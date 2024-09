Decathlon sort une nouvelle gamme de trottinettes électriques

Decathlon lance ses nouvelles trottinettes électriques SD500E et MD500E. Avec ces modèles, la marque française continue de diversifier son offre pour satisfaire les utilisateurs urbains. Conçues sous la marque BTwin (et non plus Oxelo), ces nouvelles arrivantes visent à concurrencer les géants du marché comme Xiaomi et Segway-Ninebot.

L’ambition de Decathlon avec ses trottinettes électriques SD500E et la MD500E

En lançant la SD500E et la MD500E, Decathlon souhaite aligner ses produits sur sa politique d’accessibilité. Par la même occasion, l’enseigne vise à répondre aux besoins croissants de mobilité durable. Les tarifs des deux modèles sont respectivement de 299 et 399 euros. Ces prix rendent l’écomobilité encore plus accessible à un large public.

Des caractéristiques techniques adaptées aux besoins urbains

Les SD500E et MD500E partagent des spécificités communes qui répondent parfaitement aux exigences des trajets urbains. Équipées de moteurs de 350 W, elles permettent d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. C’est à la fois rapide et sécuritaire pour des déplacements intra-urbains.

Ce qui distingue principalement les trottinettes électriques SD500E et la MD500E de Decathlon, c’est la capacité de leur batterie et, par conséquent, leur autonomie. Le modèle SD500E dispose d’une batterie de 5,2 Ah capable de parcourir jusqu’à 25 km sur une seule charge. En comparaison, la MD500E offre une batterie plus puissante avec une capacité de 7,8 Ah, étendant ainsi l’autonomie jusqu’à environ 35 km.

Des trottinettes avec un design fonctionnel et ergonomique

Ces nouvelles trottinettes électriques SD500E et la MD500E de Decathlon arborent un design sobre et épuré. Elles adoptent une esthétique moderne qui plaira sans aucun doute au public jeune et dynamique. La construction robuste des deux modèles inspire confiance quant à leur durabilité et à leur résistance quotidienne. Conçues pour supporter une utilisation intensive, elles promettent un excellent retour sur investissement pour leurs utilisateurs.

Faciles à utiliser, les SD500E et MD500E intègrent également quelques atouts pratiques non négligeables. Par exemple, leur pliage rapide et intuitif permet de les emporter aisément dans les transports en commun ou de les ranger sans encombre chez soi. Cet aspect est crucial pour les citadins qui mélangent différents modes de transport durant leurs déplacements.

En outre, les nouvelles trottinettes électriques SD500E et la MD500E de Decathlon disposent d’un guidon ajustable. Celui-ci assure une adaptation parfaite à différentes tailles d’utilisateurs et contribue à renforcer le confort de conduite. Un autre point fort est la présence d’un freinage double système. À l’avant, on retrouve un frein moteur tandis qu’à l’arrière, on a droit à un frein à disque. Ils garantissent une sécurité accrue lors de chaque trajet.

Pourquoi choisir les trottinettes électriques Decathlon SD500E et la MD500E ?

Pour rester à la pointe de la technologie, Decathlon équipe ses trottinettes de plusieurs fonctionnalités intelligentes. Sur les deux modèles, on retrouve un écran LED intégré. Il indique diverses informations telles que la vitesse, la distance parcourue et l’état de la batterie.

Par ailleurs, Decathlon ne se contente pas de vendre des produits. L’enseigne met aussi un point d’honneur à proposer un service après-vente de qualité. Pour ses produits, elle assure un suivi technique et un support client disponibles dans tous ses magasins. Cela signifie que les utilisateurs peuvent facilement accéder à des réponses à leurs questions et des solutions à leurs problèmes éventuels.

Ceux qui choisissent Decathlon et ses trottinettes électriques SD500E et la MD500E bénéficient d’un autre avantage. C’est la garantie de la disponibilité des pièces détachées et des services de réparation. Grâce au vaste réseau de magasins de l’enseigne, on trouve facilement des accessoires. Les clients peuvent même remplacer une pièce défectueuse sans devoir passer par des importateurs ou des revendeurs tiers. Cette accessibilité renforce la satisfaction des clients et contribue à fidéliser une clientèle déjà conquise par la réputation de fiabilité de la marque.

