lors du choc principal de l’UFC 298. Topuria, fort de 14 victoires, dont six à l’UFC, aspire à devenir le premier champion du monde espagnol. Dans l’Octogone, il affrontera le redoutable « Alexandre le Grand ».

Un face-à-face épique se profile, où la quête de gloire rencontre la détermination sans faille. Préparez-vous à vivre l’intensité de l’UFC 298, une confrontation qui s’annonce historique. Comment regarder gratuitement cet affrontement mémorable ? Suivez le guide.

Comment regarder l’UFC 298 gratuitement ? Afin de pouvoir regarder gratuitement l’UFC 298 sur la chaîne télévisée russe MatchTV, il est impératif de configurer une adresse IP située en Russie. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Regarder UFC 298 : un spectacle d’adrénaline et de renversements imprévisibles

Le 17 février, l’UFC 298 fera son grand retour à l’Honda Center d’Anaheim. Le combat principal mettra en vedette Alexander Volkanovski et Ilia Topuria.

Alors que Volkanovski a connu des revers dans sa quête récente du titre des poids légers, il a été invincible dans la catégorie des 145 livres. Avec un parcours impeccable de 7-0 à l’UFC, il a détrôné Max Holloway et a réussi cinq défenses de titre consécutives. Sa dernière victoire par TKO contre Yair Rodriguez démontre sa détermination à conserver sa ceinture.

Topuria, de son côté, est en pleine ascension dans la division des poids coq. Avec un palmarès de 14-0, le combattant géorgien âgé de 26 ans a remporté ses six premiers combats à l’UFC depuis ses débuts en 2020. Sa victoire récente par décision unanime contre Josh Emmett a prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleurs.

Outre le combat principal, l’UFC 298 proposera une carte remplie de duels palpitants dans différentes catégories de poids. Robert Whittaker affrontera Paulo Costa dans une bataille épique des poids moyens, tandis que Ikram Aliskerov se mesurera à Anthony Hernandez. AJ Dobson et Tresean Gore s’affronteront également dans la catégorie des poids moyens, ajoutant encore plus d’intensité à la soirée.

Les poids mi-moyens, les poids lourds et les poids coqs ne seront pas non plus en reste, avec des combats tels que Geoff Neal contre Ian Garry, Tai Tuivasa contre Marcin Tybura et Merab Dvalishvili contre Henry Cejudo. L’action se poursuivra avec des affrontements captivants chez les femmes, notamment Andrea Lee contre Miranda Maverick pour les poids mouches et Tatiana Suarez contre Amanda Lemos pour les poids pailles.

L’UFC 298 promet d’être une soirée mémorable remplie de combats de haut niveau et de moments d’excitation pure.

La carte complète de l’UFC 298

Lors de cette compétition de MMA, une impressionnante brochette de combattants issus de multiples catégories de poids montera sur le ring. Le public aura la chance unique d’être témoin d’un show mémorable exhibant le savoir-faire, la rage de vaincre et la rivalité féroce des plus grands noms du milieu.

Voici la carte complète de l’événement UFC 298 :

A. Volkanovski (Australie) vs. I. Topuria (Géorgie) – Poids plumes

R. Whittaker (Australie) vs. P. Costa (Brésil) – Poids moyens

L. Edwards (Angleterre) vs. C. Covington (États-Unis) – Poids mi-moyens

MR. De Lima (Brésil) vs. J. Tafa (Nouvelle-Zélande) – Poids lourds

M. Dvalishvili (Géorgie) vs. H. Cejudo (États-Unis) – Poids coqs

Combats de carte préliminaire :

J. Quinlan (États-Unis) vs. D. Barlow (Angleterre) – Poids mi-moyens

G. Neal (États-Unis) vs. I. Garry (Irlande) – Poids mi-moyens

V. Woodburn (Angleterre) vs. O. Elliott (Écosse) – Poids mi-moyens

AJ Dobson (États-Unis) vs. T. Gore (États-Unis) – Poids mi-moyens

T. Tuivasa (Australie) vs. M. Tybura (Pologne) – Poids lourds

A. Lee (États-Unis) vs. M. Maverick (États-Unis) – Poids pailles

T. Suárez (États-Unis) vs. A. Lemos (Brésil) – Poids pailles

La programmation de l’UFC 298

Les combats préliminaires débuteront le dimanche 17 février 2024 à 02 h du matin, suivis des combats principaux à 04 h du matin à la HONDA CENTER, Anaheim, Californie, aux États-Unis.

Regardez l’UFC 298 en direct et gratuitement grâce aux chaînes étrangères

Pour regarder gratuitement l’UFC 298, vous pouvez vous tourner vers des diffuseurs étrangers. L’une des options intéressantes est la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). Cette plateforme permet de suivre légalement les combats de MMA sans frais.

Outre l’UFC 298, MatchTV propose le streaming gratuit d’autres compétitions comme le MotoGP, la F1 ou la Ligue des Champions. Même sans maîtriser le russe, vous pouvez traduire le site via Google Chrome.

Cependant, MatchTV est limitée géographiquement. Pour contourner cela, l’utilisation d’un VPN pour le streaming est recommandée. En changeant votre localisation virtuelle, vous obtiendrez un accès total à la chaîne et à l’UFC 298. Qui plus est, un VPN renforce votre sécurité en ligne.

Il est à savoir que certains fournisseurs de VPN réputés comme NordVPN offrent des fonctionnalités de sécurité avancées : chiffrement robuste, Kill Switch, split tunneling… NordVPN garantit également votre anonymat avec sa politique de non-journalisation et son assistance client réactive.