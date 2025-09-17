Segway Ninebot E3 Pro E chez Decathlon: La trottinette électrique idéale à moins de 400€

Prêt à glisser sans se ruiner ? Decathlon dégaine la Segway Ninebot E3 Pro E à moins de 400€, et c’est un petit bijou de mobilité urbaine !

Autonomie royale, design sleek et pliage ultra-rapide : elle a tout pour séduire les citadins pressés. Finis les bouchons, place au vent dans les cheveux… et aux économies ! La trottinette qui met des étoiles dans les yeux sans vider le portefeuille.

La Segway Ninebot E3 Pro E : la trottinette qui met des étoiles dans les yeux (sans vider le portefeuille)

Vous en avez marre des bouchons, des retards et des transports bondés ? Decathlon a peut-être trouvé la solution : la Segway Ninebot E3 Pro E, une trottinette électrique qui cumule les atouts sans dépasser les 400€. Avec son design compact et ses performances étonnantes, elle séduira autant les citadins pressés que les aventuriers du bitume. Accrochez-vous, on vous explique pourquoi ce petit bolide risque de devenir votre meilleur allié mobilité !

Confort et stabilité : comme sur un nuage… urbain

Grâce à sa suspension avant et arrière, la E3 Pro E avale les trottoirs et les nids-de-poule sans sourciller. Finies les vibrations dans les bras ! Le système Segride™ et l’antipatinage intelligent (TCS) garantissent une stabilité de fer, même dans les virages serrés ou sur sol glissant. Vous pouvez même activer le TCS via l’application pour un contrôle encore plus précis.

Autonomie et puissance : pour aller loin sans stress

Avec jusqu’à 55 km d’autonomie en mode Eco (40 km en Sport), cette trottinette vous permet de traverser la ville sans recharger. Son moteur de 800 W grimpe sans effort les pentes à 18%, tandis que la technologie SegRange™ optimise chaque watt de la batterie de 368 Wh. De quoi oublier définitivement la panique de la batterie vide à mi-parcours !

Sécurité et connectivité : la technologie au service du quotidien

Phares automatiques, clignotants intégrés, frein à tambour à l’avant et frein électronique à l’arrière : la E3 Pro E pense à tout pour votre sécurité. Cerise sur le gâteau, elle est compatible avec Apple Find My pour la localiser en cas de vol. Et avec son indice IPX5, une averse n’est plus un problème !

Compacte et maligne : la reine du pratique

Léger et pliable en un clin d’œil, ce modèle se glisse sous un bureau ou dans les transports sans encombre. L’écran LCD de 3 pouces affiche toutes les infos essentielles, et l’application Segway Mobility permet de tout personnaliser. À seulement 400€, cette trottinette coche toutes les cases : performance, sécurité, design… et prix ! Alors, prêt à glisser vers la liberté ?

