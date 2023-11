Panique dans un appartement quand la trottinette électrique prend feu !

Une trottinette électrique a pris feu dans un appartement de l’université de Point Park ce samedi 4 novembre 2023. Une enquête est en cours après cette explosion.

Il y a des appels que les étudiants ne veulent jamais passer à leur mère. Et puis il y a celui qui arrive très tôt un samedi. C’est ce qui s’est passé lorsque Aidan McFarlane, 19 ans, étudiant en deuxième année à l’université de Point Park, s’est rendu compte que sa trottinette électrique alimentée par une batterie était en feu. Pieds nus, à peine réveillé et désemparé, il a immédiatement appelé sa mère.

« Le feu ! Il y a le feu ! Maman, il y a le feu ! Je ne sais pas quoi faire », a déclaré Aidan, Diane McFarlane. En fait, cet étudiant de Point Park appelle frénétiquement lorsque sa trottinette électrique prend feu dans son appartement. Ce dernier se trouve en fait au deuxième étage de Keystone Flats sur la troisième avenue, un immeuble privé hors campus situé au centre-ville.

Il raconte avoir été réveillé par un grésillement comparable à celui d’un feu d’artifice ou d’un pétard. J’ai vu de la couleur orange », a-t-il déclaré. « Immédiatement, ma première pensée est d’aller chercher de l’eau et d’éteindre le feu ». D’ailleurs, comme il s’agissait d’un incendie d’origine électrique, les flammes ont pris de l’ampleur.

Du coup, McFarlane prend son téléphone et appelle sa mère pour lui demander ce qu’il faut faire. Il a crié en arrière-plan : « Maman, il y a le feu, il y a le feu, je ne peux pas l’éteindre. Je ne sais pas quoi faire ». Elle lui a dit d’appeler le 911, et tous deux, de leur côté, ont cherché de l’aide.

Une fois arrivés sur place, les pompiers ont réussi à éteindre rapidement les flammes. De plus, il faut noter que personne n’a été blessé dans l’incendie.

Les trottinettes électriques et autres moyens de transport motorisés sont populaires auprès des jeunes sur le campus et en dehors. Attaquant et ailier de l’équipe de football de Point Park, McFarlane, a déclaré qu’il utilisait cet engin pour se rendre à l’entraînement de football.

La cause exacte de l’incendie doit encore être déterminée par l’unité d’enquête sur les incendies. Toutefois, l’enquête initiale indique que les batteries lithium-ion d’un e-scooter électrique ont connu une défaillance catastrophique. Mais des plaintes concernant la sécurité de leur fonctionnement et les risques d’incendie associés au stockage des batteries au lithium ont conduit à des interdictions.

McFarlane a déclaré que la trottinette électrique qui a pris feu n’a pas été utilisée depuis un mois et qu’elle n’a pas été branchée sur un chargeur.. Il faut toutefois souligner que la batterie d’une trottinette électrique, comme celle de tout appareil électrique, doit être rechargée correctement, suivant les indications du fabricant. Par exemple, son niveau de charge ne doit jamais être inférieur à 10 %, même en cas de non-utilisation. Si vous ne respectez pas ces consignes, cela risque de provoquer des explosions comme le cas présenté ici.