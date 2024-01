Tennis-E, ce scooter électrique « old school » va débarquer sur le marché européen en mars 2024

Velocifero présente son dernier bijou électrique, le Tennis-e, une version électrifiée du célèbre scooter à essence Tennis 125 cc. Prévu pour mars 2024, ce scooter électrique combine un design rétro « old school » avec une technologie moderne.

En cette nouvelle année 2024, le monde de la mobilité urbaine s’apprête à accueillir un nouveau scooter électrique avec l’arrivée du Velocifero Tennis-E. Cette création de la marque italienne Velocifero représente un mariage entre le style vintage et la technologie électrique. Ce scooter promet une expérience unique pour les amateurs de scooters urbains. Prévu pour débarquer sur le marché européen dès mars 2024, le Tennis-E s’impose comme une option séduisante pour les citadins à la recherche d’une mobilité efficace et élégante.

Tennis-E : design rétro avec une touche de modernité

Fondée par le designer italien Alessandro Tartarini, Velocifero est une entreprise spécialisée dans les scooters et les solutions de mobilité légère. Bien qu’initialement axée sur les scooters à essence, la marque a récemment fait une incursion réussie dans le monde des deux-roues électriques avec des modèles innovants tels que la Race-X. Le Tennis-E, dernier ajout à la gamme, incarne l’esthétique rétro tout en embrassant la technologie électrique.

Ce dernier-né conserve l‘esthétique « old school » du scooter à essence Tennis 125. En effet, tout est question de look rétro sur ce scooter, avec un tablier avant et des enjoliveurs couleur carrosserie. Pour autant, Velocifero ne sacrifie pas la modernité. Le Tennis-ET intègre des touches contemporaines telles qu’un phare à double optique et des feux de jour entièrement LED. Cette fusion de styles donne au scooter une présence unique sur la route, attirant les regards admiratifs des passants. En même temps, elle une visibilité optimale au conducteur.

Un scooter électrique équivalent 125 cc

Sous le capot, ce scooter électrique embarque un moteur à aimant permanent. Ce dernier pompe 3kW de puissance nominale et culmine à 5 kW, soit environ 6,7 chevaux. Ce qui le place dans la même fourchette de performances qu’un scooter à essence de 125 cm3. Il se différencie cependant en termes de couple, Velocifero revendique un couple de 150 Nm.

Les amateurs de sensations fortes peuvent choisir parmi les trois modes de conduite disponibles : Eco, Confort et Sport. Avec une vitesse de pointe atteignant 85 km/h, le Tennis-E garantit une expérience de conduite dynamique et adaptée aux différents besoins du conducteur.

Quant à sa source d’alimentation, le Velocifero Tennis-E dispose de deux batteries lithium-ion amovibles d’une capacité combinée de 2,99 kW.

Chaque pack pèse 10 kilogrammes. Ainsi, les cyclistes ont la possibilité de gagner du poids et de n’utiliser qu’une seule batterie sur des trajets plus courts. Les batteries peuvent être complètement chargées en 4 h environ. Combinées, elles offrent une autonomie de 80 kilomètres avec une seule charge.

En ce qui concerne les prix et la disponibilité, la marque italienne n’a pas encore annoncé d’informations sur le nouveau Tennis-E. Cependant, il devrait arriver chez les concessionnaires européens à temps pour le printemps, en mars 2024.