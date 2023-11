Lapierre x Alpine : le splendide VTT électrique GLP III SE

En route pour un nouveau défi sportif avec Lapierre x Alpine : le magnifique VTT électrique GLP III SE.

L’héritage de collaboration Lapierre x Alpine

Les vénérables fabricants français Lapierre et Alpine se sont alliés en 2022, unissant leurs forces pour donner naissance au GLP III SE, un VTT électrique à la fine pointe de la technologie sportive.

Empruntant ses spécificités stylistiques à l’Alpine A110 R, le GLP III SE, fleuron de la troisième génération de la gamme Lapierre GLP, dévoile un design teinté de bleu et de noir profond, alliant élégantes touches colorées, légèreté gracieuse et performances éblouissantes. En édition limitée de 300 pièces se déclinant en quatre tailles (S, M, L et XL), ce véhicule d’exception est disponible chez Lapierre, pour la modique somme de 11 499 € TTC.

Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour ne rater aucun détail :

Lapierre et Alpine, deux géants faisant la fierté de l’industrie nationale française, partagent une synergie unique autour de l’innovation, la témérité et la passion du savoir-faire. Cette symbiose créative, coulée dans le moule de l’ingénierie et de la performance, donne le jour à des machines à pédales d’une élégance singulière, aux traits distinctifs et à l’aura compétitive.

L’héritage de collaboration Lapierre x Alpine, initiée en 2022, offre aujourd’hui son deuxième modèle, le GLP III SE, tout premier VTT électrique de cette union. Le premier trait d’union entre ces deux magnats de l’industrie a été le Aircode DRS Alpine, un vélo de route fusionnant science technologique et finesse d’aérodynamisme.

Révélation d’un design inspiré

Avec pour muse le code couleur de l’Alpine A110 R, le GLP III SE présente un cadre habillé de Bleu Racing Mat et de Noir Profond. Les artisans-designers de Lapierre et Alpine ont entrelacé leurs talents pour engendrer un mariage idéal entre ces deux univers.

Employant le carbone UD SLI, un matériau à base de fibres unidirectionnelles IM/VHM, ce vélo se distingue par son agilité, sa réactivité et sa résistance. Cela rappelle l’A110 R, modèle de maniabilité et de dynamisme.

Le GLP, un investissement en gravité

Le Gravity Logic Project, une brève révolution de 2017, a métamorphosé la perception du VTT électrique à travers une approche novatrice qui favorise le rééquilibrage et l’abaissement des masses autour du centre de gravité. D’où des avantages comme une direction plus légère et un pilotage plus ludique. Ce concept a influencé tous les développements chez Lapierre, en particulier pour les vélos à assistance électrique et les VTT.

Parfait exemple de cette audace innovante, le VTT GLP III SE représente admirablement ce tour de force technique qui place la dynamique du vélo au cœur de ses priorités.

Performance exacerbée

Embrassant la philosophie racing du GLP de 3ème génération, le moteur Bosch Performance Line CX Race de série limitée, plus puissant grâce à son mode « Race », propulse ce vélo vers des horizons encore inexplorés. Fidèle à sa tradition d’innovation, la batterie (725 Wh) reste externe et amovible en toute facilité.

Avec la progressive mutation des tendances et du marché, la gamme GLP s’oriente toujours plus vers le secteur de l’Enduro (fourche 170 mm), de la performance pure et de la compétition.

La promesse de cette collaboration est l’excellence, la haute technologie et l’équilibre : offrir le meilleur de toutes les pistes et maximiser les sensations fortes. Le VTT GLP III SE est disponible chez certains revendeurs Lapierre et sur son site de e-commerce, en tailles S, M, L et XL.

Communiqué de presse du 07 Novembre 2023