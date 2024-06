VivaTech 2024 : FEST Auto dévoile les coulisses de sa participation au grand salon

FEST Auto Technology (FEST) a brillé lors de VivaTech 2024. Ce salon, le plus grand en Europe pour les startups et la technologie, a été l'occasion pour FEST de présenter son véhicule utilitaire léger électrique, l'E-Box M. Ce modèle novateur témoigne de l'engagement de l'entreprise pour une mobilité urbaine durable.

L'E-Box M : une révolution pour la mobilité urbaine

L'E-Box M, arrivé en France en octobre 2023, est conçu pour répondre aux besoins des entreprises urbaines. Ce véhicule, simple et robuste, est idéal pour la logistique du dernier kilomètre. Il allie efficacité et durabilité. Ce qui en fait une solution de choix pour réduire les coûts et l'impact environnemental.

Durant VivaTech, l'équipe de FEST a rencontré des représentants du gouvernement français. Ils ont discuté des défis de la mobilité urbaine et de la croissance durable. Ces échanges visent à renforcer les partenariats internationaux et à soutenir l'expansion mondiale de FEST.

Une expansion stratégique en Europe

FEST continue de croître sur le marché européen. Après un lancement réussi en France avec 33 points de vente, l'entreprise s'étend maintenant en Italie. Elle prévoit d'ouvrir 24 nouveaux points de vente en Italie et d'autres en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg en 2024. L'expansion se poursuivra en Europe du Nord et de l'Est en 2025.

« Notre présence à VivaTech 2024 a été cruciale pour montrer notre vision de la mobilité urbaine », a déclaré Tom Anliker, Global COO chez FEST Auto. La rencontre avec des leaders de l'industrie a permis de consolider la position de FEST. L'entreprise prévoit de participer à d'autres forums et d'accueillir des startups européennes à Singapour.

Une approche collaborative pour une mobilité innovante

FEST propose des solutions de mobilité adaptées aux besoins locaux et développées avec expertise numérique. L'entreprise permet à ses partenaires locaux de collaborer étroitement sur divers aspects commerciaux. FEST s'engage à adopter une approche respectueuse et fiable dans la gestion des affaires.

Un avenir vert pour la mobilité urbaine

En participant à VivaTech 2024, FEST Auto a démontré son rôle clé dans l'innovation technologique et la mobilité durable. L'entreprise se positionne comme un leader de la mobilité urbaine en Europe et au-delà, promettant un avenir plus vert et plus connecté.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

