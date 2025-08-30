Une rentrée facile avec la trottinette électrique RCB R17 à moins de 290€ sur Decathlon

Decathlon frappe fort avec sa trottinette électrique RCB R17 à moins de 290€ ! C’est bientôt la rentrée pour petits et grands. Par conséquent, il est grand temps de trouver le moyen de transport qui vous ferra éviter les embouteillages !

Autonome, pliable et limitée à 25 km/h, cette trottinette peut être la meilleure alliée des trajets urbains. Plus besoin de suer dans le métro ou de chercher une place — cette trott’ maligne vous glisse de chez vous au bureau sans effort. Prêt à zapper les bouchons avec style ?

La RCB R17 : la trottinette électrique qui veut simplifier votre vie urbaine

Decathlon se démarque pour cette rentrée avec sa trottinette électrique RCB R17. C’est un modèle pliable et accessible à moins de 290€. Elle promet de raccourcir les trajets du quotidien. Équipée d’un moteur de 350W, elle atteint 25 km/h et offre jusqu’à 30 km d’autonomie.

Il y a de quoi couvrir la plupart des déplacements urbains sans stress. Son design compact (seulement 15 kg) et pliable en fait une alliée idéale pour les transports en commun ou le stockage en appartement. Pratique, efficace, et surtout… fun !

Sécurité renforcée : on voit clair, on freine fort

La R17 ne lésine pas sur la sécurité. Elle a des phares avant, des feux arrière, des clignotants latéraux et double freinage (disque hydraulique à l’avant, rétropédalage à l’arrière) garantissent une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Avec une certification IP54, elle résiste aux éclaboussures et aux averses. Tandis que sa structure rigide et ses roues de 8,5 pouces assurent stabilité et confort sur les pistes cyclables. Même les débutants se sentiront en confiance !

Connectivité et personnalisation : l’appli qui donne le contrôle

Grâce à son application dédiée, la R17 se pilote depuis son smartphone : vérification des données de conduite, réglage de la vitesse, activation du mode cruise (maintenez la vitesse 8 secondes pour l’enclencher) et même verrouillage à distance.

Trois modes de vitesse sont disponibles (12, 20 ou 25 km/h), adaptés aux novices comme aux riders confirmés. La connectivité Bluetooth et l’écran LED complètent une expérience résolument moderne.

Autonomie et recharge : des chiffres réalistes pour un usage quotidien

Avec sa batterie 7,8Ah, la R17 offre une autonomie pratique de 23 à 30 km — idéale pour des trajets maison-bureau ou des courses en ville. Le temps de charge est de 6 heures, et le chargeur fourni (42V 1,5A) permet de recharger la trottinette chez soi ou au travail.

Mais attention, l’autonomie réelle dépend du poids du conducteur, du relief ou du vent, mais pour un usage urbain, elle tient toutes ses promesses.

Un rapport qualité-prix imbattable pour une entrée de gamme sérieuse

À moins de 300€, la RCB R17 se positionne comme l’une des trottinettes les plus complètes du marché. Entre ses performances honnêtes, sa sécurité renforcée, sa connectivité maligne et sa portabilité, elle coche toutes les cases pour séduire les citadins en quête de mobilité douce. Cerise sur le gâteau : Decathlon offre une garantie de 2 ans. Prêt à glisser vers une vie sans bouchons ?

