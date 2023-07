Si vous envisagez d’acheter un deux-roues électrique, mais que vous n’avez pas les moyens de vous offrir un modèle onéreux, optez pour un meilleur scooter électrique pas cher.

Le scooter électrique devient de plus en plus populaire à mesure que le monde s’oriente vers un avenir plus vert et plus durable. Ils offrent les mêmes sensations que leurs homologues à essence, mais avec l’avantage supplémentaire d’être respectueux de l’environnement. Cependant, avec le grand nombre d’options disponibles, il peut s’avérer difficile de choisir le bon modèle bon marché. En plus de notre top 7 de scooters électriques pas cher, nous avons rassemblé quelques conseils d’experts pour vous aider à choisir le modèle idéal.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Super Soco CU Mini Note : 9,7/10 Découvrir Lvneng Gener Note : 9,5/10 Découvrir Yadea C-Line Note : 9,2/10 Découvrir

Super Soco CU Mini : scooter électrique pas cher et accessible sans permis

Caractéristiques techniques Prix : 1 990 €

Moteur : 600 W

Autonomie : 35 km

Équivalent : 50 cm3

Poids : 50 kg

Proposé à 1 990 €, le Super Soco CU Mini mérite assurément sa première place dans cette liste des scooters électriques pas chers. Polyvalent, moderne et surtout léger, il peut être conduit sans permis pour ceux qui sont nés avant 1988.

Le Soco CU Mini se compose d’une batterie amovible de 960 watts et d’un moteur silencieux de 600 watts. Ce moteur lui permet d’atteindre une vitesse de pointe d’environ 35 km/h.

Compte tenu de ses caractéristiques, le Super Soco CU Mini est destiné à un usage citadin et à des déplacements moins longs. Il faut dire que dans ce contexte, il se surpasse. Assez compact, il convient aux pilotes de petits gabarits. Grâce à sa légèreté, il fait preuve d’une grande maniabilité et parvient à éviter les bouchons des grandes villes. Ses roues de 12 pouces, par ailleurs, lui confèrent une grande stabilité.

Parfait pour les petits voyages en solitaire

Léger et facile à manier

Modèle monoplace

Faible autonomie

LVNENG Gener : une alternative au VTT électrique

Caractéristiques techniques Prix : 1 699 €

Moteur : 810 W

Autonomie : 40 à 45 km

Équivalent : 50 cm3

Poids : 58 kg

Le LVNENG Gener est un scooter électrique compact équivalent 50 cc. Compact, pas très puissant mais économique, ce deux roues répond aux besoins des citadins hésitant entre l’achat d’un scooter électrique et d’un vélo électrique.

Sa motorisation le limite à une utilisation urbaine et aux zones 30 km/h. Ce dernier produit 810 Watts permettant de rouler à 25 km/h. Fabriqué par Bosch, ce moteur a été intégré à la roue arrière. Dépourvu de transmission, il ne nécessite quasiment pas d’entretien.

Selon son constructeur, le LVNENG Gener peut parcourir une distance maximale de 95 km. Mais en réalité, il couvre 40 km avec un conducteur pesant 70 kg.

Compte tenu de son prix pas cher, ce scooter électrique bénéficie d’un équipement relativement complet. Notamment un système de freinage à disque à l’avant et à tambour à l’arrière. Ses pneus de 10 pouces le rendent plus maniable.

Facile à manier

Équipement de série

Vitesse maximale d’un VTT électrique

Le Yadea C-Line : un scooter à deux places avec un design polyvalent

Caractéristiques techniques Prix : 1 590 €

Moteur : 1 200 w

Autonomie : 46 km

Équivalent : 50 cm3

Poids : 60 kg

Au premier abord, le Yadea C-Line se distingue par son assise de 700 mm, adaptée aux utilisateurs de petite et moyenne taille. Affiché à 1 590 euros, ce prix attractif le classe parmi les scooters électriques polyvalents les moins chers du marché. Ses pneus de 10 pouces et son poids de 60 kg le rendent facile à manier. Par ailleurs, cet équivalent 50 cc est assez puissant pour assurer les déplacements de tous les jours.

Le Yadea C-Line est propulsé par un moteur économique de 1 200 watts. Pour parcourir 100 kilomètres, il faut débourser environ 30 centimes d’euro. C-Line peut rouler à une vitesse de 45 km/h.

Il comprend 2 modes d’assistance permettant au conducteur d’adapter sa conduite à la circulation. Le mode « Eco », moins puissant, a été calibré pour les zones à 30 km/h, tandis que le second mode « Sport » améliore significativement les capacités de ce scooter électrique.

Le Yadea C-Line a un écran LCD de 4 pouces, ce qui en fait un excellent choix pour un scooter électrique pas cher. Bien que sommaire, il est facile à lire. Il affiche la vitesse et le mode de conduite engagé, le compteur kilométrique et le niveau de la batterie.

Meilleur rapport qualité-prix

Alarme en standard

Écran de base

Motron Voltz : un véhicule d’un excellent rapport qualité-prix

Caractéristiques techniques Prix : 1 999 €

Moteur : 2 000 w

Autonomie : 35 km

Équivalent : 50 cm3

Poids : 64 kg

Le Voltz est le modèle phare de Motron. Son design rappelle les anciens scooters classiques des années 1980, avec un phare rond et un design élancé. Le scooter est équipé du même moteur de 2 kW. Ce moteur, logé dans la roue arrière, fait preuve d’une grande fiabilité. Bien que l’accélération du Voltz ne soit pas vive, elle reste agréable. En fait, elle permet de sortir rapidement et facilement du flux des autres véhicules lorsque les feux passent au vert.

En outre, ce scooter électrique pas cher s’équipe d’une batterie amovible de 48V/1,24 kWh qui peut être rechargée en 4 heures environ. Les autres caractéristiques du scooter comprennent un frein à disque avant couplé à des freins à tambour arrière, un repose-pied. Ce deux roues comprend des poches de rangement à l’avant, une suspension avant télescopique, des roues de 10 pouces, un accès sans clé à distance et 3 modes de conduite différents.

Prix défiant toute concurrence

Une batterie réalisée en collaboration avec Panasonic

Portée limitée par son autonomie

Pink Mobility : un scooter électrique pas cher fabriqué en France

Caractéristiques techniques Prix : 2 979 €

Moteur : 2000 w

Autonomie : 50 km

Équivalent : 50 cm3

Poids : 76 kg

Pink Mobility, ce constructeur français, compte parmi les principaux acteurs du marché du scooter électrique. Son modèle Pink Me est un équivalent 50 cc pouvant être utilisé sans permis pour les personnes nées avant 1988.

Le Pink Me se caractérise par sa facilité d’utilisation au quotidien. Ce scooter électrique pas cher se caractérise par un centre de gravité très bas, assurant une tenue de route irréprochable. Grâce à ses roues de 10 pouces, vous pouvez le manœuvrer facilement. Ses repose-pieds amovibles pour le passager et son siège biplace en font un engin idéal pour les petits trajets à deux.

Monté sur les roues arrière, son moteur de 2 000 watts assure une accélération vive. Sa batterie amovible d’une capacité de 1,44 kWh couvre 50 km maximum. En zone 30, cette autonomie peut descendre jusqu’à 40 km.

Modèle français

Look épuré

Pour les conducteurs de moins de 1m90

Silence S02 HS : un scooter électrique pas cher pour les professionnels

Caractéristiques techniques Prix : 5 390 €

Moteur : 3 900 w

Autonomie : 75 km

Équivalent : 50 cm3

Poids : NC

La société Silence, basée à Barcelone, a lancé son dernier scooter électrique grand public, le Silence S02 HS. Conçu pour les déplacements en ville et non sur autoroute, il est proposé à un prix réduit par rapport au scooter électrique S01, le modèle phare de Silence.

Le HS signifie High Speed (grande vitesse) . Son équivalent 50 cc peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Il faut dans ce cas un permis AM. Le moteur de 3 900 Watts en régime continu devrait être suffisamment puissant pour la conduite en ville. Sa batterie de 5.6 kWh lui offre une autonomie de 75 kilomètres.

Son siège peut accueillir deux personnes et il est équipé d’un coffre de chargement, ce qui double son utilité pour le transport de passagers et de marchandises en même temps. Sans oublier que ce scooter est doté d’un système de freinage régénératif : le système électronique intégré récupère ainsi une partie des énergies de freinage. Cela augmente ainsi l’autonomie de l’engin.

Accélération rapide

Robustesse

Imposante

Ray 7.7 : scooter électrique 125cc pas cher

Caractéristiques techniques Prix : 5 390 €

Moteur : 3 900 w

Autonomie : 150 km

Équivalent : 50 cm3

Poids : NC

Un scooter électrique 125cc pas cher, le Ray 7.7 concentre à lui seul les dernières innovations technologiques issues de l’univers de la mobilité électrique. Ses performances en termes de vitesse, d’autonomie et de charge lui permettent d’être le compagnon idéal pour les trajets citadins et périurbains.

Son moteur délivre une puissance nominale de 10,7 kW. Par ailleurs, le Ray 7.7 a 3 modes de conduite. Notamment Flow, Sport et City. Un quatrième mode est également disponible : la marche arrière. Celui-ci facilite les manœuvres pour entrer et sortir de la position de stationnement.

La batterie lithium-ion en un « U » se trouve autour de la roue arrière. D’une capacité de 7,7 kWh, elle assure une autonomie de 150 km.

Excellente finition

Puissant

Pas d’ABS

Conseils pour choisir le meilleur scooter électrique pas cher

Comprendre son style de conduite

La première étape dans le choix d’un scooter électrique abordable est de comprendre votre style de conduite. Êtes-vous un navetteur qui utilisera votre deux-roues pour ses courses quotidiennes ou un aventurier du week-end ? Si vous recherchez un modèle performant, capable de parcourir de longues distances, un modèle de la marque Silence ou Pink Mobilité peut être le bon choix pour vous.

Vérifier l’autonomie

L’autonomie est l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors du choix d’un scooter électrique. Il s’agit de la distance que le véhicule peut parcourir en une seule charge, et il est essentiel de choisir un véhicule dont l’autonomie répond à vos besoins.

Examiner les performances

Les performances sont un facteur essentiel à prendre en compte lors du choix d’un scooter électrique. Pink Mobility se spécialise dans les scooters électriques de haute performance qui offrent une accélération et une vitesse supérieures.

Réputation du fabricant

Lorsqu’il s’agit de scooters électriques, il importe de choisir le bon fabricant. Vous devez choisir une entreprise qui a fait ses preuves en matière de production de scooters électriques de haute qualité, fiables et durables. À cette fin, les fabricants présentés dans notre top ont reçu de nombreux prix et distinctions pour leurs conceptions innovantes et leurs performances supérieures.

