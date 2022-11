Coupe du monde 2022 : comment regarder tous les matchs gratuitement ?

En France, TF1 ne diffusera que 28 des 64 matchs prévus. Pour ne louper aucune rencontre, il faudra s’abonner à BeIN Sports. Néanmoins, il existe d’autres alternatives pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement.

Plusieurs jours nous séparent de la coupe du monde 2022. Du 20 novembre au 18 décembre, la plus haute compétition de football réunissant les équipes nationales de tous les continents se déroulera au Qatar.

Pour les amoureux du ballon rond, la coupe du monde 2022 est le rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte et l’événement qui va définitivement paralyser le monde du sport pendant tout un mois. Voulez-vous savoir comment regarder tous les matchs sans débourser le moindre centime ? Suivez le guide.

Comment regarder la Coupe du Monde 2022 gratuitement ? 🟢 télévision publique belge RTBF diffuse gratuitement l’intégralité des matchs. Contrairement à TF1, ladiffuse gratuitement l’intégralité des matchs. Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Alternatives pour regarder la coupe du monde 2022 gratuitement

En plus de la Belgique, sachez que les télévisions gratuites suisse (RTS) et autrichiennes (ORF et ServusTV) vous permettront de suivre l’intégralité des rencontres entre les 32 équipes de la coupe du monde 2022 gratuitement.

Bien évidemment, pour accéder à ces chaînes, il faudra vous munir d’un bon VPN (gratuit comme NordVPN) qui vous permettra de vous connecter au serveur du pays et de débloquer l’accès.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Cette année encore, la Fédération Internationale de Football a décidé d’attribuer ses droits de diffusions aux groupes TF1 et BeIN Sports en France. Malheureusement, la chaîne TF1 ne diffusera pas l’intégralité des matchs pendant la coupe du monde 2022. Même si BeIN Sports va partager les droits de retransmission de certaines rencontres, il faut prendre un abonnement chez eux pour voir toute la compétition.

En revanche, d’autres plateformes comme RTBF en Belgique, RTS en Suisse, ORF ou encore ServusTV en Autriche prévoient de diffuser l’ensemble des matchs gratuitement.

Face à cette situation, il faudra donc utiliser un VPN pour pouvoir regarder la coupe du monde 2022 gratuitement sur ces sites et suivre en temps réel chaque rencontre. En clair, avec un réseau privé virtuel, vous pourrez regarder légalement les matchs, mais via une plateforme se trouvant dans un autre pays.

Notons que le VPN est compatible avec tous les appareils connectés : ordinateur, smartphone, tablette et même les téléviseurs connectés.

Suivre la Coupe du monde 2022 en direct sur TF1 et BeIN Sports

Cette année encore, la Fédération Internationale de Football a décidé d’attribuer ses droits de diffusions de la Coupe du Monde 2022 du Qatar aux groupes TF1 et BeIN Sports. Concernant TF1, la chaîne française ne diffusera que 28 matchs et essentiellement les rencontres de l’équipe de France.

Pour ceux qui souhaitent regarder les 28 matchs sur leurs ordinateurs, Smartphones ou tablettes, ils pourront télécharger gratuitement l’application de TF1.

Dans les faits, voici la liste des matchs que vous pouvez voir en clair sur TF1 :

Dimanche 20 novembre à 17h :

Qatar – Équateur (Groupe A – match d’ouverture)

Lundi 21 novembre à 20h :

États-Unis – Pays de Galles (Groupe B)

Mardi 22 novembre à 20h :

France – Australie (Groupe D)

Mercredi 23 novembre à 20h :

Belgique – Canada (Groupe F)

Jeudi 24 novembre à 20h :

Brésil – Serbie (Groupe G)

Vendredi 25 novembre à 20h :

Angleterre – États-Unis (Groupe B)

Samedi 26 novembre à 17h et à 20h :

France – Danemark (Groupe D)

Argentine – Mexique (Groupe C)

Dimanche 27 novembre à 14h et à 20h :

Belgique – Maroc (Groupe F)

Espagne – Allemagne (Groupe E)

Lundi 28 novembre à 20h :

Portugal – Uruguay (Groupe H)

Mardi 29 novembre à 20h :

Pays de Galles – Angleterre (Groupe B)

Mercredi 30 novembre à 16h :

Tunisie – France (Groupe D)

Pologne – Argentine (Groupe C)

Jeudi 1er décembre à 20h :

Japon – Espagne (Groupe E)

Vendredi 2 décembre à 20h :

Cameroun – Brésil (Groupe G)

Mardi 13 décembre à 20h :

Demi-finale

Mercredi 14 décembre à 20h :

Demi-finale

Samedi 17 décembre à 16h :

Petite finale

Dimanche 18 décembre à 16h :

La Finale

De son côté, BeIN Sports retransmettra toutes les rencontres. En revanche, pour suivre tous les matchs, il faudra souscrire à l’abonnement sans engagement proposé à 15 euros par mois (via Canal ou votre opérateur téléphonique). Une fois fait, vous pourrez regarder les matchs via l’application BeIN Sports Connect ou à la télé.

Comment regarder la RTBF en France ?

Les passionnés de football basé en Belgique pourront regarder la coupe du monde 2022 gratuitement et en direct sur La Une et La Deux ou encore sur le site de la RTBF. En effet, cette chaîne dispose des droits de transmission sur l’ensemble des rencontres de l’événement.

Bien sûr, pour accéder au streaming gratuit de cette chaîne depuis la France, il faudra recourir à un VPN.

Voici les étapes à suivre pour regarder RTBF en France :

1ʳᵉ étape :

Pour regarder la coupe du monde gratuitement en ligne, le choix de votre VPN est la première étape à ne surtout pas négliger. Il faudra opter pour une solution qui dispose de serveurs optimisés pour la RTBF. Grâce à ces derniers, vous pourrez avoir une adresse IP locale et contourner les mesures de géoblocage. Aussi, il faut bien vérifier que la solution que vous allez choisir propose un bon débit pour pouvoir profiter d’une bonne expérience de visionnage.

2ᵉ étape :

Une fois que vous avez souscrit à un VPN, il faudra l’installer sur votre appareil. La plupart des fournisseurs mettent à votre disposition une application dédiée ou encore une extension de navigateur pour faciliter l’utilisation.

3ᵉ étape :

Après avoir installé le service sur votre appareil, il faudra ensuite vous connecter au serveur belge pour la RTBF pour obtenir une adresse IP belge. Pour ce faire, il faudra aller dans la catégorie des serveurs optimisés pour la RTBF. Une fois fait, vous pourrez accéder au site de streaming comme si vous étiez en Belgique

4ᵉ étape :

Lorsque vous êtes connecté à un serveur belge, vous pouvez aller sur la page internet de la chaîne RTBF à l’adresse : https://www.rtbf.be/. Une fois sur l’interface, vous pourrez visionner tous les matchs en temps réel.

Les chaînes étrangères gratuites qui diffuseront la coupe du monde 2022

Comme la RTBF, il existe également d’autres télévisions étrangères qui diffuseront en direct et gratuitement les matchs de la coupe du monde 2022. Parmi elles, la chaîne Suisse RTS, mais également l’ORF et ServusTV en Autriche.

Pour regarder chaque match, il faudra aussi utiliser un VPN et vous connecter au serveur du pays où vous souhaitez regarder le match. La démarche à suivre reste relativement la même que celle du site RTBF.

À titre d’information, voici l’adresse de chaque site où vous pouvez regarder la coupe du monde 2022 gratuitement :

RTS : https://www.rts.ch/

ORF: https://orf.at/

ServusTV : https://www.servustv.com/

Regarder la coupe du monde 2022 gratuitement avec NordVPN

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le choix de votre solution VPN est d’une importance capitale pour être sûr de regarder la coupe du monde 2022 gratuitement. En effet, il serait dommage de payer un abonnement pour un VPN qui ne possède pas les serveurs souhaités. Pour profiter du streaming gratuit de la coupe du monde 2022, nous recommandons NordVPN.

Et ce sont aujourd’hui, 14 millions d’internautes qui pourront profiter de chaque rencontre en temps réel grâce à ce VPN. Notons que le service dispose de plus 5 500 serveurs répartis dans 59 pays dont la Belgique, la Suisse et l’Autriche. Il s’agit donc du nec le plus ultra pour débloquer les chaînes étrangères depuis la France en quelques clics.

Et ce n’est pas tout ! Avec son essai gratuit de 30 jours, vous pourrez accéder à tous les matchs sans payer le moindre centime.

Les heures de diffusion des matchs de la coupe du monde 2022

Durant la phase de groupes, quatre matchs seront programmés par jour :

le premier est à 11:00

le deuxième est à 14:00

le troisième est à 17:00

le quatrième est à 20:00

Il s’agit ici de l’heure française.

À compter de la phase à élimination directe, il n’y aura plus que deux horaires possibles : 16:00 et 20:00.

Enfin, pour la finale du 18 décembre 2022, elle aura lieu à 16:00.

FAQ sur la coupe du monde 2022

Où se déroulera la coupe du monde masculine 2022 ?

La compétition se déroulera au Qatar. D’ailleurs, c’est la première coupe du monde organisée au Moyen-Orient.

Qui sont les diffuseurs officiels de la coupe du monde 2022 en France ?

TF1 et BeIN Sports ont les droits de diffusions officielles de la coupe du monde 2022 en France.

Quelle chaîne diffusera tous les matchs en France ?

Pour pouvoir regarder légalement l’intégralité des matchs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, abonnez-vous à BeIN Sports.

Y aura-t-il des émissions spéciales coupe du monde 2022 sur les deux chaînes de diffusions officielles ?

TF1 et BeIN Sports n’ont pas encore dévoilé leur programme spécial coupe du monde 2022. Cependant, en prenant en compte la dernière compétition en 2018, il est fort probable que TF1 proposera une fois de plus le Mag de la Coupe du monde et six magazines quotidiens pour BeIN Sports. L’émission sera diffusée de 7 :00 à 23 :30.

Quelles chaînes diffuseront la coupe du monde 2022 dans les pays voisins ?

En Belgique, la chaîne RTBF et VRT vont diffuser gratuitement les 64 matchs prévus pour la compétition internationale.

En Suisse, la diffusion 100 % en direct sera assurée par la RTS, la SRF et la RSI.

Du côté de l’Autriche, les spectateurs bénéficieront également d’une retransmission gratuite de l’intégralité de la compétition avec les chaînes ORF et ServusTV.

Les Allemands et les Espagnols pourront en outre suivre tous les matchs de la coupe du monde gratuitement. En revanche, les Français comme les Italiens devront se contenter de 28 matchs en clair. Pour le reste, ils devront les regarder sur des canaux payants.