L’UFC 296, dernier évènement de l’année 2023, se déroulera le 16 décembre prochain à Las Vegas. En combat principal, Leon Edwards défendra son titre des moins de 77 kilos face à Colby Covington. Découvrez comment regarder UFC 296 gratuitement.

L’UFC 296, qui se déroulera le samedi 16 décembre à Las Vegas, promet d’être un événement exceptionnel. Cette affiche opposera une star en déclin à un espoir propulsé par l’UFC. En tête d’affiche, Leon Edwards défend son titre des moins de 77 kilos contre Colby Covington, tandis que Pantoja met en jeu sa ceinture face à Royval. Le duel explosif entre Pimblett et Ferguson ajoute une couche de suspense, tout comme le retour de la sensation Shavkhat Rakhmonov.

Cette soirée très attendue rassemblera l’élite des combattants de l’UFC, chacun déterminé à affronter les meilleurs et à conquérir la gloire. Comment regarder UFC 296 gratuitement ? Suivez notre guide pour ne rien manquer de cet événement sensationnel.

Comment regarder l’UFC 296 gratuitement ? Pour profiter de la retransmission gratuite de l’UFC sur la chaîne russe MatchTV, il est indispensable d’utiliser une adresse IP locale. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

UFC 296 : affrontements titanesques et moments électrisants à prévoir

L’événement tant attendu, l’UFC 296, prendra d’assaut la T-MOBILE ARENA à Las Vegas, Nevada le samedi 16 décembre. Au sommet de la carte, l’affrontement explosif entre Leon Edwards et Colby Covington s’annonce comme un duel titanesque. Ces deux combattants, imprégnés d’une rivalité palpable, s’apprêtent à livrer un spectacle mémorable. Edwards aspire à consolider son règne incontesté en catégorie mi-moyens. En revanche, Covington, jamais paré d’or, nourrit l’ardent désir de s’emparer du précieux métal.

Cependant, le combat vedette ne constitue qu’une facette de cette soirée électrisante. Alexandre Pantoja, après avoir détrôné Brandon Moreno, défendra sa ceinture contre Royval, un adversaire qu’il a déjà vaincu par soumission par le passé. Le vétéran Shavkat Rakhmonov, quant à lui, se mesurera à Stephen Thompson, une rencontre qui suscite l’interrogation quant à la possibilité d’un 18e finish en autant de combats pour Rakhmonov.

Dans la catégorie des poids légers, l’ancienne star Tony Ferguson affrontera le prometteur Paddy Pimblett dans un choc des générations. Quant à Vicente Luque, l’un des combattants les plus complets de la division des poids mi-moyens, il affrontera Ian Garry, un jeune espoir en pleine ascension.

Par ailleurs, concernant les poids plumes, Josh Emmett, classé n°6, affrontera Giga Chikadze, classé n°8, dans un combat qui promet des échanges explosifs. Alonzo Menifield et Dustin Jacoby, deux combattants puissants et imprévisibles, s’affronteront dans un combat de poids mi-lourds.

D’autres affrontements vous attendent également pour compléter cette soirée mémorable. Entre autres, le combat entre Martin Buday vs. Shamil Gaziev, Irene Aldana vs. Karol Rosa, Randy Brown vs. Muslim Salikhov ou encore Casey O’Neill vs. Ariane Lipski.

L’UFC 296 promet une soirée d’adrénaline, où les destins des combattants se croiseront. Réservez votre soirée pour un spectacle où l’action, la rivalité et l’histoire se mêleront dans l’arène, le 16 décembre, à ne manquer sous aucun prétexte.

La carte complète de l’UFC 295

Cet événement d’arts martiaux mixtes rassemblera une sélection exceptionnelle de combattants, provenant de diverses catégories de poids. Les spectateurs auront le privilège d’assister à un spectacle inoubliable, mettant en lumière le talent, la détermination et une compétition intense parmi les meilleurs combattants de l’industrie.

Voici la carte complète de l’événement UFC 296 :

L. Edwards (Angleterre) vs. C. Covington (États-Unis) – Poids mi-moyens

A. Pantoja (Brésil) vs. B. Royval (États-Unis) – Poids mouches

S. Rakhmonov (Kazakhstan) vs. S. Thompson (États-Unis) – Poids mi-moyens

T. Ferguson (États-Unis) vs. P. Pimblett (Angleterre) – Poids légers

T. Ulanbekov (Russie) vs C. Durden (États-Unis) – Poids mouches

V. Luque (Brésil) vs. I. Garry (Irlande) – Poids mi-moyens

I. Aldana (Méxique) vs. K. Rosa (Brésil) – Poids coqs

C. O’Neill (Ecosse) vs. A. Lipski (Brésil) – Poids mouches

A. Menifield (États-Unis) vs. D. Jacoby (États-Unis) – Poids mi-lourds

C. Garbrandt (États-Unis) vs. B. Kelleher (États-Unis) – Poids coqs

M. Buday (Slovaquie) vs. S. Gaziev (Barheïn) – Poids lourds

J. Emmett (États-Unis) vs. G. Chikadze (Géorgie) – Poids plumes

R. Brown (Jamaïque) vs M. Salikhov (Russie) – Poids mi-moyens

La programmation de l’UFC 296

Les combats préliminaires débuteront le dimanche 17 décembre 2023 à 02 h du matin, suivis des combats principaux à 04 h du matin à la T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, aux États-Unis.

Plongez dans l’action frénétique de l’UFC 296 avec une couverture exclusive des chaînes étrangères !

L’UFC 296 propose une carte de combats exceptionnelle. Habituellement diffusés sur des chaînes payantes, il existe toutefois une solution gratuite : les chaînes étrangères. Par exemple, la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matchtv) propose une diffusion légale des combats sans frais supplémentaires. Il est à savoir que vous avez la possibilité de les regarder en direct ou en replay.

En plus des combats de l’UFC, MatchTV propose d’autres compétitions sportives en streaming gratuit : MotoGP, Formule 1 ou UEFA Champions League. Cependant, notez que MatchTV est géobloquée. De ce fait, il n’est accessible qu’avec une adresse IP russe.

Ainsi, pour contourner cette restriction, vous pouvez utiliser un VPN pour le streaming. En modifiant votre adresse IP, cet outil vous permet d’accéder à l’intégralité des contenus de la chaîne, y compris les combats de l’UFC.

Les VPN offrent également une sécurité supplémentaire en cryptant votre trafic Internet et en préservant votre vie privée en ligne. Pour une sécurité optimale, des fournisseurs de confiance tels que NordVPN proposent des fonctionnalités intéressantes. Entre autres, le chiffrement AES-256 bits, le Kill switch ou encore le split tunneling.

En suivant ces étapes simples, profitez pleinement des retransmissions en streaming des combats de l’UFC 296 tout en maintenant votre sécurité en ligne.