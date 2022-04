Bientôt un Kevin Feige chez DC pour sauver Superman ?

Une figure se rapprochant de Kevin Feige, patron de Marvel, sera-t-elle indispensable au DCEU pour ressusciter Superman et d’autres personnages délaissés de DC ?

Depuis la sortie en salle, il y a dix ans de cela, de The Avengers, plusieurs studios de cinéma ont tenté de lancer leurs propres univers cinématographiques. Face à ces univers à gros budget et personnages bien connus, le MCU a su conserver son avantage : Kevin Feige. Il représente le showrunner de facto du Marvel Cinematic Universe, que l’on peut, ironiquement, qualifier de plus grande série TV de l’histoire du cinéma.

Intérêts de faire appel à une figure similaire à Kevin Feige pour DC

DC et le studio Warner ont fait appel à Zack Snyder pour mettre sur pied une nouvelle ère de films de superhéros, le DC Extended Universe. Ce réalisateur a su séduire un groupe de fans passionnés. Toutefois, les titres DCEU les plus réussis à ce jour ont tous dévié de son style.

Aquaman et Wonder Woman ont ainsi adopté une approche très différente de leurs personnages d’origine. Les films comme Joker, The Batman sont quant à eux restés complètement séparés de l’univers cinématographique pour lequel Snyder a jeté les bases. Il semble même qu’après la sortie du Justice League à la sauce Snyder de l’année dernière, le réalisateur et Warner Bros se sont séparés. Cette séparation serait peut-être pour de bon cette fois-ci.

Les choses seraient même sur le point de changer complètement pour le DCEU. Selon Variety, David Zaslav, le nouveau PDG de la société Warner Bros. Discovery (propriétaire de DC), serait à la recherche d’une personne particulière. Elle devrait avoir l’expérience en affaires nécessaire pour faire fonctionner harmonieusement toutes les factions de DC.

Cette figure se rapprochant de Feige impliquerait de profonds changements pour l’approche de DC Entertainment. The Suicide Squad et Birds of Prey poursuivent l’univers cinématographique lancé par Snyder’s Man of Steel. The Batman et Joker ont cartonné sans avoir de liens avec l’univers partagé. Le film Flash serait toutefois sur le point d’introduire le concept d’univers multivers et parallèles dans le DCEU. Un nouveau leader créatif pourrait transformer tous les films disparates DC en quelque chose de plus grand semblable aux phases MCU.

On comprend d’ailleurs pourquoi Discovery considère que DC manque de stratégie créative et de cohérence. Certains personnages-stars comme Superman ont en effet été délaissés et doivent être ressuscités.

Il est toutefois certain que les fans resteront attachés à leurs interprétations préférées de Superman, Batman et Wonder Woman. Le DCEU pourrait en effet se diriger vers un succès encore plus grand. Pour ce faire, Discovery devra trouver une figure semblable à Feige pour supporter l’enthousiasme de ses fans.