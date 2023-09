Comment bien choisir un vélo électrique ? Guide complet

Se tourner vers un vélo électrique est une excellente idée, mais encore faut-il choisir le bon modèle pour profiter pleinement de ses capacités. Comment s’y prendre dans ce cas ?

Conduire un vélo électrique pour la première fois peut donner l’impression de découvrir un super pouvoir. Pourtant, le jargon qui l’entoure est parfois bien compliqué : assistance, autonomie, puissance ou encore moteur… Le vélo électrique est un sujet complexe. Dans cet article, nous répondons à toutes vos questions et vous donnons les clés pour bien choisir votre vélo électrique.

Type de vélo

Avant de choisir un vélo électrique, il faut savoir le type qu’il vous faut. En effet, les eBike sont classés en fonction de leur conception générale et de leur adaptation à différents terrains. Bien que les noms exacts varient en fonction du fabricant, la plupart des vélos électriques appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes :

Les vélos de route : ces vélos sont conçus pour être utilisés dans les zones urbaines. Ils ne sont pas adaptés au tout-terrain, mais ils sont légers et faciles à manier . C’est aussi l’option la moins chère.

Le poids

Parmi les critères à prendre en compte pour choisir un vélo électrique, il y a son poids. En fait, les vélos électriques pèsent plus lourd que les vélos traditionnels. En raison du poids supplémentaire du moteur et de la batterie, ils pèsent généralement entre 10 et 25 kg. Si vous prévoyez de transporter votre nouveau vélo dans les escaliers ou dans le train tous les jours, gardez cette donnée à l’esprit avant de choisir un vélo électrique.

Malheureusement, il y a un compromis entre le poids et la puissance. Si vous voulez un vélo puissant, l’achat d’un vélo léger n’est peut-être pas pratique.

Moteur central ou moteur à moyeu

Les vélos électriques ont deux types de moteurs, à savoir un moteur à entraînement central ou un moteur à moyeu.

Un moteur de moyeu se trouve au milieu de l’une des roues.

Les vélos à moyeu sont les moins chers. Leur efficacité laisse à désirer, mais ils sont considérés comme idéaux pour rouler sur des routes plates pendant de longues périodes.

Quant au moteur à entraînement central, il se place au milieu du vélo, entre les pédales.

Les vélos à moteur central coûtent un peu plus cher, mais ils sont aussi plus puissants. La position centrale du moteur augmente non seulement le couple, mais rend également le vélo plus équilibré. Si vous prévoyez de monter régulièrement des collines, il peut être intéressant de dépenser plus pour obtenir un moteur à entraînement central.

Autonomie de la batterie

Tous les vélos électriques ont une autonomie annoncée. Celle-ci indique la durée pendant laquelle vous pouvez utiliser le vélo avec une seule charge. Malheureusement, comme l’autonomie dépend de nombreux facteurs, elle varie souvent considérablement.

Pour comparer l’autonomie des vélos, il faut tenir compte de la taille de la batterie et de celle du moteur.

Les batteries sont exprimées en watt heures. Il s’agit du nombre d’heures pendant lesquelles une batterie peut produire un watt d’électricité. Les moteurs en revanche sont mesurés en watts, c’est-à-dire la puissance dont ils ont besoin pour fonctionner.

Les vélos ayant la plus grande autonomie ont les plus grosses batteries et les moteurs les moins puissants. Il en résulte un compromis : les vélos les plus puissants ont également les plus faibles portées.

Puissance moteur

La puissance des moteurs de vélos électriques varie entre 250 et 750 watts. Ceux de 250 watts sont les plus populaires, car il s’agit en général d’un vélo électrique pas cher. Ils offrent une puissance plus que suffisante pour les surfaces planes et les petites collines. Ils vous permettent également de maximiser l’autonomie de votre batterie.

Si vous souhaitez dépenser plus, une puissance plus élevée vous permettra de bénéficier d’une meilleure accélération et d’une assistance supplémentaire lorsque vous montez des pentes raides.

Accessoires

Les vélos électriques sont vendus avec une série d’accessoires qui en facilitent l’utilisation. Voici quelques éléments à prendre en compte.

Éclairage : les vélos électriques sont souvent vendus avec des lumières, ou vous pouvez ajouter les vôtres. Il s’agit d’une exigence de sécurité si vous prévoyez de rouler de nuit.

Budget à prévoir pour l’achat d’un vélo à assistance électrique

Les prix des vélos électriques à assistance électrique varient considérablement, allant de 700 à plus de 2 000 euros. D’autres solutions moins chères, telles que des kits de conversion, sont aussi envisageables.

Notons que certains suggèrent d’éviter les vélos de moins de 1 000 euros, car ils ne sont généralement pas chers pour une bonne raison. Toutefois, de nombreux vélos situés juste au-dessus de cette fourchette de prix offrent un excellent rapport qualité-prix.

Vous devez vous attendre à payer plus cher pour ces caractéristiques si vous souhaitez disposer de la plus grande batterie, de la plus grande puissance ou d’excellentes capacités tout-terrain.