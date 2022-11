France / Tunisie : comment regarder le match en streaming et replay ?

Vous êtes à l’étranger et vous souhaitez suivre en direct sur votre smartphone, tablette ou ordinateur la rencontre des Bleus et les Aigles de Carthage? Découvrez nos meilleures astuces pour regarder le match France/Tunisie exclusivité ou en replay.



Après une large victoire face à l’Australie, les Bleus continuent de défendre le titre acquis en Russie il y a 4 ans. Ce mercredi 30 novembre à partir de 15h50, on retrouve une fois de plus Mbappé, Kimpembe, Fofana et Giroud face à l’équipe de Tunisie. Un rendez-vous qui promet comme toujours des frissons. Pour ne rien rater de cette rencontre, découvrez comment regarder le match France/Tunisie même à l’autre bout du monde.

Comment regarder le match France/Tunisie en streaming et en replay ? En France ou n’importe où à l’étranger, vivez la passion du foot en exclusivité ou en replay sur Molotov avec le choc France/Tunisie depuis tous vos écrans connectés. Voici les étapes à suivre : Téléchargez l’application

Inscrivez-vous à l’offre Molotov Plus pour profiter complètement du service.

Connectez-vous à votre compte

Regardez librement ou Enregistrez le match pour les revoir à tout moment

Match France/Tunisie : regarder le foot n’aura jamais été aussi facile

©FIFA 2022

Regarder le foot lorsque l’on n’est pas devant son téléviseur n’est pas toujours une mince affaire. Mais, ça, c’était avant ! Avec Molotov, vous pouvez désormais profiter de tous vos matchs préférés en direct ou en différé depuis votre smartphone, ordinateur, tablette et Smart TV.

Surnommée le Netflix de la télé, cette plateforme de streaming vous propose ainsi un accès en streaming HD à l’ensemble des matchs retransmis par TF1 tout au long de la Coupe du Monde 2022.

De ce fait, pour 4.99 € par mois et sans engagement, les supporters des Bleus pourront assister en direct au match France /Tunisie depuis leur fauteuil, en déplacement ou au bureau. Et cela qu’il soit dans l’Hexagone ou à l’étranger. Il est également possible de suivre cette rencontre et l’ensemble des matchs de l’équipe de France en dehors des horaires de diffusion grâce au replay.

Cet abonnement vous permet également de profiter de la meilleure expérience de streaming avec des fonctionnalités premium. Telles que le contrôle du direct ou encore l’enregistrement dans le cloud. Entre autres, vous pourrez enregistrer les différents programmes pour les regarder en mode offline via les serveurs du site. Cela permettra de réaliser de belles économies sur les données du forfait mobile.

Vivez la télé autrement avec Molotov

Avec Molotov, profitez à volonté à 80 chaînes de télévision avec une qualité de visionnage haute définition partout en Europe. Outre le match France/Tunisie, vous pourrez ainsi regarder des milliers de programmes télé. Actualités, séries françaises et US, films, sport, documentaires, télé-réalité, programmes pour enfants, concerts, divertissement…Molotov rend les chaînes de télévisions accessibles et nomades.

De plus, vous avez la possibilité de regarder vos contenus sur 4 écrans en simultanés. Ainsi, vous pourrez commencer à regarder le match France/ Tunisie sur votre téléviseur connecté (Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV Stick…) puis continuer sur votre ordinateur, votre smartphone ou tablette.

À noter que Molotov propose une version gratuite qui vous permet d’accéder à 38 chaînes de télévision et au service Mango à la demande. En revanche, ce service n’est disponible qu’en France. Pour pouvoir regarder votre match où que vous soyez, il faudra souscrire à l’abonnement Molotov Plus.

Par ailleurs, si vous souhaitez suivre l’équipe nationale de France en streaming ou en replay à l’occasion de la Coupe du Monde 2022 sur vos écrans connectés, vous devez d’abord ouvrir un compte.

Une fois fait, vous pouvez télécharger l’application depuis Play store pour les appareils Android et App Store pour les appareils sous iOS. À savoir que si vous ne souhaitez pas télécharger l’application mobile, vous pouvez accéder à Molotov depuis votre navigateur web : Google Chrome, Firefox ou Safari.

Regarder le match France/Tunisie : FAQ sur la compétition

Le 20 novembre dernier, la vingt-deuxième édition de la Coupe du Monde a donné son coup d’envoi. Pour cette année 2022, 32 équipes de tous les continents vont se défier pour ramener la coupe à la maison. Pour l’équipe de France, la course est bien entamée puisque la tenante du titre vient de remporter un beau 4-1 face à l’Australie. Le prochain match des Bleus aura lieu ce mercredi 30 novembre face aux Aigles de Carthage.

Où se déroulera le match ?

La rencontre France/Tunisie aura lieu à l’Education City Stadium de Doha.

Qui sont les diffuseurs officiels de cette rencontre ?

En France, seules beIN Sports et TF1 ont les droits de diffusion officiels de la Coupe du Monde 2022. La première retransmettra en direct les 64 matchs prévus. Tandis que la deuxième a acheté à la FIFA un coffret de 28 matchs, dont tous ceux de l’équipe de France.