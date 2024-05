Zapp i300 : ce scooter électrique au design audacieux va faire tourner les têtes !

Zapp EV perturbe le marché des scooters électriques avec son dernier né : le Zapp i300, un concentré de design futuriste et de performances inédites. Il s'apprête à envahir les rues européennes grâce à une campagne de financement de 10 millions de dollars.

Préparez-vous à accueillir le vent de la nouveauté électrique avec le Zapp i300, un scooter électrique britannique qui allie un caractère atypique à des performances de haut niveau. Ce bijou technologique à la fois simple et futuriste promet une expérience de conduite inégalée. Découvrons les caractéristiques et les performances de ce véhicule qui marquera un tournant dans le marché des deux-roues électriques.

Le Zapp i300 : un design qui défie la norme

Dévoilé en 2017, le Zapp i300 a connu une longue période de gestation avant de voir le jour. Cependant, cette attente en valait la peine, et un scooter électrique inédit s'apprête enfin à prendre d'assaut nos routes. Les marchés européens auront le privilège de le découvrir « dans les prochains mois ». Tandis que les marchés asiatiques devront attendre jusqu'à la fin de l'année 2024. Son arrivée imminente sur les routes européennes sera un événement marquant pour les amoureux de la technologie et de la mobilité urbaine. Pourquoi ?

D'abord, le Zapp i300 se distingue des autres deux roues électriques du marché par son look dépouillé, mais résolument moderne. Son exosquelette innovant soutient son châssis, ce qui lui a valu 8 prix prestigieux, dont le Red Dot Award et le German Design Award. En outre, il a reçu l'iF DESIGN AWARD 2024, décerné par un jury de 132 experts indépendants en design.

Grâce à son architecture simplifiée et à un nombre réduit de composants, il est plus facile à assembler. En outre, son agilité et maniabilité est améliorée grâce à un poids plus léger et à un centre de gravité plus bas. Cette configuration offre également un espace de stockage modulable sous son siège, ce qui ajoute à la praticité du Zapp i300.

Des performances à couper le souffle

Le Zapp i300, qualifié de scooters électriques de 125 cm, recèle des performances qui défient toutes les attentes. Doté d'un puissant moteur développant jusqu'à 14 kW crête, ce bijou technologique peut atteindre des vitesses incroyables. En 2,35 secondes, il atteint 50 km/h et en 4,1 secondes, 70 km/h. Quant à sa vitesse de pointe, il atteint 97 km/h, ce qui la rend parfaitement adaptée à la vie urbaine.

L'autonomie du Zapp i300 est tout aussi impressionnante, avec une capacité de 60 km grâce à sa batterie de 1,4 kWh. Ce scooter électrique constitue l'option idéale pour les déplacements quotidiens en ville. Ses batteries légères, amovibles et rechargeables individuellement offrent une flexibilité inégalée en matière de recharge. De plus, un configurateur en ligne permet une personnalisation poussée, garantissant que chaque Zapp i300 est unique et parfaitement adapté à vos besoins et à votre style.

Les prix et disponibilité

Si vous êtes impatient de posséder ce bijou de technologie, sachez que le Zapp i300 est déjà disponible à la réservation. Les prix commencent à partir de 7590 euros pour la version de base, avec des options comme la version Ocean à 8590 euros ou la version Carbon à 9590 euros. Dépêchez-vous, car l'édition de lancement a déjà été entièrement vendue, témoignant de l'engouement pour ce scooter électrique révolutionnaire.

