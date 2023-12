[BON PLAN] – Découvrez la RØDE Streamer X avec 17% de réduction

Uniquement pour les passionnés de streaming, de jeux et de création de contenu, la RØDE Streamer X redéfinit les normes de l’interface audio et de la carte de capture vidéo 4K. Plongez dans une expérience audiovisuelle immersive et professionnelle.

Capturez la beauté en 4K, détails de la RØDE Streamer X

Transformez votre streaming avec des vidéos d’une netteté exceptionnelle jusqu’à 4K/30fps ou 1440p/60fps grâce à la carte de capture vidéo 4K intégrée. Surveillez la vidéo en temps réel jusqu’à 4K/60fps avec le passage HDMI pour offrir une qualité visuelle exceptionnelle à votre public.

Son broadcast professionnel

L’entrée combo Neutrik de haute qualité associée au préampli Revolution Preamp de RØDE garantit un son professionnel de qualité broadcast. Connectez vos microphones et appareils au niveau de la ligne pour une expérience audio cristalline.

Contrôle intuitif et créativité débridée

Connectez simultanément deux ordinateurs avec les doubles sorties USB-C. Cette connexion vous permet une capture du flux vidéo d’un ordinateur et sa diffusion sur un autre. Contrôlez facilement les niveaux de microphone, de casque et d’écouteurs avec des boutons dédiés.

Grâce à la créativité de la RØDE Streamer X, utilisez les quatre pads SMART pour déclencher des échantillons sonores, des effets vocaux et plus encore. Explorez jusqu’à 16 banques pour un accès étendu lorsqu’il est connecté au logiciel de streaming UNIFY inclus.

En outre, la RØDE Streamer X est pourvue d’une technologie sans fil qui ajoute une dimension de praticité à votre expérience de streaming. Connectez et enregistrez sans effort les produits sans fil RØDE Series IV avec le récepteur intégré. Cela offre une compatibilité totale avec le Wireless GO II et le Wireless ME. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo de revue.

Profitez de l’offre exclusive

Découvrez la RØDE Streamer X à un prix exceptionnel avec une promotion exclusive de 17%!. Profitez de cette offre limitée à 266,99 euros au lieu de 320,00 euros, avec tous les prix incluant la TVA. Transformez votre setup de streaming avec une interface audio intégrée et une carte de capture vidéo 4K compacte. Ne manquez pas l’opportunité de saisir cet équipement professionnel à un prix avantageux et aussi de propulser votre contenu vers de nouveaux sommets de qualité. Une opportunité à ne pas manquer!

Raisons d’intégrer une streamer dans votre expérience créative

Libérez votre créativité

Explorez de nouvelles opportunités créatives en intégrant une streamer dans votre setup. Capturez et partagez vos moments les plus mémorables en streaming, que ce soit pour partager vos compétences de jeu, présenter du contenu éducatif ou simplement connecter avec votre audience. Une streamer offre également une plateforme dynamique pour exprimer votre personnalité et vos talents de manière engageante et interactive.

Connectivité ultime

Profitez d’une connectivité étendue avec des fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement vidéo en haute résolution, des entrées audio professionnelles, et même la possibilité de connecter plusieurs sources simultanément. Que vous soyez un créateur de contenu, un joueur passionné ou un professionnel du streaming, une streamer devient un outil polyvalent pour offrir une expérience captivante à votre.