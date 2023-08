Lamborghini Lanzador : ce modèle préfigure-t-il le futur de la marque italienne ?

Les plans de Lamborghini pour inclure un modèle purement électrique à sa gamme prennent forme. Cela se manifeste avec la présentation du concept Lanzador lors de la Monterey Car Week. Le grand tourer possède une haute garde au sol, des sièges 2+2 et des roues de 23 pouces. Il fusionne des éléments de style de l’Urus et de la Sián, tout en affichant une identité visuelle propre.

Une démarche vers les performances électriques

Bien que ce ne soit pas le premier concept électrique de Lamborghini, comme le concept Terzo Millennio de 2017, le Lanzador met clairement en avant les efforts sérieux du constructeur italien dans le domaine des performances électriques.

Puissance et mystère : Caractéristiques électriques

Cependant, Lamborghini reste réservée quant aux détails tels que l’autonomie, la batterie, la capacité de charge et l’accélération de 0 à 100 km/h. Malgré cela, la marque a dévoilé un élément intrigant : la Lamborghini Lanzador peut générer une « puissance de pointe de plus d’un mégawatt ». Cela équivaut à 1 341 chevaux mécaniques. Cela le positionne entre une Lucid Air Sapphire (920 kW) et une Tesla Roadster (1 100 kW).

Conduite unique et évolutive

L’expérience de conduite de la Lamborghini Lanzador promet d’être unique. Des capteurs et des actionneurs supplémentaires seront intégrés au contrôle dynamique de conduite pour garantir une expérience optimale. L’algorithme informatique du véhicule utilise les données pour offrir une expérience de conduite nuancée qui s’améliore avec le temps.

Aérodynamisme et performances

La Lamborghini Lanzador a été soigneusement conçue pour optimiser l’aérodynamisme, améliorant ainsi la conduite et l’autonomie. La résistance à l’air peut être ajustée en fonction des préférences du conducteur.

Un système similaire à celui de la Huracán Performante et de l’Aventador SVJ a été intégré. De plus, de nouveaux dispositifs aérodynamiques actifs ont été ajoutés à l’avant et à l’arrière.

Esthétique inspirée et caractéristiques techniques

Les feux arrière en forme d’hexagone avec trois éléments LED de chaque côté sont inspirés de la Countach LPI 800-4. Les roues de 23 pouces confèrent à la Lamborghini Lanzador une garde au sol plus élevée que les autres modèles Lamborghini, évoquant l’Urus SUV.

Électrification stratégique de Lamborghini

Contrairement aux concepts électriques précédents, le Lanzador préfigure ce qui est à venir pour Lamborghini. La marque s’est engagée dans une stratégie d’électrification de 1,9 milliard d’euros (2 milliards de dollars) sur deux ans. Lamborghini prévoit d’abord introduire des versions hybrides essence-électrique pour toute sa gamme. Ensuite, en 2028, la marque présentera un quatrième modèle entièrement électrique.

Le Lanzador : Une vision du futur

La Lamborghini Lanzador incarne les possibilités offertes par ce modèle à venir. Comme il s’agit d’un concept, il est encore trop tôt pour se concentrer sur les performances spécifiques ou les spécifications de la batterie. Cependant, le fait que Lamborghini ait dévoilé une spécification de 1 MW de puissance de pointe indique la puissance des futurs véhicules.