Modern Warfare 2 : comment contourner le SBMM de Call of Duty ?

Désormais disponible, Call of Duty Modern Warfare (aussi connu comme CoD MW2) bat déjà des records de ventes, mais le jeu conserve un aspect peu apprécié de la franchise : le SBMM du mode multijoueur. Si vous recherchez une solution pour contourner ce système, vous êtes sur la bonne page.

A la sortie de Modern Warfare 2, bon nombre de joueurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir que le jeu reprend le système SBMM très controversé et déjà présent sur Warzone. Le mécontentement est tel que des streamers tels que TimTheTatman (plus de 4 millions d’abonnés sur YouTube) ont annoncé un boycott du titre.

Comment déjouer le SBMM dans CoD Modern Warfare 2 ? 🟢 faire croire au système que vous vous trouvez en Turquie, où les joueurs ont un niveau inférieur. Comment faire ? Voici la solution : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Turquie

Jouer à votre jeu sans vous soucier du SBMM. Essayer NordVPN gratuitement 30j

Qu’est-ce que le SBMM dans Call of Duty Modern Warfare 2 ?

Il s’agit de l’abréviation de Skill Based Matchmaking, un système qui catégorise les joueurs selon leur niveau. En théorie, cela permet des parties plus équilibrées en opposant des joueurs ayant les mêmes capacités, encourageant ainsi les moins bons à s’améliorer à leur rythme.

Pour y arriver, le système comptabilise non seulement le niveau du joueur, mais aussi sa géolocalisation et la qualité de sa connexion internet.

Néanmoins, beaucoup de joueurs expérimentés déplorent le recours à cet algorithme. En pratique, le système génère ainsi des parties toujours plus stressantes avec des adversaires toujours plus difficiles. De plus, ces gamers estiment qu’un système aléatoire donne des parties beaucoup plus variées, pour une expérience plus riche.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Un VPN permet de contourner le système du SBMM dans Call of Duty Modern Warfare 2 en faisant croire que le joueur se trouve dans un autre pays.

De fait, les joueurs des pays comme la Turquie ou l’Indonésie ont un niveau global inférieur aux joueurs de pays comme la France. En passant par un VPN et en le positionnant sur ces pays, vous vous retrouvez donc à affronter des adversaires plus faciles à battre. En langage d’habitués, cela s’appelle des Easy Lobbies.

De plus, un des avantages est que de nombreux VPN proposent des essais gratuits, notamment NordVPN. Vous n’avez donc pas à débourser un sous pour tester cette astuce et voir si elle vous convient.

Est-ce que contourner le SBMM dans Modern Warfare 2 avec un VPN est interdit ?

La réponse est NON.

Il s’agit d’une astuce tout à fait légale et qu’Activision n’a pas interdit dans les termes de son contrat de service. De plus, beaucoup de gamers utilisent déjà ce système pour jouer plus facilement au mode multijoueur, sans qu’il n’y ait eu un problème jusqu’ici.