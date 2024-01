Netflix : Les meilleures adaptations des livres d’Harlan Coben à regarder

Voici les meilleures adaptations des bestsellers d’Harlan Coben sur Netflix que vous devrez sûrement voir ou revoir !

Si vous êtes un amateur de polars, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Harlan Coben. L’écrivain américain a écrit plus de 33 romans, mais il ne s’arrête pas là. Il est également l’un des auteurs de best-sellers du New York Times ! Depuis 2016, sept de ses histoires ont été adoptées en séries par Netflix. Entre temps, il a déjà signé pour l’adaptation de 14 de ses livres en séries pour le même service de streaming. Le dernier en date, Fool Me Once, s’est hissé dans le Top 10 des séries les plus visionnées dès sa sortie.

Presque toutes les adaptations des œuvres de Coben présentent des thèmes et des points de départ similaires. La plupart parle d’un père qui va démêler les mystères des femmes de sa vie ou affronter un démon de son passé. L’attrait de ces séries Netflix réside dans leur capacité à surprendre à chaque tournant. Nous avons classé ci-dessous les meilleurs séries de Harlan Coben actuellement disponibles sur Netflix. Si vous aimez les rebondissements et les pères de banlieue tourmentés, cette liste vous plaira certainement.

Fool Me Once

Fool Me Once est un thriller plein de suspense qui explore les thèmes de la trahison, de la confiance et des secrets. Le film offre des rebondissements surprenants, des moments de tension palpitante et une performance captivante de l’actrice principale. Les fans d’Harlan Coben et les amateurs de thrillers seront certainement tenus en haleine jusqu’à la fin.

Ne le dis à personne

Adapté du roman éponyme, ce film est un thriller palpitant qui suit l’histoire d’un homme accusé du meurtre de sa femme, qui réapparaît mystérieusement des années plus tard. Il se retrouve alors plongé dans un complot complexe où il doit découvrir la vérité pour prouver son innocence.

Une chance de trop

La vie de cette femme ne sera plus jamais comme avant après l’assassinat de son mari et l’enlèvement de sa fille. Des années plus tard, elle reçoit un indice troublant qui la pousse à croire que sa fille est toujours en vie. Elle se lance alors dans une quête pour la retrouver, découvrant des secrets sombres en cours de route.

The Five

Ce livre d’Harlan Coben adapté au cinéma sur Netflix suit un groupe d’amis d’enfance dont la vie est bouleversée par une découverte macabre. Tout bascule lorsqu’un ADN lié à un enfant disparu est découvert sur une scène de crime. Qu’est-il arrivé à cet enfant ? Leur quête va révéler des secrets choquants et des liens inattendus.

Juste un regard

Cette photo va bouleverser la vie tranquille de cette mère de famille. En effet, son mari fait la une des journaux datant de plusieurs années. Elle va se retrouver plongée dans une conspiration dangereuse. Entre temps, elle doit démêler les mystères du passé de son mari pour protéger sa famille.