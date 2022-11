France / Danemark : comment regarder le match en streaming et replay ?

Vous ne disposez que d’un smartphone ou d’une tablette pour suivre la coupe du monde 2022 ? Découvrez comment regarder le match entre le Danemark et la France.

Quatar va officiellement ouvrir ses portes à la 22e édition de la Coupe du monde et ce, dès le 20 novembre 2022. Le 26 novembre, les Bleus croiseront pour la énième fois la route de l’équipe du Danemark. Pour les amateurs de football, voilà un rendez-vous à ne pas rater. Comment regarder cette compétition France / Danemark et assister gratuitement à tous les matchs de l’équipe de France ?

Molotov offre la possibilité d’assister à cette rencontre que ce soit en streaming ou en replay depuis tous les supports. Voici les étapes à suivre :

Téléchargez l’application et inscrivez-vous sur Molotov.tv.

Abonnez-vous à l’offre Molotov Plus

Connectez-vous à Internet, servez-vous d’un appareil compatible.

Enregistrez le match pour le visionner à tout moment.

Regarder le match France / Danemark en streaming ou en replay sur Molotov

Vous souhaitez regarder le Mondial 2022 sans être obligé de respecter les horaires de diffusion ? Ou bien vous ne disposez pas d’un téléviseur ? Surnommé par certains le « Netflix de la télé », Molotov TV offre une solution à ces situations. Cependant, le fonctionnement de cette application ainsi que son coût ne sont pas toujours clairs.

En fait, Molotov TV fait partie des plateformes de streaming permettant de visionner des émissions en direct ou en différé, et de les enregistrer. Elle fonctionne sur tous types de supports : ordinateur, tablette, smartphone ou smart TV.

Par ailleurs, une option à 4,99 €, Molotov Plus, offre la possibilité d’enregistrer les programmes tel que le match entre Danemark et France afin de les regarder en replay via les serveurs du site. Elle permet d’accéder à plus de 80 chaînes partout en Europe et de brancher 4 écrans en même temps sur l’application. Cette offre permet également de visionner les émissions enregistrées en mode offline dans le but d’économiser les données du forfait mobile.

Match France / Danemark : FAQ sur la compétition

Où le match entre la France et le Danemark se tiendra-t-il ?

Cette rencontre aura lieu au stade 974 de Doha, Qatar.

Quand les équipes de France jouent-elles ?

Le match entre la France et l’Australie aura lieu à 20h le 22 novembre

20h le 22 novembre La rencontre France – Danemark est prévue le 26 novembre à 16 h

Le match Tunisie – France se déroulera à 16 h le 30 novembre.

Quelles sont les chaînes de diffusion de ce match ?

Il faut souligner qu’en France, il n’y a que 2 groupes qui peuvent diffuser les matchs de la Coupe du Monde 2022 :

beIN Sports. Ce dernier est l’unique diffuseur qui propose la totalité de la compétition. La totalité des 64 matchs est retransmise en direct par ce groupe.

TF1. Le groupe a acheté à la FIFA un coffret composé des 28 meilleures rencontres du Mondial, incluant toutes celles de l’équipe de France. Notamment :

16 plus grandes rencontres des poules,

5 grands matches des 1/8e,

3 grandes affiches des 1/4 de finale,

2 demi-finales,

match pour la troisième place.

Si vous souhaitez regarder l’ensemble de la Coupe du monde 2022 gratuitement, suivez notre guide en cliquant sur le lien.