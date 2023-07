Vous rêvez d’un scooter électrique 125 pas cher ? Le voici !

Avec le CSC ES5, un nouveau scooter électrique 125 cc pas cher se profile à l’horizon. Outre son look chic, il est très puissant, rapide et autonome, mais pas trop cher.

CSC Motorcycles, dont le siège se trouve dans le sud de la Californie, n’est pas étranger aux motos et scooters électriques. Après plusieurs décennies d’importations et de ventes de motos à essence, l’entreprise a commencé à étendre sa gamme aux motos électriques en 2018. Elle présente actuellement l’ES5, un nouveau venu doté d’une technologie impressionnante et de performances respectables.

CSC ES5, un scooter électrique de 125 cc pour la ville

L’ES5 est le cinquième modèle électrique proposé par CSC. À première vue, ce nouveau scooter électrique de 125 cm3 ressemble au Kymco F9, mais coûte moins cher que l’E-Vespa de Piaggio. En fait, l’ES5 peut être réservé dès maintenant pour un prix bien inférieur à celui de certains vélos ou VTT électriques. Prévu pour le mois d’octobre ou de novembre, le prix de vente en pré-commande est de 4 995 dollars.

Construit autour d’un cadre en alliage d’aluminium, il dispose d’un siège à double rembourrage. Sa faible hauteur de selle de 780 mm le rend accessible aux cyclistes de toutes formes et tailles.Il roule sur une roue en aluminium de 14 pouces à l’avant et une jante de 13 pouces à l’arrière, toutes deux enveloppées de pneus sans chambre à air. Les amortisseurs droits à l’avant et les doubles bobines à l’arrière devraient aider à aplanir les irrégularités du terrain. Quant à son système de freinage, il repose sur des freins à disque à l’avant et à l’arrière.

L’ES5 se décline en trois couleurs : gris/orange et blanc/bleu, ainsi que blanc et jaune néon. Pour l’instant, il est disponible en pré-commande moyennant un acompte de 300 dollars.

Scooter électrique classe 125 de 5 à 8 kW (11 ch)

Le CSC ES5 a une vitesse de pointe de 85 km/h et dispose d’un moteur électrique central. La puissance nominale atteint 5 kW, tandis que la sortie maximale est de 8 kW, ce qui correspond à environ 11 ch. Cela lui confère des performances similaires à celles d’un scooter à essence de 125 cm3.

Quant à la batterie de ce scooter électrique 125 cm3 pas cher, elle a une capacité combinée de 5,58 kWh. Cette dernière est répartie sur trois batteries lithium-ion de 60 V et 31 ampères-heures. L’une des principales caractéristiques de cette configuration concerne le faible poids des batteries, qui ne pèsent que 3,12 kg chacune. Combinées, elles offrent une autonomie allant jusqu’à 110 km à une vitesse constante de 50 km/h. Un temps de charge de 8 heures devrait être atteint sur une prise domestique standard.

L’électronique moderne

Passant au côté technologique du modèle, on retrouve un tableau de bord agréablement moderne, composé d’une dalle TFT couleur. Le scooter dispose même d’un haut-parleur Bluetooth, au cas où vous voudriez écouter vos morceaux tout en conduisant. Une prise USB pratique vous permet de recharger vos appareils lors de vos déplacements, et une caméra embarquée intégrée enregistre vos aventures et garde une trace de vos déplacements.