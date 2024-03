Ces nouveaux vélos électriques changent le visage de la mobilité urbaine

À partir du 25 mars, Lidl élargit son offre avec deux nouveaux modèles de vélos électriques, les CRIVIT Urban E-Bikes. Conçus pour la mobilité urbaine, ces vélos visent à faciliter les déplacements tout en respectant l'environnement.

Détails techniques des CRIVIT Urban E-Bikes

Lidl propose deux modèles : le CRIVIT Urban E-Bike X et le CRIVIT Urban E-Bike Y. Le premier offre un cadre haut, tandis que le second permet un enjambement plus bas, adapté à différents usagers.

Conception et autonomie

Les vélos arborent un design minimaliste, avec une batterie dissimulée pour une esthétique épurée. Ils promettent une autonomie de 100 km. Ces derniers répondent effectivement aux besoins des déplacements quotidiens.

Avec un temps de charge de 35 heures, les CRIVIT Urban E-Bikes visent à minimiser l'attente entre les utilisations. De plus, le système de capteur de couple élimine la nécessité de changer de vitesses manuellement.

Fonctionnalités et compatibilité

Les vélos sont équipés de moteurs puissants qui facilitent les montées. Ils possèdent des courroies en carbone longue durée et des pneus résistants conçus pour limiter l'entretien et améliorer la sécurité.

Ces modèles intègrent également des freins à disque hydraulique Shimano et un éclairage conforme aux normes de sécurité routière. Ces caractéristiques visent à assurer une conduite sécurisée de jour comme de nuit.

Accessibilité et options d'accessoires

Proposés à 1199 euros sur le site de Lidl, ces vélos électriques sont présentés comme une option abordable pour les citadins. La marque propose également une gamme d'accessoires pour équiper les cyclistes.

Perspective sur l'initiative de Lidl

Avec cette initiative, Lidl se positionne sur le marché en pleine expansion de la mobilité douce. Les CRIVIT Urban E-Bikes reflètent une tendance vers des solutions de transport plus écologiques en milieu urbain.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.