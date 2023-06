Cette voiture électrique revendique 1000 km d’autonomie !

La livraison des toutes premières voitures électriques Zeekr 001, équipées de la batterie Qilin, a déjà commencé. Reste à savoir si cette voiture électrique peut atteindre les 1032 km d’autonomie qu’elle revendique.

La Zeekr 001 est dans le collimateur du secteur industriel. En fait, selon les données du constructeur, sa batterie de 140 kWh, disponible en option, lui assure une autonomie XXL. Elle peut parcourir jusqu’à 1 032 km. Révolutionnaire, mais pourra-t-elle vraiment atteindre cette barre emblématique en conditions réelles ?

Zeekr 001 utilise une technologie cell-to-pack pour une meilleure performance

La marque Zeekr, issue du Groupe Geely, a rapidement fait parler d’elle sur le marché de la voiture électrique. C’est en grande partie dû à la puissance de sa berline, baptisée Zeekr. Cette dernière se distingue par son autonomie de 1032 km environ. Cette impressionnante performance réalisée par la berline électrique repose en grande partie sur la « Qilin 3.0 ».

Cette batterie d’une capacité de 140 kWh a été développée par CATL, une entreprise chinoise. Elle se caractérise par des cellules intégrées directement dans le châssis. Appelée cell-to-pack, cette technologie améliore la densité énergétique et la performance de la batterie. Il en résulte ainsi une augmentation de la portée de la voiture.

Verdict d’un client durant son test

En Chine, l’un des tout premiers clients a souhaité fournir, à la réponse à la question qui taraude les esprits, est-ce que la Zeekr 001 est capable de parcourir 1000 km sur une seule charge. L’essai a été réalisé en conditions réelles, avec 4 adultes, et sur une autoroute à 120 km/h. La Zeekr 001 n’a pas pu parcourir que 922,9 km à une température de 23 degrés, avant de se lâcher.

Bien qu’inférieure à l’autonomie annoncée, cette distance a été tout à fait respectable. En fait, les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’essai n’étaient pas particulièrement avantageuses. En effet, sur les autoroutes, les voitures électriques tendent à décharger plus rapidement leurs batteries.

Par ailleurs, il faut rappeler que les données du constructeur et la réalité ne sont pas toujours concordantes. Cette différence se remarque particulièrement en Chine, où le cycle d’homologation adopté est plus optimiste par rapport au WLTP européen. En Europe, cette version devrait avoir une portée théorique d’environ 900 km. Un chiffre qui dépasse largement celui de la Lucid Air (883 km), dont la batterie utilisée est plus modeste, de l’ordre de 120 kWh.

La voiture électrique Zeekr 001 va débarquer en Europe

Zeekr a profité du salon de Shanghai pour annoncer officiellement son entrée en Europe. Les X et 001 arriveront au quatrième trimestre 2023 en Suède et aux Pays-Bas.

Selon Zeekr, les modèles offriront aux clients européens un « équilibre inégalé entre le design, la technologie, la dynamique de conduite. Plus encore, les modèles offriront des performances et une sécurité inégalées, ainsi qu’une grande autonomie et une recharge rapide ».