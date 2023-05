La HUAWEI Watch GT 2 à moins de 200 euros avec ce bon plan !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée idéalement faite pour le sport ? La HUAWEI Watch GT 2 (46 mm) bénéficie d’un bon plan de -38 % sur Amazon ! C’est une affaire qu’il ne faut absolument pas laisser passer.

Il est rare de trouver des smartwatch alliant qualité et petits prix en une seule fois. Par conséquent, quand l’occasion se présente, il est bon d’en profiter. Et justement, il s’avère que la HUAWEI Watch GT 2 (46 mm) est actuellement en solde ! Mais pour combien de temps ?

Une opportunité à saisir

La Watch GT 2 de Huawei est une montre connectée dont le design et les attributs techniques sont idéaux pour les sportifs professionnels et les personnes désirant se maintenir en forme. Possédant alors de nombreuses qualités, c’est une véritable opportunité de jouir d’un bon plan sur la HUAWEI Watch GT 2 (46mm).

Ce modèle est vendu à 229,99€ sur le site de Huawei. Mais il est actuellement possible de trouver cet article à seulement 196,95€ sur Amazon France ! Vous économiserez donc 33,04€ en l’achetant dès maintenant. C’est une sacré somme !

Il s’agit tout de même d’un produit neuf, mais pas d’une version reconditionnée. Légère et bien dessinée, elle recèle plusieurs atouts. Il serait donc avantageux de saisir cette offre avant qu’elle ne se termine.

Les atouts de la HUAWEI Watch GT 2 (46mm)

Munie d’un écran 3D de 1.39 pouces, la Watch GT 2 de Huawei se démarque par son élégance et sa praticité. De plus, c’est une montre connectée qui peut être associée avec n’importe quel smartphone pourvu d’un système Android 4.4 et plus. Tout comme elle peut être compatible avec n’importe quel téléphone portable fonctionnant grâce à iOS 9.0 ou plus.

Toutefois, ce ne sont pas les seuls atouts de cette smartwatch. C’est un vrai bon bon plan d’acquérir une HUAWEI Watch GT 2 (46mm), car elle est dotée d’une autonomie de 2 semaines. Son porteur peut alors l’utiliser durant un long laps de temps sans avoir à la recharger. Et elle est dotée de 8 capteurs. Les personnes effectuant souvent des activités en extérieur apprécieront son baromètre, son accéléromètre ou son altimètre.

Ses différentes fonctionnalités

Résistante à l’eau (5ATM), il est également possible de l’emmener nager si vous aimez faire de la natation hors compétition. Et selon de nombreux tests, son capteur de fréquence cardiaque est excellent. Vous pourrez donc prendre des mesures avant, pendant et après vos entraînements. Que vous soyez amateur de course, de balades en vélo ou de trails, cette smartwatch est faite pour vous.

Tandis que les « casual users » trouveront là un dispositif idéal pour effectuer et recevoir des appels via l’option Bluetooth. Et si vous souhaitez évaluer votre qualité de sommeil, via TruSleep 2.0 c’est possible. Et les plus anxieux seront ravis de savoir que cette montre connectée dispose d’une application dénommée TruRelax.

Voilà pourquoi, il serait dommage de manquer le bon plan concernant la HUAWEI Watch GT 2 (46 mm), car cette montre mérite toute votre attention !