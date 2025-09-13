Trottinette électrique E2 Plus E II :Decathlon vous offre la performance pour moins de 300€

Et si vous troquiez les bouchons contre le vent dans les cheveux ? Decathlon défie les prix avec la E2 Plus E II, une trottinette électrique qui allie agilité, autonomie (jusqu’à 25 km !) et design futé.

Parfaite pour la ville, elle plie en un clin d’œil et affronte les pavés sans sourciller. Prêt à zapper le métro sans vous ruiner ? La mobilité urbaine n’a jamais été aussi maligne… et abordable !

La Segway-Ninebot E2 Plus E II : votre nouveau partenaire de mobilité urbaine

Exit les embouteillages et les recherches de stationnement interminables : la trottinette électrique Segway-Ninebot E2 Plus E II débarque avec une promesse séduisante : transformer vos trajets du quotidien en une expérience ludique et efficace.

Inspirée par le style « surf » et conçue pour braver le bitume avec élégance, cette trottinette allie performance, sécurité et praticité. Avec une autonomie allant jusqu’à 25 km et un moteur de 500 W, elle vous propulse sans effort à une vitesse maximale de 25 km/h. De quoi avaler les pentes jusqu’à 12% sans sourciller !

Confort et stabilité : les alliés de vos trajets

Qui dit mobilité urbaine dit souvent routes cahoteuses et trottoirs malmenés. La E2 Plus E II relève le défi avec brio grâce à son amortisseur avant à ressorts et ses pneus alvéolés de 8,1 pouces, increvables et sans entretien.

Résultat ? Une absorption optimale des chocs et une stabilité renforcée, même sur les surfaces les plus capricieuses. Son plateau ultra-fin et son centre de gravité bas offrent une conduite agréable et sécurisée.

Tandis que son pliage en une seule étape la rend facile à transporter et à ranger. Pratique, elle résiste même aux intempéries (IPX4 pour le corps, IPX6 pour la batterie).

Sécurité : visible, protégé et toujours maître de votre freinage

La sécurité n’est pas left to chance. Segway a doté cette trottinette d’un système de freinage combiné : frein électronique à l’avant et frein à tambour mécanique à l’arrière, actionné par un unique levier pour une réponse fiable et intuitive.

La nuit tombée, les clignotants intégrés au guidon, le phare avant de 2,1 W (éclairant jusqu’à 13,5 mètres) et le feu de freinage arrière certifié E-MARKS garantissent votre visibilité. De quoi rouler l’esprit léger.

Connectivité et personnalisation : pilotez votre expérience depuis votre smartphone

Place à l’ère du smart riding ! Via l’application Segway-Ninebot et une connexion Bluetooth, vous personnalisez votre trajet comme jamais. C’est ainsi plus facile de faire le suivi des performances en temps réel, mise à jour du firmware, réglages sur mesure, tutoriels…

La trottinette propose également trois modes de conduite adaptés à chaque situation. Il y a le mode Standard (15 km/h pour équilibrer vitesse et autonomie). Puis, il y a le mode Sport (25 km/h pour les plus pressés). Et il y a le mode Walk (5 km/h pour accompagner votre marche sans effort).

Durabilité et tranquillité d’esprit

Au cœur de l’engin, la batterie bénéficie d’un système de gestion intelligent (BMS) développé par Segway, avec six niveaux de protection contre les courts-circuits, les surchauffes ou les décharges excessives.

Cette attention portée à la longévité est soutenue par une garantie de deux ans, gage de sérieux. La E2 Plus E II n’est pas juste une trottinette : c’est un compagnon durable pour libérer vos mouvements en ville.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn