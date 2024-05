Réinventer la mobilité en Europe : la métamorphose verte des villes avec les pistes cyclables et les VAE

Fini les embouteillages, la sueur et la pollution ! L'Europe se met en selle pour une mobilité plus verte, plus fluide et plus durable. Place aux vélos électriques et aux pistes cyclables dans nos villes repensées.

Ces dernières années, l'Europe a assisté à une popularité grandissante des vélos à assistance électrique (VAE). Synonymes de mobilité durable, ces engins séduisent un public de plus en plus large, des citadins aux travailleurs en milieu rural. À mi-chemin entre le vélo musculaire et la voiture citadine, le VAE offre de nombreux atouts : zéro émission, facilité de stationnement et bien sûr, l'assurance d'arriver à destination sans être ruisselant de sueur. Pourtant, malgré cet engouement, le règne de l'automobile persiste sur le Vieux Continent.

Des freins à désamorcer

Même aux Pays-Bas, nation phare du cyclisme urbain, les voitures trustent encore les routes. Près des deux tiers des déplacements s'effectuent en voiture individuelle dans ce pays réputé pour ses interminables pistes cyclables. Pour opérer un virage décisif vers des villes plus respirables, plusieurs obstacles doivent être levés.

Au-delà des infrastructures, c'est un changement culturel profond qui s'impose. Rompre avec des décennies d'habitudes automobiles demande un effort conjoint des pouvoirs publics et des citoyens. Les gouvernements ont un rôle clé à jouer pour encourager ce bouleversement des modes de vie.

Accélérer la transition

Pour accélérer cette mutation, une approche holistique s'avère indispensable. Innovations technologiques, mesures incitatives et réglementations audacieuses doivent converger dans un même élan.

Sur le plan technique, l'allègement des VAE et l'augmentation de leur autonomie, grâce à des batteries plus performantes, représentent des défis à relever. La formation des usagers, notamment via des programmes de réalité virtuelle, facilitera également l'adoption généralisée de ces moyens de transport.

Récompenser les bonnes pratiques

Du côté réglementaire, les subventions à l'achat de vélos électriques et la création de zones sans émissions dans les villes encourageront ce mode de déplacement vertueux. L'exemple de Paris, qui a investi des sommes colossales dans le développement d'infrastructures cyclables, doit inspirer d'autres capitales européennes.

Parallèlement, un renchérissement du coût d'utilisation de la voiture individuelle, via des hausses de taxes et de péages, s'imposera pour une transition énergétique équitable. A terme, l'interdiction pure et simple des moteurs thermiques en milieu urbain pourrait même être envisagée.

Bien que le chemin soit tracé, cette métamorphose ne s'inscrira pas dans l'immédiateté. Des décennies d'efforts conjoints des autorités, des entreprises et des citoyens seront nécessaires pour concrétiser ce changement de paradigme. Un préalable indispensable : repenser nos villes actuellement conçues pour les automobiles, au profit d'un espace public récupéré par les piétons et les cyclistes.

